Var aktuell for Liverpool. Nå slåss han om ligagull i Costa Rica

Tre tidligere Eliteserie-profiler fikser tre poeng for serieleder Deportivo Saprissa mot Herediano natt til torsdag.

Onsdagens oddsprogram byr blant annet på fotball fra Estland, Hviterussland og Costa Rica.

Deportivo Saprissa - CS Herediano 1,90 - 3,00 - 3,45 H (spillestopp natt til torsdag kl. 0355)

Det er ikke bare i Norge det spilles på kunstgress. Også Estadio Ricardo Saprissa Aymá i Costa Rica er en kunstgressbane. Det gir sannsynligvis serieleder Deportivo Saprissa en fordel mot Herediano, som er vant til å spille på naturgress. Resultatene tyder iallfall på det. Serietreer Herediano har bare to seire, to uavgjorte og fire tap på de åtte siste kampene de har spilt på kunstgress. De har scoret åtte mål i de åtte kampene, og sluppet inn tolv.

I forrige serierunde spilte Deportivo Saprissa 1-1 borte mot Pérez Zeledón, men i sist hjemmekamp vant de 3-1 mot Cartaginés. På hjemmebane har Deportivo Saprissa vært bunnsolide. På syv hjemmekamper står laget med fem seire og to uavgjorte. De står med tre strake seire før kampen natt til torsdag norsk tid, og hjemmefansen er klare til å skrike seg hese for at Saprissa skal ta sin fjerde seier på rad.

På prøvespill i Liverpool

Christian Bolanos ble kåret til den tredje beste spilleren i klubb-VM i 2005, var en stund utleid fra Deportivo Saprissa til Charlton. Engelskmennene ville kjøpe costaricaneren, men han fikk ikke oppholdstillatelse. Han var også på prøvespill i Liverpool i desember i 2005. Den 21 år gamle kantspilleren klarte ikke å overbevise Rafa Benitez etter en uke på Merseyside.

Istedet for Anfield ble det Sør Arena. Costaricaneren spilte 45 kamper for Start i perioden 2008–2010. Han debuterte med to mål i sin første seriekamp mot Strømsgodset og scoret totalt 13 mål for Kristiansand-klubben. Han forlot Sørlandet til fordel for spill i FC København i august 2010.

Bolaños er ikke eneste spilleren med en fortid i norsk fotball. Michael Barrantes er et annet navn norske fotballfans husker. Midtbanespilleren ble kjøpt av Aafk sommeren 2010 fra Deportivo Saprissa. Han spilte 103 kamper for sunnmøringene før han ble solgt til den kinesiske klubben Shanghai Shenxin.

Også Roy Miller, som har spilt for Bodø/Glimt og Rosenborg, spiller for Saprissa. Han har mange år bak seg i den amerikanske ligaen MLS, før han sist høst vendte hjem til Costa Rica.

Saprissa topper tabellen i Costa Rica med 33 poeng, fire poeng foran tabelltoer Alajuelense og syv poeng foran onsdagens motstander Herediano.

Gjestene blir ingen enkel oppgave for serielederen. Herediano har ikke tapt på de syv siste bortekampene. Det betyr at det er et lag med selvtillit som kommer til Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Sist de tapte en bortekamp var mot Alajuelense som ligger på andreplass.

Herediano er ute av form

Manager J. Giacone Garita var misfornøyd etter den forrige kampen til laget. Herediano tapte 0-1 hjemme mot Limón. Et lag som ligger nede på tiendeplass. I kampen før spilte de 3-3 hjemme mot Alajuelense.

Det blir neppe mange mål i denne kampen. Iallfal ikke om man se på statistikken. Herediano har kun scoret fem mål på syv bortekamper i ligaen. Heredianos manager J. Giacone Garita har vært opptatt av defensiv trygghet Det har gitt resultater. De har nemlig kun sluppet inn to mål.

Herediano slo Saprissa 4-1 sist lagene møttes, og de har også et knepent statistisk overtak om man ser på de ti siste kampene. Herediano har fire seire, Saprissa har tre og tre kamper har endt uavgjort. Nå tror jeg det er et revansjesugent Saprissa-lag som kommer på banen. Med tre poeng i denne kampen vil ha en solid luke ned til Herediano. 1,90 i odds på hjemmeseier funker som singeltips.

