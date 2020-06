Vant BMW - gjemte loddet i to uker

En mann fra Agder vant en BMW. Så gjemte han vekk loddet i 14 dager før han gikk til kommisjonær og løste det inn.

Mannen fra Agder er årets første vinner på et fysisk lodd i BilFlax. Men istedenfor å hyle og skrike, la mannen vekk loddet i to uker før han hevet premien.

- Jeg kjøpte meg noen lodd og skrapte dem litt når det passet seg. Da jeg så jeg hadde vunnet en BMW, ringte jeg broren min og fortalte det. Etterpå la jeg vekk loddet i et par uker, sier mannen, etter å ha vunnet en BMW X5 xDRIVE45e til Norsk Tipping.

- Jeg hadde litt andre ting å gjøre

- Jeg ville la det synke inn, og jeg hadde litt andre ting å gjøre, svarte mannen på hvordan han klarte å legge vekk loddet så lenge.

- Det var ingen hyling eller skriking. Med det samme ble jeg både glad og litt nervøs. Jeg kjøpte jo lodd fordi jeg hadde lyst til å vinne en sånn bil, og det var litt uvirkelig da det skjedde, svarer mannen, som gleder seg til å kjøre bilen.

Mannen som ønsker å være anonym kommer fra den vestlige delen av Agder.

Kun oppkjøring igjen

Den første vinneren av årets BilFlax skrapte loddet på nett. Det var en mann fra Nordre Land, som drev og tok lappen.

- Jeg driver og tar sertifikat nå, så dette passet jo veldig bra. Jeg har faktisk bare oppkjøring igjen, sa den ferske bileieren i Mai.

X5`en er en ladbar hybrid med alt av nyeste teknologi.

- Den ser veldig fin ut og har mye ekstrautstyr, sier den nybakte vinneren.

Velutstyrt

BilFlax kan du skrape digitalt - eller kjøpe hos din Norsk Tipping-kommisjonær.

Det er pr 03.06.2020 syv biler i toppremie på de fysiske loddene.

De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang og antall biler som kan vinnes på digitale Flaxlodd har ikke et øvre tak.

BilFlax 2020 koster 25,-

Vinnerbiler registreres på vinners navn inkludert IF Fri Start forsikring den første måneden, deretter velger vinneren forsikringsselskap selv basert på sine kontakter. Leveres med originale vinterhjul med eller uten pigg.

Vinnersannsynlighet BilFlax er : 1: 312 525

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600.000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600.000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremiere og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)