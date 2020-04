Vår ekspert på e-sport gir deg knalltips

Foreløpig er det 100 prosent treff på tipsene fra vår nye ekspert.

Siden mesteparten av det som vanligvis finnes på oddsen er idrett som nå er avlyst har vi hentet inn en ekspert på de nye oddsobjektene på e-sport. Jonathan Schwabe Strand er i god flyt, og begge kampene han har hatt tips på har gått inn.

Som en erfaren kommentator på e-sport, og spillutvikler, har han en ekspertise som vi normalt ikke har.

Disse tipsene har gått inn: Sikker hjemmeseier på spillodsen og laget som aldri gir opp.

Vår ekspert har kommentert for store organisasjoner som World Electronic Sports Games(WESG), World Cyber Games(WCG), Blizzard, Epulze. Han har også bidratt med konsultasjoner for over 20 ulike e-sport organisasjoner.

Denne gangen har han tips på en overraskende borteseier. Jonathan Schwabe Strand gir deg tipset under:

Team Liquid - Evil Geniuses H 1.55 : 2.30 B

Counter-strike:Global Offensive(CS:Go) er det nyeste spillet i Counter-strike serien. Spillet har en sterk e-sport scene som dateres tilbake til tidlig 2000 tallet og er et av flaggskip spillene til Valve.Nå tilbyr Norsk Tipping odds på kampene i dette spillet.

Counter-Strike er ett av flere dataspill hvor internasjonale og nasjonale ligaer nå er tilgjengelig på oddsen

Hva er Counter-Strike:Global Offensive?

Counter-strike: Global offensive er et målbasert førstepersonsskytespill. 10 spillere deles inn som enten Terrorister eller Counter-Terrorister. Målet for Terroristene er å plante en bombe på et spesifikt sted og beskytte den til den går av. Målet for Counter-Terroristene er å stoppe Terroristene med å utføre denne handlingen.

Hva er ESL Pro League?

ESL Pro League er en profesjonell CS:GO liga med 4 ulike regioner, Europa, Amerika, Asia og Oseania. 18 lag spiller i den Europeisk ligaen hvor de spiller i 3 ulike runder. Første runde er et gruppespill hvor 6 lag i hver gruppe spiller mot hverandre, vinneren av gruppen går videre til runde 2. Andre og tredje plassene spiller avgjørende kamper om hvem som også går til runde 2. I runde 2 vil da 6 lag spille nok en gang mot hverandre og vinneren går direkte til finalen i sluttspillet, mens andre og tredje plassen vil spille en semifinale. ESL pro League er en av de største og prestisjetunge CS:GO turneringen i verden.

Team Liquid Vs Evil Geniuses

Team Liquid og Evil Geniuses spiller nå på fredag. Dette er de 2 høyest rangerte Amerikanske lagene og er begge storfavoritter til og vinne sin gruppe.

Team Liquid nådde sin storform i vår/sommersesongen i fjor og endte med og ta med hjem Intel Grand Slam pokalen etter og ha vunnet 4 store turneringer nesten på rappen. Siden den tiden har de hatt en relativt tøff periode. Med dårlige prestasjoner fra slutten av 2019 fram til nå. De ble slått ut tidlig i Blast Premier Spring 2020 og med en skuffende 5-6 plass under IEM Katowice. Likevel gikk de inn i ESL pro League season 11 som storfavoritter i gruppe C som består av lag fra Amerika. Etter fire spilte kamper sitter de med 6 poeng med 2 seire og 2 tap, men disse utfallene har skapt litt uro i miljøet. Selv om de vant mot både MiBR(2-0) og 100 Thieves(2-0) så tapte de mot Swole Patrol(0-2) og FURIA(1-2) som er begge regnet som svakere lag. Man så det veldig klart i kampen mot Swole Patrol at dette ikke er laget vi en gang husket, og spesielt “Stewie2k” virker ikke helt i toppform.

På den andre siden har vi Evil Geniuses som har vist relativt gode prestasjoner siden dere tilbakekomst i CS:GO. På høsten i fjor kjøpte nemlig Evil Genius opp hele laget til NRG og de har drevet med en omstilling for å passe inn i økosystemet. Likevel har vi sett noenlunde gode prestasjoner, med stadige prestasjonsforbedringer. De startet med ett tap i ESL pro League mot 100 Thieves, men plukket det kjapt opp igjen med to strake seire mot Swole Patrol og FURIA. Med en 6 poeng etter 2 spilte kamper, er det kun MiBR og Team Liquid som står i veien for at dem går videre til neste fase og det er ikke noen lette hindre, men Evil Genius virker sultne.

Begge lagene har ikke hevdet seg internasjonalt de siste månedene, men Evil Genius har trendet oppover og Team Liquid har trendet nedover. Selv om Team Liquid er en klar favoritt når de kommer inn i denne kampen, har jeg en tommel opp for Evil Genius som viser at de takler online format godt og hatt stadige forbedringer.

