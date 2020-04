Vant noen 1 milliard kroner?

Den rekordstore potten i Eurojackpot kunne få en eier fredag kveld. Slik gikk det.

Taket på premiepotten i Eurojackpot er 90 millioner euro. Fordi den norske kronen er såpass lav mot euro nå, det vil si at du må betale mer enn normalt for en euro, så var potten fredag kveld rekordstor. Med kursen fra onsdag, som er den som gjaldt, var potten på over 1 milliard norske kroner.

Tallene som ble trukket ut fredag kveld var 2, 7, 8, 43, 50 og 2,3 som tilleggstall.

For de som hadde drømt om milliarden så ble det en skuffelse. Ingen kunne stikke av med den aller gjeveste premien, men det ble flere som tok den nest største. Hele 4 kunne dele det som ble på rundt 58 millioner kroner. Dessverre var ingen av dem fra Norge. Disse fire vinnerne var fra Slovakia, Finland og 2 fra Tyskland.

Norsk Tipping har foreløpig beregnet potten til neste fredag til å bli på rundt 990 millioner kroner, men det er selvfølgelig usikkert grunnet valutakursene.

Her kan du levere Eurojackpot til neste omgang

Norsk Eurojackpot-millionær fra Bærum

Hver fredag trekker vi ut en norsk spiller som vinner den nasjonale premien på 1 million, samt et reisegavekort på 100 000 kroner. En kvinne fra Bærum kan klistre på seg påskesmilet, for hun ble nemlig langfredagens nasjonale-vinner. Vi har ikke fått tak i den heldige kvinnen.

Supertrekning påskeaften

Trøsten får være at det betyr nye sjanser neste fredag, den 17. april og i tillegg at det på lørdag 11. april - selveste påskeaften - er supertrekning i Lotto. Der er det 17 millioner i førstepremiepotten OG rundt 48 ekstra heldige vinnere som uten en eneste riktig kan være med på å vinne 1 million.

Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen av ekstramillionene er å ha levert en Lotto-kupong siden sist det var supertrekning. Skal du ha sjanse til å vinne førstepremiepotten lørdag 11. april må du levere en kupong før innleveringsfristen lørdag.

Her kan du levere Lotto

Ringer fra hjemmekontor

Årets første Supertrekning blir noe annerledes sammenlignet med tidligere. Teamet som skal ringe vil ha god avstand til hverandre, og kun et fåtall av personer vil være fysisk til stede på Norsk Tippings kontorlokale den aktuelle lørdagen. Resten av teamet vil ringe vinnere fra sine hjemmekontorer. Likevel vil alle påskeaftens ferske Lotto-millionærer få oppringing fra vinnernummeret 625 60 000.

- Forberedelser fra hjemmekontor har fungert fint og vi gleder oss veldig til å ringe ferske Lotto-millionærer på påskeaften. Godt samarbeid og nye løsninger gjør det mulig å gjennomføre Supertrekningen på en god måte. Teamet og Telefonen fra Hamar er klare, sier trekningsredaktør Pie-Christine Skagsoset Norseng, som er blant de som skal ringe nye Lotto-millionærer på påskeaften.

Her kan du levere Lotto

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)