Vant noen 315 millioner i Vikinglotto?

Potten har steget uke etter uke nå, og igjen var det dags for å prøve seg på storgevinsten.

Etter å bare ha blitt større og større, har potten nå kommet på en spesiell topp tre liste. En norsk førstepremievinner i dag resulterer nemlig i den tredje største Vikinglotto-utbetalingen i Norge.

Dette er tallene som skulle avgjøre om Norsk Tipping kunne fullføre bragden:

Hovedtall: 11- 14 - 16 - 21 - 24 - 44

Viking-tallet: 7

Dessverre så var det ingen som gjorde reint bord i kveldens Vikinglotto-trekning. Verken noen i Norge eller andre Vikinglotto-land hadde en kupong med alle de riktige tallene. Det var heller ingen som hadde kapret seg den ærverdige "andreplassen" i kveldens Vikinglotto.

De norske pallplasseringene i Vikinglotto

Siden Vikinglotto spilles av mange over hele Europa byr det på svære potter. Så om du ikke skulle vinne alene, blir det neppe noe problem å dele. Det kan flere norske andelsbanker som har vunnet trolig skrive under på, som utgjør en overraskende stor andel av topp fem liste over norske premieutbetalinger i Vikinglotto.

Dette er de største norske Vikinglotto-utbetalingene noen sinne:

341.285.000 kroner - dame fra Oslo (2017)

319.332.895 kroner - mann (2018)

305.404.750 kroner - andelsbank (2016)

275.022.700 kr - andelsbank (2017)

216.125.520 kroner - mann fra Troms (2013)

Andreplassen i Vikinglotto venter

Potten som var ville altså gjøre deg (hvis du vant alene) til den tredje største Vikinglotto-vinneren i Norge gjennom tidene. Siden ingen fra det store utland, eller her på berget fikk seks eller sju rette, betyr det enda større premier neste uke. Ved å vinne førstepremien alene denne gangen kan du bli den andre største Vikinglotto-vinneren i norsk historie. For nå er premien estimert til å være 335 millioner kroner.

Andrepremien er ikke småtteri den heller. Den vil ligge på rundt 5,8 millioner kroner. Det er så mye penger at du som alenevinner kunne ha gitt hver nordmann én krone, og fortsatt sittet igjen med noen hundre tusen kroner. Enten du ønsker å gå for storpotten eller "nøyer" deg med småpene 5,8 millioner, må du huske å spille før onsdag klokka 18:00.

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.)