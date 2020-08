Vant noen 30 millioner kroner i Vikinglotto?

Ca. 30 millioner kroner var det det sto om da trekningsmaskinen startet ballet for denne gang.

Med alle rette i kveld ville vært tall hatt en snittverdi på 6 millioner kroner. Det betyr at noen velplasserte pennestrøk med blekk bare verdt noen øre, kunne mangedoblet seg i verdi.

Nå er det en gang sånn at det ikke alltid er så lett å treffe hundre prosent på tallene. Tro det eller ei, men i kveld var det ingen som vant verken første- eller andrepremie i Vikinglotto. Dette til tross for at tallet 1 var en del av rekka, noe som spilles av veldig mange. Under kan du se kveldens tall:

Hovedtall: 1 - 5 - 15- 28 - 34 - 46

Viking-tallet: 6

Vanskelig, men ikke umulig

Det er heldigvis ikke umulig å vinne storpottene. For det er ikke lenger siden enn forrige uke at en av våre egne landsmenn tok hele hovedpremiepotten. Og den var på rundt 62 millioner kroner. Slik reagerte han:

- Det har så vidt begynt å synke inn. Men det er fremdeles uvirkelig. Jeg har sjekket kupongen flere ganger for at det skal gå opp for meg, sier mannen, som slet med nattesøvnen etter han ble storvinner.

- Jeg har så mye lykkefølelse i meg. Det er helt vanvittig. Det kribler noe voldsomt i kroppen. Jeg har ikke vært borti noe lignende, sier han.

Større Vikinglotto-premie på onsdag

Uten første- og andrepremievinner denne uka, ligger det an til enda større premier neste uke. Pottene legges sammen slik at hovedpremiepotten blir på ca. 45 millioner kroner. Andrepremiepotten er nå på rundt 4,6 millioner.

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.)