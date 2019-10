Vi går for Wolves-seier til over fem ganger innsatsen

Sportpills øvrige søndagsmeny:

En vidunderlig fotballsøndag står foran oss og det er et meget rikholdig langoddsprogram som venter. Liverpool - Tottenham og Norwich - Manchester United er blant godbitene fra Premier League og her hjemme er det seks kamper i Eliteserien med storkampen Rosenborg - Molde som det sportslige høydepunktet. I OBOS-ligaen skal det spilles sju kamper og ellers er det interessante kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

Newcastle - Wolverhampton pause/fulltid U/B - 5,50 (spillestopp kl 14.55)

Etter seieren mot Manchester United før landslagspausen, gikk Newcastle forrige helg på sitt fjerde bortetap av fem mulige da de tapte 0-1 mot Chelsea. Problemet til Tyneside-laget er at de ikke klarer å score.

0-1-tapet på Stamford Bridge var tredje gang på de fire siste kampene at Steve Bruce sine menn ikke klarte å å få ballen i mål Før søndagens kamp mot Wolves er Newcastle - sammen med Watford - det laget som scorer færrest mål i Premier League. De har kun scoret fem ganger på ni kamper.

De har bare scoret to ganger på hjemmebane, og det er ingen lag i Premier League som har færre mål foran egne fans.

Nesten all statistikk tyder på at the Magpies går på trynet igjen i søndagens kamp.

Newcastle har kun vunnet én av sine fire hjemmekamper i 2019-2020-sesongen. Det var mot et formløst Manchester United-lag. Søndag møter the Magpies et Wolves-lag de ikke vunnet mot på St. James' Park på de tre siste forsøkene, og de har fått spillere utvist i to av kampene.

Det er heller ingentiung som tyder på at Steve Bruce har vinneroppskriften mot Wolves. Som manager har han kun vunnet én av de siste seks Premier League-kampene mot Wolves (1-2-3)

De møter et Wolves-lag som er i kjempeform. De er ubeseiret i de syv siste kampene, og i denne perioden har ulveflokken blant annet vunnet borte mot Manchester City og mot Slovan Bratislava på torsdag.

Newcastle mangler Andy Carroll som pådro seg en lyskeskade som innbytter mot Chesea. Forsvarsspilleren Fabian Schar er ute med en kneskade, mens midtbanemannen Isaac Hayden er suspendert.

Wolves må antakeligvis klare seg uten forsvarsspilleren Ryan Bennett som sliter med en lyskeskade. Midtbanespiller Ruben Neves kan være tilbake hos Wolves, men Pedro Neto må stå over denne kampen på grunn av en hamstringskade.

I de fire første hjemmekampene til Newcastle har det stått uavgjort til pause, men de har kun vunnet én av kampen etter 90 minutter. Det er interessant å registere at tolv av de 14 scoringene til Wolves i Premier Leaue har kommet i løpet av de siste 45 minuttene. Tre av de fire siste ligakampene til Wolves har stått uavgjort til pause. Wolverhampton skal være i stand til å slå et Newcastle-lag som har vært en skygge av seg selv etter at Rafa Benitez forlot St. James' Park.

Statistikken gjør at jeg synes det er interessant å gå for U/B-spillet i denne kampen Det gir fine 5,50 i odds.

