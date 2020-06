Var aktuell for Chelsea - nå jakter han ligagull i Polen

Pawel Wszolek (28) var på blokken til Antonio Conte.

Direktesport har kjøpt rettighetene til Ekstraklasa, og en rekke kamper kommer til å bli vist.

Legia har flere spillere med fortid i engelsk fotball. Blant andre Pawel Wszolek. Den 28 år gamle midtbanespilleren har erfaring fra klubber som Sampdoria, Hellas Verona og QPR, men ifølge den italienske avisen Gazzetta dello Sport var Wszolek svært nær en overgang til Premier League-klubben Chelsea i 2017.

Den italienske avisen skrev at Antonio Conte var interessert i å forsterke troppen med et par spillere på tampen av overgangsvinduet i januar 2017. Sammen med Celtic-keeper Craig Gordon og daværende Schalke-spiller Sead Kolasinac, var Wszolek på radaren til Chelsea-manageren

Ifølge La Gazzetta dello Sport snuste Premier League-klubben på den polske landslagsspilleren siden de ikke klarte å lokke Inter Milan-stjernen Jonathan Biabiany til Stamford Bridge.

Hadde Pawel Wszolek signert for Chelsea, ville han likevel ikke blitt ligamester med dem. FIFA-regler sier nemlig at en spiller ikke kan spille for tre klubber i samme sesong.

Et innbytte for Hellas Verona i august 2016 ville forhindret Conte i å bruke ham, og det kan også ha vært årsaken til at overgangen strandet.

Polakken skrev istedet under for Vest-London-rivalene QPR i Championship. Der ble han aldri noen stor suksess, og i september i fjor dro han hjem til Polen. Hos Legia har han spilt 21 kamper denne sesongen, og scoret seks mål. Nå kan han bli ligamester i hjemlandet.

Med 15 poeng igjen å kjempe om er Legia elleve poeng foran Lech Poznan og Piast Gliwice, som ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass på tabellen. Dersom Legia vinner lørdagens kamp mot Piast, vil gjestene definitivt være ute av gullkampen.

Legia er en hard nøtt på hjemmebane De har vunnet ti av de siste elleve kampene på Wojska Polskiego stadion. Det eneste tapet i denne perioden kom mot nettopp Piast. Det polske storlaget tapte 1-2 mot serietreeren så sent som i mars. Vi tror imidlertid ikke at de klarer å gjenta den prestasjonen lørdag.

Piast står med to tap på rad før den vanskelige bortekampen i Warszawa, og de har kun én seier på de fire siste kampene. Formkurven peker nedover, og vi tror Legia tar alle poengene i denne matchen. Oddsen på hjemmeseier er 1,50. Det funker i en dobbel.

Begge lagene er ute av form. Wisla Plock og tidligere Kristiansund- og Ranheims-piller Torgils Gjertsen har kun én seier på de tolv siste kampene. De har ikke vunnet på hjemmebane siden 21. desember Da slo de serietreer Piat Gliwice 2-1. Vertene har imidlertid vunnet fire av de seks kampene i grunnserien mot de tre lagene i bunnen av tabellen, blant annet mot Lodz.

Wisla Plock har spilt fire kamper mot LKS Lodz i Ekstraklasa tidligere, men aldri tapt. I 2006-2007-sesongen vant Plock hjemmekampen 2-1 og spilte 0-0 borte. Historien gjentok seg i grunnserien denne sesongen. Da vant de også 2-1 hjemme, og spilte 0-0 borte.

Lodz er håpløst fortapt i bunnen av tabellen. De har kun vunnet én av de siste 15 kampene, og de har seks tap på de syv siste kampene før oppgjøret i Plock. Vi tror hjemmelaget vinner denne kampen. H gir 1,70 i odds.

