Var Lotto-millionær i over en uke - uten å vite det

En kvinne fra Ullensaker har hatt én million kroner på konto i en uke etter at hun vant i Supertrekningen i Lotto. Men hun visste ikke selv at hun var Lotto-millionær.

Norsk Tipping har slitt med å få tak i tre av de 48 vinnerne fra Supertrekningen i Lotto for halvannen uke siden, men tirsdag fikk spillselskapet på Hamar kontakt med én av dem. En kvinne i 70-årene fra Ullensaker vant én million kroner, men siden hun ikke hadde registrert telefonnummeret sitt hos Norsk Tipping har de ikke fått ringt henne.

- Vi har drevet litt detektivarbeid for å finne et mobilnummer til kvinnen, og nå har vi endelig oppnådd kontakt med henne, forklarer trekningsredaktør hos Norsk Tipping, Lars Hulleberg.

Sjekket bankkontoen med en gang

Kvinnen i 70-årene var ikke klar over at hun hadde vunnet én million kroner da Hulleberg fikk henne på tråden.

- Hun var rolig, men var ikke helt sikker på at det var riktig, for hun skjønte ikke at hun vant på en Lotto-kupong som var innlevert i februar, forteller han.

Hulleberg måtte forklare at alle innleverte kuponger siden forrige Supertrekning er med i neste Superlotto-trekning.

- Hun skulle slå på tråden til banken for å se om pengene var kommet inn på konto for å få bekreftelse på at hun var blitt millionær, sier han.

- Nå har hun fått i hjemmelekse å registrere mobilnummeret sitt i systemet vårt. Da er det lettere å få tak i henne om hun skulle være så heldig å vinne en annen gang, humrer Hulleberg.

Her er de to andre Supertrekning-vinnerne Norsk Tipping ikke har fått tak i:

Mann fra Alver kommune i 60-årene vant én million i Supertrekningen. Kjøpte kupongen hos Rema 1000 Manger. Telefonen ringer, men Norsk Tipping får ikke svar.

Kvinne fra Molde i 80-årene vant én million i Supertrekningen. Hun kjøpte kupongen hos Narvesen rutebilstasjonen Molde. Telefonen ringer, får ikke svar.

Dette er Supertrekning

Fire ganger årlig gjennomføres det en ekstra trekning i Lotto, hvor vi trekker mange millionærer i tillegg til den ordinære hovedtrekningen. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning og foregår sammen med Lottos hovedtrekning på NRK1.

Det forventes å være mellom 25 og 50 millioner kroner i potten ved hver trekning. Hvis potten inneholder f.eks. 35 millioner, trekkes 35 vinnere som får én million kroner hver.

Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke du har spilt blir til én deltagelse (ett lodd) i trekningen. Jo flere Lotto-rekker du spiller, jo flere deltagelser får du i Supertrekningen. Spiller du for eksempel en femukerskupong med ti rekker, har du sikret deg 50 deltagelser i trekningen.

Dersom en Supertrekning kommer midt i perioden til en flerukerskupong, overføres de gjenværende ukenes rekker til den neste Supertrekning.

Det er ikke mulig å kjøpe deltagelse i bare Supertrekningen i og med at dette er en ekstratrekning som er inkludert når du kjøper Lotto.