En glad laks møtte millionpremie mellom fiskingen.

En mann fra Herøy var ute til havs da telefonen plutselig ringte. På fiskebåten fikk han beskjeden om at han var dagens Extra-kandidat.

- Det er nesten så jeg svimer av, det høres helt fantastisk ut, sa Herøy-mannen som hadde gått ned i lugaren på fiskebåten da Norsk Tipping snakket med ham før sending.

Mannen var ikke selv med på TV-sendingen, grunnet dårlig mobildekning i området båten var i.

Han var allerede sikret 304 375 kroner før tallene skulle trekkes. Etter at alle seks tallene var trukket var det to av tallene som matchet med kandidatens brett. Dermed spratt han opp to trinn på premiestigen, og kunne håve inn 1.369.685 kroner.

Uten verken TV eller stabilt nok nett i båten, måtte Norsk Tipping ringe opp vinneren etter trekning, for å fortelle hvordan det hadde gått.

- Nå er jeg så spent at hjertet nesten stopper, sa mannen da man ringte fra Hamar. Da beskjeden kom på at det var nesten 1,4 millioner var det en glad laks i andre enden:

- Jeg har vært fisker i mange år, og årets fangst er god, men dette er uten tvil den største i karrieren, dette er utrolig moro.

Det var rolig sjø, men ikke innvendig hos vinneren:

- Jeg tror det skal bli vanskelig å sove i natt, selv om det er rolig ute på sjøen nå, så er det ikke mye rolig innvendig.

Vinneren leverte sin Extra-kupong på mobil.

Vinnersjanse Extra:

I Extra er det rundt 550 000 spillebrett i spill pr. trekning, og da blir vinnersjansen 1:550 000 pr. brett. Det er to brett pr. kupong, slik at vinnersjansen pr. kupong er ca. 1:275 000

Antall premieutbetalinger totalt i 2020: 2 041 358

Antall førstepremieutbetalinger i 2020: 52

Antall millionærer i 2020: 19

Høyeste premieutbetaling i 2020: 2 000 000 kr