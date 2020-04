Vant toppremien uten å vite det selv

En trønder i 30-åra skrapte fram 20 000 kroner i måneden i 20 år. Men noen umiddelbar jubel ble det ikke, siden han ikke fikk det med seg.

Fredag kveld litt før kl. 19:00 logget mannen seg på Norsk Tippings app. Han skulle skrape Flax-lodd og levere Eurojackpot.

Fristen nærmet seg

Datteren satt på fanget og telefonen fikk han ikke ha helt i fred. Klokken nærmet seg syv og trønderen fikk det travelt med å rekke Eurojackpot fristen. Han fjernet Flax-loddet fra skjermen og tenkte ikke noe mer over det.

Da Norsk Tipping ringte for å gratulere mannen var han ikke klar over at han skrapt toppremien, 20.000 i måneden i 20 år.

- Jeg kødder ikke med deg. Jeg er helt uvitende, sier mannen til Norsk Tipping.

- Det var Eurojackpot jeg skulle spille. Jeg satte inn litt ekstra så jeg kunne skrape et par Flax-lodd, forteller vinneren.

Mannen enset ikke at han hadde vunnet toppremien.

- Har du noen gang sittet på telefonen samtidig som et lite barn skal leke med den? Det var en solid distraksjon. Oppmerksomheten gikk til en annen, forteller vinneren.

Boligkjøp

Mannen kan han se fram i mot 20.000 kroner utbetalt i måneden de neste 20 årene. Premien har en verdi på 4,8 millioner kroner.

- Vi får se om jeg klarer å slutte og glise her etter hvert, sier trønderen.

Helt fram til april 2040 vil det komme penger på kontoen. Livet kommer nok til å gå som før, men noen investeringsplaner har han lagt.

- De største kjøpene har jeg egentlig gjort unna. Vi kikker etter ny bolig, så det passer bra.

