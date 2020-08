Vant 5000 kroner hver måned i fem år: - Et positivt sjokk

Det var en sen augustnatt at mannen i 30-årene for alvor fikk øynene opp foran pc-en. Han skrapte seg nemlig frem til 5000 kroner i måneden i fem år.

- Jeg er et nattdyr, og satt oppe ganske så seint. Det ble til at jeg prøvde meg på et Flax for livet-lodd, sier han til Norsk Tipping.

Til tross for at det var sent om natten, kviknet han nok til da han forsto at 3. premien var sikret.

Trønderen trodde først ikke det han så på skjermen.

- Jeg skrapte først feltene for 1.- og 2. premie - uten å vinne noe - før jeg gikk på den siste. Der ble det full treff.

- Det føles uvirkelig

- En håper jo innerst inne at det skal bli premie, men likevel: det føltes uvirkelig. Jeg har vunnet noen småpremier i Flax, Lotto og Vikinglotto tidligere, men aldri noen i nærheten av dette. Det ble et positivt sjokk.

Mannen kan vente seg ekstra påfyll på kontoen de neste 60 månedene.

- Jeg er en ganske sparsommelig fyr, så pengene går rett inn på sparekonto.

På spørsmålet om det skulle bli noen feiring, svart trønderen kjapt:

- Det skal du ikke se bort fra!

Her kan du skrape Flax på nett.

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)