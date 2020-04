Vant noen 990 millioner i Eurojackpot?

Forrige uke sto førstepremiepotten i Eurojackpot igjen urørt. Skulle det la seg gjøre og ta hele potten denne gangen?

Eurojackpot er en trekning hvor mange land fra hele Europa spiller om den samme premiepotten. Med så mange spillere blir det litt av en pott. Førstepremiepotten har et tak på ca 990 millioner kroner. Er det ingen som vinner selv når potten har vokst seg så stor, legges det i andrepremiepotten neste gang.

Hvis du ikke fikk spilt denne uka, kommer det en gladnyhet nå. Ingen stakk av med førstepremiepotten. Det betyr at det også neste uke er mulig å vinne 990 millioner kroner i Eurojackpot. Det betyr også at det er mulig å vinne enda mer i andrepremie hvis du ikke skulle treffe med hele rekka.

Ukens tall:

Hovedtall: 1 - 18 - 23 - 33 - 41

Stjernetall: 2 - 6

I tillegg til at ingen nordmenn vant førstepremie, var det dessverre heller ingen som vant andrepremien. En finne, en tysker og en slovener vant derimot andrepremien.

Ny norsk Eurojackpot-millionær

På en annen side er det alltid en nordmann som vinner en nasjonal premie i Eurojackpot. Den er på en million kroner pluss et reisegavekort med en verdi på 100.000 kroner.

Ukens vinner er en kvinne fra Sarpsborg. Norsk Tipping har forsøkt å ringe henne flere ganger, uten hell. Som kveldens vinner uten tvil har hatt. Spørsmålet er om hun vet det selv. Har du blitt oppringt av 625 60 000 har ringekorpset på Hamar prøvd å nå deg, og du kan vente deg gode Eurojackpot-nyheter.

Fjerde mulighet på storgevinsten i Eurojackpot

Med ukens resultat blir neste trekning den fjerde på rad med 990 millioner kroner på spill i førstepremie. Føler du deg heldig denne gangen?

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)