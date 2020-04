Vant over 15 millioner i Lotto

Etterdønningene fra sist ukes ekstravagante Supertrekning har stilnet, og det var igjen klart for den tradisjonelle og kjære Lotto-trekningen.

I den nevnte Supertrekningen ble flere titalls spillere millionærer. I kveld er situasjonen en litt annen. Bare en klarte å skyte blink med sine Lotto-tall.

Lotto-tallene: 9 - 10 - 21 - 25 -26 - 27 - 29

Tilleggstallet: 17

Som alenevinner i Lotto stikker man av med hele Lotto-potten. Den var på hele 15.223.060 kroner. Det betyr at kveldens vinner kan kalle seg Lotto-millionær med en mildt sagt større margin enn Supertrekningsvinnerne.

Norsk Tipping prøver nå å få kontakt med vinneren. Vi vil oppdatere artikkelen så fort de har fått tak i den heldige. Hvem vet, kanskje det er deg? I så fall er det bare å passe opp for vinnernummeret deres: 625 60 000. Skulle du vinne, så regner vi nok med at de har erfart alle mulige reaksjoner. Så det er bare å slå seg løs, eventuelt, slå seg vrang, ettersom at det er mange som ikke klarer å tro det de hører.

Dekket og klart for store vinnersjanser

Neste uke kan du vinne om lag 14 millioner kroner. Dette er hvis du vinner alene. Har noen andre også utpekt seg dine favorittall deler dere potten. Med andre ord, kan vi feire flere Lotto-millionærer.

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke)