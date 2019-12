Vanvittig nedrykksdrama i Eliteserien

Alle åtte kampene i den siste serierunden i Eliteserien er på søndagens tippekupong og det er duket for er voldsomt nedrykksdrama

Søndagens tippekupong byr på samtlige åtte kamper i den aller siste serierunden i Eliteserien det er det voldsomt nedrykksdrama. I tillegg er det kamper fra Premier League med blant annet Manchester United mot Aston Villa. Søndagskupongen avsluttes med to kamper fra La Liga, der storkampene Atletico Madrid mot Barcelona er den ene. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,3 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Leicester - Everton

Leicester fortsetter å imponere og tok sin femte strake seire da de slo Brighton 2-0 borte forrige helg. Samtidig var det den fjerde kampen på rad uten baklengsmål og Leicester har færrest baklengsmål og bunnsolide 31-8 i målforskjell. Kun to ettmålstap er det blitt hittil, begge på bortebane mot hhv Manchester United og Liverpool. Med mannskapet ser det fortsatt veldig bra ut. Kun Matty James er skadet, men midtbanespilleren er endelig tilbake i trening etter sin skade.

Etter en oppløftende borteseier mot Southampton for tre uker siden, fikk Everton-manager Marco Silva et pusterom. Men den varte kun til hjemmekampen mot Norwich sist helg, da Everton overraskende nok tapte 0-2. Ligger femte sist før helgens runde med kun 14 poeng og hadde kun tatt ett poeng på de fem første bortekampene. Seamus Coleman er ute, mens Fabian Delph, Morgan Schneiderlin og Theo Walcott er usikre. Andre Gomes og Jean-Philippe Gbamin er begge langtidsskadd.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende på King Power Stadium. Leicester er store favoritter denne gang og selv om Everton har bra kapasitet, tror vi mye på hjemmelaget.

2. Manchester United - Aston Villa

Ole Gunnar Solskjær skiftet ut hele elleveren til den betydningsløse Europa League-kampen borte mot Astana torsdag kveld og tapte den kampen med 1-2. Nå er det Premier League igjen og tilbake på Old Trafford. Scott McTominay kan være tilbake, mens Paul Pogba er også straks klar igjen, men ikke aktuell søndag. Nemanja Matic, Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah og Diogo Dalot er fortsatt ute. United med 3-2-1 på seks spilte hjemmekamper, men fortsetter å slite på bortebane og kun har vunnet en av de sju første (1-3-3). Ligger på 9. plass før helgens runde med totalt 17 poeng.

Aston Villa gjorde som ventet jobben hjemme mot Newcastle mandag med to raske scoringer rett før pause og seiret 2-0. Står med totalt 14 poeng, 11 av de poengene er tatt hjemme på Villa Park. Borte er fem av de seks første tapt. Forsvarsspilleren Bjorn Engels er friskmeldt etter å ha vært ute siden starten av november, og ellers ser det stort sett greit ut med unntak av keeper Jed Steer og spissen Keinan Davis. Midtbanespilleren Jota er tilbake i trening, men neppe aktuell til dagens kamp.

Det står 30-10-1 på de 41 seriekampene mellom lagene som er spilt i Old Trafford i Premier League. United er med rette store favoritter søndag og vi lar Solskjærs menn stå ugardert. H.



3. Brann - Viking

Til tross for 56-44 i ballinnehav og 7-8 i sjanser (Branns tall nevnt først) røk Brann hele 0-6 borte mot Strømsgodset sist søndag. Det var ikke overraskende at et Brann-lag uten noe å spille for tapte, men tapssifrene overrasket. Ligger på en meget skuffende 7. plass og det er misnøye med trener Lars Arne Nilsen i Bergen nå. Moderate 5-6-3 på hjemmebane, men gjorde en av sine beste hjemmekamper mot Odd i den forrige hjemmekampen det det ble 1-0 seier. Vito Wormgoor er tilbake etter karantene.

Viking ender på 6. plass og har overrasket det som kan krype og gå av eksperter her til lands etter opprykket fra OBOS-ligaen i fjor. Har stått for en feiende flott fotball i tillegg og godt over 13 000 tilskurere var på plass de gjorde sin siste hjemmekamp for sesongen med 2-2 mot Rosenborg sist søndag. Har dog vært klart best hjemme og har ikke bedre enn 3-4-7 på bortebane. Neste søndag venter cupfinale mot Haugesund. Bjarne Berntsen vil garantert rokere litt på sitt lag til den siste seriekampen og Viking har ingenting å spille for. Kaptein Zlatko Tripic må sone karantene for gule kort, mens Tommy Høiland har trent hele uken og kan få spilletid etter å ha vært med skade noen uker.

