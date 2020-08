Vant BMW: - Jeg gikk og så på loddet gjennom hele dagen

Mannen, som er fra Øvre Romerike i Viken, kjøpte med seg to lodd fordi han syns bilen så veldig fin ut. Nå er han selv eier av en veldig fin bil.

- Bilen jeg har nå er åtte år gammel, så det er kanskje på tide å bytte. Jeg prata med en kamerat, og han sa denne BMW-en er en veldig fin bil. Jeg gleder meg til å prøve den, forteller vinneren til Norsk Tipping.

- Jeg dro hjem og skrapte loddene. På det siste loddet kom det tre BMW-symboler. Først trodde jeg ikke det var sant. Jeg så på loddet flere ganger gjennom hele dagen. Dagen etter dro jeg tilbake på butikken for å se om det stemte, og det gjorde det, sier mannen som ønsker å være anonym.

- Jeg er ganske stille av meg, så det kom ingen lyder.

- Det var veldig moro å vinne en sånn bil. Jeg er ganske stille av meg, så det kom ingen lyder. Men jeg ble veldig glad. Jeg kjøpte lodd fordi jeg syntes bilen så veldig fin ut. Jeg har aldri hatt BMW før, svarer mannen.

Bilen han vant er en BMW xDRIVE45e Plug-in Hybrid.

- Det må være fint å kjøre en slik bil. Må da være bedre enn den bilen jeg har, humrer han.

Vinnersannsynlighet Flax

Det er pr 25.08.2020 fire biler i toppremie på de fysiske loddene.

De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang og antall biler som kan vinnes på digitale Flaxlodd har ikke et øvre tak.

Vinnersannsynlighet BilFlax er 1: 312 525

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600.000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600.000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremiere og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)