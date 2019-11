Vant over 11 millioner i Eurojackpot -vet det ikke selv

En norsk kvinne manglet bare ett stjernetall fra å stikke av med over 100 milioner Istedetfor måtte hun nøye seg med andrepremien.

I forrige uke røk kjempepotten på over 900 milioner kroner Den ble fordelt på tre vinner fra andre land, men fredag var det klart for en norsk storvinner i Eurojackpot. En kvinne fra Stavanger hadde krysset av alle de fem hovedtallene og ett av de to stjernetallene Dermed kan hun vente seg inn nøyaktig 11 270 595 kroner på konto over helgen. Snakk om påfyll til julehandelen.

Det er mulig at kvinnen selv ikke vet at hun er fersk mangemillionær. Norsk Tipping har nemlig forsøkt å ringe den nybakte mangemillionæren i Stavanger, men hun har ennå ikke svart på telefonen.

Potten vokser til 232 millioner

Hadde kvinnen fått inn ett stjernetall til, ville hun tatt førstepremien på 101 millioner kroner. Men ingen andre Eurojackpot-spillere klarte det heller, slik at førstepremiepotten vokser kraftig.

Fredag 6. desember kan du vinne elleville 232 millioner kroner.

Det var en mann fra Dal i Eidsvoll kommune som ble trukket ut som vinner av den egne norske millionpremien i Eurojackpot fredag 29. november.

- Én million? Og 100 000 kroner å reise for? Nå ble jeg satt ut, gitt, sa mannen.

Men det stemmer. Én million kroner er på vei inn på Dal-mannens bankkonto, og hos Berg-Hansen reisebyrå venter et reisegavekort på 100 000 kroner. Det fungerer som en konto der vinneren kan ta ut reiser så ofte han vil - i løpet av to år.

- Det høres veldig fint ut. Vi er ute og reiser en del, til Hellas og andre varme strøk, så det skal ikke bli noe problem å bruke opp det, sa den glade vinneren. Mannen ønsker å være anonym. Han ble trukket ut på en Eurojackpot-kupong han kjøpte med mobilen torsdag kveld.

