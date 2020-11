Verste Manchester City-start på tolv år. Nedturen fortsetter mot Spurs.

Manchester City har tapt de to kampene de har spilt på Tottenham Hotspur Stadium, uten å score. Vi tror Pep Guardiola og City også får problemer i lørdagens kamp.

I lørdagens kamp møtes to av de mest suksessfulle managerne i moderne tid i Nord-London. Jose Mourinho og Pep Guardiola har møttes 23 ganger i karrieren, og Guardiola har gått seirende ut av elleve av dem. Mourinho har seks seire, og seks kamper har endt uavgjort.

Jose Mourinho har tapt ti ganger mot lag som har vært ledet av Pep Guardiola. Portugiseren har ikke tapt så mange ganger mot noen annen manager, men lørdag tror vi Mourinho går seirende ut av managerduellen.

Jose Mourinho kan ta sin syvende seier mot Pep Guardiola i kveld. Foto: Julian Finney (Reuters)

Tottenham - Manchester City 3,85 - 3,85 - 1,77 H (spillestopp kl. 18.25)

Engelsk, Premier League. Bare Liverpool (82 poeng) og Manchester City (68 poeng) har tatt flere poeng enn Tottenham (62 poeng) etter at Jose Mourinho tok over.

Sist Tottenham møtte City var i februar, den gangen vant Jose Mourinhos menn 2-0 på Tottenham Hotspur Stadium.

Guardiolas verste start

Spurs er virkelig i siget. Etter å ha tapt 0-1 i serieåpningen mot Everton, er klubben fra Nord-London ubeseiret i de syv siste kampene. Jose Mourinhos mannskap har inntatt andreplassen på tabellen med 17 poeng, like mange som regjerende ligamester Liverpool.

Du tenker kanskje at Manchester City er et lag i dype problemer. Det er riktig. Tolv poeng etter syv kamper er den verste starten deres siden 2008-2009-sesongen, da de endte opp på tiendeplass.

Og et lag ledet av Pep Guardiola har aldri tidligere tatt så få poeng etter syv kamper.

Men denne sesongen er det kun tre poeng som skiller serieleder Leicester og Aston Villa på sjetteplass. Det har aldri vært så jevnt etter åtte kamper i Premier League-historien.

Pep Guardiolas menn ligger fortsatt seks poeng bak serieleder Leicester og fem poeng bak regjerende Premier League-mester Liverpool, men siden de har én kamp mindre spilt enn lagene i toppen er ikke poengfangsten så katastrofal dårlig likevel.

Diaz har tettet City-forsvaret

På Etihad er det en tidsregning før og etter Rùben Diaz.

29. september signerte Manchester City Diaz fra Benfica, og Pep Guardiolas menn er nå ubeseiret i ni kamper på rad i alle turneringer siden 2-5-tapet mot Leicester 27. september. Diaz har vært en perfekt makker for Aymeric Laporte, og City-forsvaret har kun sluppet inn fire mål etter at Benfica-stopperen kom til England.

Men det har ikke klaffet helt for City offensivt. De har kun scoret ti mål på syv ligakamper denne sesongen. De har ikke scoret så få mål etter syv kamper siden 2010-2011-sesongen, og det er 17 færre mål enn de hadde etter syv kamper sist sesong.

I kveld spiller Manchester City på Tottenham Hotspur stadium, hvor de har gått målløse av banen i begge kampene de har spilt.

Aguero tilbake?

Tottenham må klare seg uten Matt Doherty, som har testet positivt på covid-19 på landslagsoppdrag med Irland.

Steven Bergwijn er tilgjengelig etter å blitt sendt tilbake fra den nederlandske landslagsleiren, men Erik Lamela er ute.

Manchester City-spissene Sergio Aguero og Raheem Sterling er tilbake i trening, og kan komme på banen i lørdagens kamp. Fernandinho går glipp av kampen på grunn av trøbbel med magen.

Borteproblemer for City

Tottenham har vært en ekkel motstander for City historisk. Manchester City har tapt 24 kamper mot Spurs. Det er bare Chelsea de har tapt flere kamper mot i Premier League.

Harry Kane og Son-Heung-Min har imponert for Spurs i høst, og duoen har vist at de kan lage problemer for et hvilket som helst forsvar i Premier League. Son har også scoret i de to siste hjemmekampene mot City.

City har tapt fem av de siste syv bortekampene i Premier League mot de etbalerte topp seks-lagene, og de har tapt de tre siste. Vi tror de også får problemer i London.

3,85 i odds på hjemmeseier til Tottenham er verdt å prøve.

