Vant noen Vikinglotto-millionene?

Onsdag 26. august var det nok en gang trekning i Vikinglotto. Slik gikk det.

Det er flere nordmenn som har hatt hellet med seg i august. Den første uka vant en mann fra Agder 62 millioner i Vikinglotto, og i forrige uke vant en Oslo-mann 4,7 millioner kroner.

Forrige ukes andrepremie-vinner var en glad mann i 40-årene fra Oslo.

- Å herregud! Dette er så herlig. Jeg er helt i sjokk. Det føles som om jeg svever eller er i et romskip eller noe, sier vinneren mens han ler hjertelig.

Onsdag 26. august var dette tallene som ble trukket ut:

13, 21, 23, 34, 45 og 48 med tilleggstallet 3

Ingen tok førstepremien på 60 millioner kroner, men to personer delte andrepremien. Neste onsdag blir potten på 75 millioner kroner.

Ny Jokermillionær

Det var kun 1 person som hadde 5 riktige Joker-tall, og det betød en gevinst på nesten 300 000 kroner. En kar fra Nesbyen fikk sjansen på Jokeren direkte på TV. Full pott ville gi 1,1 million kroner, og det ble også maks gevinst. En gevinst vinneren hadde sagt han skulle bruke på husbygging.

Lørdag 12. september, samme dag som Premier League starter igjen, er det nok en gang klart for gulltrekning i Lotto. Da vil 33 nordmenn som har levert en Lotto-kupong en gang mellom forrige gulltrekning og denne vinne 1 million kroner.

Førstkommende fredag er det 360 millioner i Eurojackpot.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890