Vant noen 46 millioner kroner i Vikinglotto?

Mange ventet i spenning for kveldens pott på 46 millioner kroner i Vikinglotto.

Jackpotten er allerede delt ut to ganger denne måneden, og det var ikke utenkelig at det skulle skje igjen. Til og med en nordmann har prikket inn alle tallene denne måneden. Tallene for denne uka var som følger:

Hovedtall: 1 - 8 - 21- 25 - 34 - 42 - 44

Viking-tallet: 1

Skandinavere på premielista

"1" er gjerne et tall som går igjen på en del kuponger, men det skal mer til enn en for å erobre Vikinglotto-potten. For det var nemlig ingen som tok hele potten i kveld. På en annen side så gjør det neste ukes pott enda større, og muligheten er der for å vinne enda mer.

Heldigvis er det også en andrepremiepott i Vikinglotto, hvis man ikke skulle treffe helt på merket. To dansker fant fram nok tall til få en del av den kaka. De håvet inn nesten 2,5 millioner kroner hver. I tillegg til de to danskene kan fire andre Vikinglotto-spillere fra andre land også juble for å ha vunnet 2.433.095 kroner.

Mer i vente i Vikinglotto

Som alltid er oppsiden ved at ingen tar førstepremiepotten en større pott uken etter. Potten for neste uke er rundt 60 millioner kroner.

Spill Vikinglotto her innen onsdag klokka 18:00, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.)