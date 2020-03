Vant noen 817 millioner kroner i Eurojackpot?

Eurojackpot ruller og går fortsatt, og denne uken kunne man vente i spenning på en kjempepott.

Det er derimot ikke hver uke Norsk Tipping føler de må komme med slike uttallelser om premiepotten før en trekning:

"817 millioner kroner er et anslag basert på antatt omsetning og valutakurs. I disse tider vil slike anslag være usikre, slik at potten godt kan bli noe helt annet."

Dette er fordi imotsetning til for eksempel Lotto-potten, så er Eurojackpot-potten satt i euro. Hvis du vinner får du altså dette vekslet til norske kroner.

Eurojackpot-tallene: 30 - 37 - 28 - 14 - 9

Stjernetallene:10 - 3

Hvordan gikk det med førstepremiepotten?

Ingen fikk jackpot i denne Eurojackpot-trekningen. Det betyr på en annen side bare en ting. Potten blir større! Neste uke treffer potten premietaket i Eurojackpot. Da kan du vinne både denne ukens pott på rundt 817 millioner kroner og det som legges til for neste uke. Det hadde ikke vært en så aller verst avkastning når man er innelåst og godt trukket tilbake.

(Vinnersannsynligheten for førstepremiepotten er ca. 1:95 millioner per rekke, andrepremien 1:6 millioner per rekke og den nasjonale premien på 1 million kroner er ca. 1:1.250.000 per rekke.)