Viking nedprioriterte bortekampen mot Kristiansund som var fire dager før semifinalen mot Ranheim og det er ingen grunn til å tro at Viking løper sokkene av seg på Brann stadion søndag kveld med tanke på den forestående cupfinalen. Brann får tilbake Wormgoor og trenger en opptur foran hjemmefansen i sesongens siste kamp. H.

4. Haugesund - Odd

Moralen til Jostein Grindhaugs gutter, er det lite å utsette på. Til tross for at laget skal spille cupfinale neste helg og har ingenting å spille for, kom de tilbake borte mot nedrykkstruede Sarpsborg 08 og fikk en meget velfortjent utligning til 1-1. Kun ett tap på de ti siste seriekampene, men hele sju av dem har endt med poengdeling. Kan faktisk avansere til 7. plass med seier her, men løper kanskje ikke skjorta av seg søndag med tanke på den forestående cupfinalen. Moderate 4-6-4 på hjemmebane. Jostein Grindhaug må fortsatt klare seg uten sine langtidsskadde spillere, men har ingen nye skader eller karantener.

Med 2-1 hjemme mot Tromsø sist søndag, presterte Odde kruttsterke 12-3-0 på 15 hjemmekamper på Skagerrak arena denne sesongen. Det er bortimot samme poengfangst på hjemmebane som serieleder Molde. Men med svake 3-4-7 på bortebane, har det aldri blitt noen gullkamp utover sesongen. Før siste serierunde kan det ende med sølv, bronse eller 4. plass. Med minimum ett poeng er laget garantert bronse. Vebjørn Hoff soner karantene søndag.

5-0-5 på de ti siste tilsvarende i Haugesund. Denne er vrien. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Kristiansund - Strømsgodset

Til tross for 0-5, 0-2 og 0-3 i de tre siste bortekampene, har det vært nok en meget flott sesong for Kristiansund. Ligger på 6. plass før sesongavslutningen og har for svak målforskjell til å passere Viking som ligger tre poeng foran, om Stavanger-laget taper borte mot Brann. Det er hjemme i Kristiansund laget presterer som best og kun to av 14 hjemmekamper er tapt. Knuste Sarpsborg 08 4-0 i forrige hjemmekamp og slo Viking 4-2 i hjemmekampen før det. Amahl Pellegrino er som kjent ferdigspilt for sesongen på grunn av håndleddskade, utover det er det ingen skader eller karantener for hjemmelaget.

Strømsgodset måtte ha tre poeng hjemme mot Brann sist søndag og i en kamp som egentlig var ganske jevnspilt, vant Godset 6-0. Er et av hele seks lag som kan risikere direkte nedrykk. Men kom seg opp på sikker plass med seieren forrige søndag. Dog er det kun målforskjellen som skiller til Tromsø på kvalikplassen. Men har vært meget svake på bortebane hele sesongen og kun vunnet en av 14 bortekamper (1-5-8). Mannskapsmessig ser det bra ut for Henrik Pedersens "drenge".

Kristiansund rykket som kjent opp til Eliteserien før 2017-sesongen. 2-0 og 4-0 har de slått Strømsgodset med hjemme i Kristiansund de to foregående sesongene. HU.

6. Lillestrøm - Sarpsborg 08

Begge lagene er over streken før siste runde, men en eventuell taper i denne lever meget farlig. Lillestrøm er uten seier på sine ti siste seriekamper og har kun tatt fire poeng i denne perioden. Klarte ikke å holde på 1-0 ledelsen borte mot Ranheim forrige søndag og tapte 1-2. Hjemme på Åråsen har ikke LSK vunnet siden 3-2 seieren mot Mjøndalen 12. august. Med tanke på at både Tromsø på kvalikplass og samme poengsum har hjemmekamp mot Stabæk og at Mjøndalen på nedrykksplass har hjemmekamp mot Vålerenga, må Lillestrøm ha poeng i denne for i det minste å sikre kvalik. Det skal ikke være fravær av betydning for hjemmelaget.

