Vant noen 202 millioner kroner?

Vikinglotto-potten 8. april kunne gi den femte største norske premien noensinne.

Som vanlig var det knyttet stor spenning til trekningen i Vikinglotto.

Onsdagskveldens hyggelige tradisjon kunne denne gangen gi en førstepremie som ville betydd den femte største premien noensinne. Hele 202 millioner norske kroner lå i potten. Eller, rundt den summen. Siden valutakursene svinger såpass mye var den nøyaktige summen som kunne vinnes ikke klart på dagen på trekningen.

Med jackpot krysset nok mange fingrene før trekningen. Da den var over viste den tallene:

7, 15, 23, 32, 39, 42 med vikingtallet 7

Det betydde at ingen stakk av med førstepremien, og at jackpotten øker enda mer til neste onsdag. Totalt fikk 4 spillere andrepremie. Førstepremiepotten neste onsdag vil være på rundt 225 millioner kroner.

990 millioner i Eurojackpot og 48 ekstra millioner i Lotto

Nå er ikke Vikinglotto det eneste spillet hvor det er knyttet stor spenning til trekningen. I Eurojackpot er potten på rundt 990 millioner kroner, og førstkommende lørdag er det supertrekning i Lotto med rundt 48 ekstra millionvinnere.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto:

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890