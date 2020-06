Vant noen 210 millioner i Eurojackpot?

Eurojackpot har spist seg større og større de siste ukene, og hva er det vel som bygger opp spenningen bedre enn det?

Denne gangen var det heller ingen som tok med seg hele førstepremiepotten hjem. Derimot så var det ni som vant andre- og tredjepremiepotten, som begge er over én million kroner. Skulle du ha fått full uttelling i kveld måtte du hatt følgende tall:

Hovedtall: 7 - 22 - 30 - 48 - 16

Stjernetall: 8 -2

Ny norsk millionær fra vestlandet

Ei blid dame fra Bergen, nærmere bestemt Fyllingsdalen, kan nå smile enda bredere. Hun er nemlig blitt Eurojackpot-millionær. Dagens nasjonale vinner klarte nesten ikke å ta innover seg Norsk Tippings millionbeskjed. Slik gikk det da vinneren ble oppringt av Norsk Tipping.

- Er det sant? Helt fantastisk, er vinnerens første reaksjon.

Vinneren har hatt flaks de siste ukene. To fredager på rad har hun vunnet i Eurojackpot, men nå toppet hun virkelig forrige ukes premie.

- Det er første gang jeg vinner en så stor premie. Jeg skjelver i hele kroppen, men er kjempeglad, sier hun lattermildt.

I tillegg til at det ramler en million kroner inn på kontoen hennes, får hun også et reisegavekort som nasjonal vinner i Eurojackpot.

- Et reisegavekort på 100 000 kroner er kjempefint. Jeg er glad i å reise, avslutter vinneren glad og takknemlig. Kvinnen ønsker å være anonym.

Hver uke er det en nasjonal vinner i Eurojackpot. Denne trekningen foregår gjennom tilfeldig uttrekning, slik at du ikke trenger å spå tallene for å kunne vinne stort.

Ny mulighet på enda større storgevinst i Eurojackpot

At potten ikke blir kapret av noen heldige betyr heldigvis ikke at den blir borte. Det er akkurat som om du skulle spart denne ukens lørdagsgodt til senere, det blir bare mer godt i vente når du slår det sammen med neste ukes lørdagsgodt. Potten førstkommende fredag er nemlig på rundt 336 millioner kroner. Føler du at du har spart deg opp litt flaks i det siste?

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)