Sarpsborg 08 vil med vil være garantert Eliteseriespill med minimum uavgjort, om ikke Mjøndalen skulle vinne med minst fem mål hjemme mot Vålerenga. Det er svært lite sannsynlig. Klarte ikke å holde på 1-0 ledelsen hjemme mot Haugesund sist søndag og det var lagets fjortende poendeling. Har vært meget svake på bortebane denne sesongen (1-5-8). Ingen nye skader eller karantener for Sarpsborg 08.

Det står 2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Åråsen. Uavgjort er et meget sannsynlig utfall på Åråsen i kveld. U.

7. Mjøndalen - Vålerenga

Mjøndalen er nest sist før den siste serierunden, men med tre poeng her vil de passere Lillestrøm eller Sarpsborg 08 og minimum sikre seg kvalik. Og dersom ikke både Tromsø og Strømsgodset vinner sine kamper, vil de avansere til sikker plass. Kun en seier på de ti siste seriekampene, men den var til gjengjeld meget viktig da de slo Ranheim 3-1 hjemme i forrige hjemmekamp. Ingen fravær av betydning.

Trøstesløs høst for Vålerenga som står med 1-7-7 på sine 15 siste seriekamper. 2-4 hjemme mot Molde sist søndag og på bortebane står laget med 0-4-3 på sine sju siste og 2-6-6 totalt. Jonathan Tollås Nation, Ivan Näsberg og Herolind Shala er ikke med til sesongavslutningen.

Mjøndalen har alt å spille for og må ha gode vinnersjanser mot et desillusjonert Vålerenga. H.

8. Molde - Bodø/Glimt

Til tross for at Molde sikret seriergullet hjemme mot Strømsgodset i siste serierunde før landslagspausen, tok de likevel en solid 4-2 seier borte mot Vålerenga forrige søndag. Hjemme på Aker Stadion står gullvinneren med knallsterke 12-2-0. Kristoffer Haugen er tilbake fra karantene. Ohi Omoijuanfo soner for fire gule kort, mens stopper Martin Bjørnbak er skadet og mister sesongavslutningen.

Bodø/Glimt gjorde jobben hjemme mot Kristiansund sist søndag med 3-0 seier og er dermed garantert medalje. Holder 2. plassen og har to poeng ned til Odd som skal ut i en vanskelig bortekamp mot Haugesund. Glimt har vært best hjemme og står med 5-5-4 på bortebane. Får de meg seg ett poeng fra Molde, er de sikret sølv. Brede Moe rekker ikke sesongavslutningen, ellers er det ingen problemer for Kjetil Knutsen.

Bodø/Glimt har faktisk vunnet to av de siste i Molde, men Molde har garantert som mål å forbli ubeseiret hjemme på Aker stadion denne sesongen. HB.

9. Rosenborg - Ranheim

Rosenborg må håpe på at Odd taper sin bortekamp mot Haugesund søndag. Det er laget helt avhengig av dersom de skal ta bronsen. I tillegg må de vinne sin hjemmekamp mot Ranheim og sende sin bynabo ned til OBOS-ligaen. Rosenborg har i likhet med alle de andre topplagene vært klart best hjemme denne sesongen og står med 10-3-1. Borte har Eirik Hornelands menn kun vunnet tre kamper (3-7-5). Her må både Vegar Hedenstad og Tore Reginiussen sone karantene.

Ranheim holdt liv i håpet om å overleve da de snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Lillestrøm forrige søndag. Men selv med seier på Lerkendal, er det stor sjanse for direkte nedrykk da målforskjellen også er blant de svakeste av lagene i nedrykksstriden. I tillegg er formen svak med 2-2-6 på siste ti, begge seirene er tatt på hjemmebane. Daniel Kvande mister kampen, mens Erik Tønne er friskmeldt.

Det endte 1-1 i tilsvarende møte på Lerkendal i fjorårssesongen og det er samtidig det eneste møtet mellom lagene på Lerkendal i Eliteserien. Ingen av lagene er tjent med ett poeng her.

Rosenborg har vært råsterke hjemme denne sesongen, og er med rette store favoritter. HU.

