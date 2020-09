Var aktuell for Eliteserien. Nå skal han skyte Bryne opp i OBOS-ligaen.

Etter å ha spilt kun to omganger på de fire siste kampene, er Joacim Holtan klar for å senke Bærum lørdag.

22-åringen trente med eliteserieklubbene Viking og Start, men målmaskinen fra Vennesla valgte å skrive under for 2. divisjonsklubben Bryne før sesongen. Spissen er en nøkkelspiller hos jærbuene i opprykkskampen. Vi tror Bryne tar et steg nærmere et OBOS-ligacomback lørdag. Direktesport.no viser alle kampene i PostNord-ligaen.

Bærum - Bryne FK 3,40 - 3,80 - 1,72 B (spillestopp kl. 15.55)

PostNord-ligaen, avdeling 2. Bærum er på ellevteplass med ti poeng og kan med andre ord ikke bli blant de sju beste i denne serien. Bæringene er uavgjortspesialisten i divisjonen. De har spilt uavgjort i sju av sine elleve kamper så langt (1-7-3). Forrige helg ble det poengdeling igjen, i 1-1 kampen borte mot overraskelseslaget Sotra. Nå møter de en tøffere motstander.

Arendal og Egersund var de heteste opprykkskandidatene i denne avdelingen før sesongstarten, men begge har skuffet stort. Istedet ser det ut til at opprykket kommer til å bi en kamp mellom Bryne og Vard.

To endringer på Bryne-laget

Bryne tok tilbake tabelltoppen sist helg da de snudde 0-2 til seier 4-2 hjemme over Levanger samtidig som Vard Haugesund avga poeng hjemme dagen før. De topper 2. divisjon avdeling 2 med sine 26 poeng, ett foran Vard.

Høyreback Josh Robson og midtbanespiller Henning Romslo soner karantene mot Bærum. Oliver Rotihaug kommer inn på høyreback, mens australske Luc Jeggo trolig kommer inn på sentral midtbane.

Første gang denne sesongen trener Jan Halvor Halvorsen må gjøre mer enn én endring i startelleveren, men vi tror ikke erstatterne vil svekke jærbuene. Midtstopper Rogvi Baldvinsson er tilbake fra skade, men starter ikke på Sandvika stadion.

Målhungrig toppscorer

Brynes toppscorer Joacim Holtan har bare spilt to omganger i de fire siste kampene. Først utvist mot Vard, så karantene, så skade og nå sist byttet ut etter første omgang for sikkerhets skyld. Han er antakeligvis tilbake i startelleveren mot Bærum.

Sørlendingen er toppscorer hos jærbuene med ni mål på ni kamper. Sist sesong scoret han 26 mål på 24 kamper i 3. divisjon for MK. Det gjorde at flere klubber fikk øynene opp for venndølen. Spissen trente i fjor med Viking i to perioder, og han trente også med Start. I tillegg hadde han et treningsopphold i Kongsvinger. Men han endte opp i Bryne. Kanskje ikke helt tilfeldig siden Holtan har Erling Braut Haalands pappa, Alf-Inge Haaland, som agent.

Bryne rykket ned fra 1. divisjon i 2016, men vi tror de tar et nytt steg mot opprykk i lørdagens kamp. 1,72 i odds på jærbuene er ok. Se Bærum - Bryne direkte fra kl. 16.00.