10. Tromsø - Stabæk

Fire strake bortetap for Tromsø etter 1-2 tapet mot Odd forrige søndag. Men hjemme på Alfheim har de sju poeng på de tre siste og før avslutningsrunden, har TIL alt i egne hender. De ligger riktgnok på kvalikplassen før siste runde, men i og med at Lillestrøm og Sarpsborg 08 på samme poengsum møtes, vil Tromsø være garantert Eliteseriespill i 2020 med seier. Kent-Are Antonsen soner karantene, mens Anders Jenssen returnerer fra karantene.

Sett til de seks siste serierundene, er det ingen lag som har tatt flere poeng i Eliteserien enn Stabæk som står med 4-2-0 i denne perioden og de er samtidig ubeseiret på de sju siste. Kan faktisk ta seg forbi både Kristiansund og Brann med seier, men da må ingen av disse vinne. Totalt 5-2-7 på bortebane, men de tre siste borte er alle vunnet. Matthew Rusike er ute med korsbåndskade, mens Vadim Demidov kanskje blir spilleklar.

0-2-2 på de fire siste tilsvarende på Alfheim. HB på 96-rekkeren og HUB på 4332-rekkeren.

11. Getafe - Levante

Til tross for rokeringer, så vant Getafe 1-0 borte mot Trabzonspor i Europa League torsdag kveld og dermed trenger laget kun ett poeng hjemme mot Krasnodar i den siste runden, for å ta seg videre til sluttspillet. I hjemlig La Liga leverer også Getafe bra. Ligger på 7. plass før helgens runde med 21 poeng, og har kun seks poeng opp til Sevilla på 3. plass. Bunnsolide 3-3-1 hjemme. Jaime Mata og Mauro Arambarri må begge sone karantene for gule kort søndag.

Også Levante har fått opp dampen og vunnet tre av sine fire siste seriekamper. Har klatret til 9. plass og står med totalt 20 poeng og er altså kun ett poeng bak Getafe. Men har vært klart best hjemme hittil, borte er fem av sju kamper tapt. Jose Campana ble utvist mot Mallorca i forrige seriekamp og soner følgelig karantene.

3-0-4 på de sju siste tilsvarende og Levante har vunnet 1-0 i de to foregående sesongene. HB.

12. Atletico Madrid - Barcelona

Toppkamp i La Liga. Diego Simeone mistet flere sentrale spillere foran denne sesongen med Griezmann og Godin som de to viktigste. Men er fortsatt særdeles vanskelige å slå og har kun ett tap på de 14 første seriekampene. Samtidig er sju av 14 endt med poengdeling. Ligger på 4. plass med 25 poeng og seks poeng bak serieleder Real Madrid. Hjemme er laget ubeseiret med 4-3-0 på sine sju første. Både Thomas Partey og Saul returnerer etter karantene, mens Diego Costa, Stefan Savic og Sime Vrsaljko fortsatt er skadet.

Barcelona med en solid forestilling hjemme mot Borussia Dortmund der det ble 3-1 seier. Det var hjemme på Camp Nou der laget også står med full pott og seks seire i seriespillet denne sesongen. Det har vært vesentlig mer variable takter på bortebane. Her er det allerede blitt tap for både Athletic Bilbao, Granada og Levante og kun ti poeng (3-1-3) på de sju første bortekampene. Tar tilbake serieledelsen fra Real Madrid (som slo Alaves 2-1 borte lørdag) med seier i denne. Sergio Busquets soner karantene, mens Jordi Alba er usikker.

1-2-5 på de åtte siste tilsvarende, 1-1 i de to foregående sesongene. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Leicester — Everton H

2. Manchester United — Aston Villa H

3. Brann — Viking H

4. Haugesund — Odd HUB

5. Kristiansund BK — Strømsgodset HU

6. Lillestrøm — Sarpsborg 08 U

7. Mjøndalen — Vålerenga H

8. Molde — Bodø/Glimt HU

9. Rosenborg — Ranheim HU

10. Tromsø — Stabæk HB

11. Getafe — Levante HB

12. Atletico Madrid — Barcelona U





432-rekker:

1. Leicester — Everton H

2. Manchester United — Aston Villa H

3. Brann — Viking H

4. Haugesund — Odd HUB

5. Kristiansund BK — Strømsgodset HU

6. Lillestrøm — Sarpsborg 08 U

7. Mjøndalen — Vålerenga H

8. Molde — Bodø/Glimt HU

9. Rosenborg — Ranheim HU

10. Tromsø — Stabæk HUB

11. Getafe — Levante HB

12. Atletico Madrid — Barcelona HUB