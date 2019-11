Vi garderer Chelsea på lørdagskupongen

Chelsea er store favoritter på lørdagskupongen, men vi er ikke sikker på at det blir full pott i derbyt mot West Ham.

Lørdagens tippekupong er for de anglofile. De fem første kampene er hentet fra Premier League, mens de øvrige syv kampene er fra Championship. Bonuspotten har nå vokst til 2,1 millioner kroner. Innleveringsfrist er som vanlig på en lørdag klokken 15:55.

1. Southampton — Watford

Bunnkamp. Ralph Hasenhuttl nærmer seg ettårsjubileumet som Southampton-manager. Med kamper mot Norwich og Watford før jubileumsdagen, er det mange som mener at han ikke får oppleve den. Det er enkelt å skjønne hvorfor. The Saints ligger på nest sisteplass i Premier League før helgens kamper, og de er uten seier i de åtte siste ligakampene. Seks av kampene har endt med tap, inkludert det pinlige 0-9-tapet mot Leicester.

Watford er heller ikke i form. 0-3-tapet mot Burnley sist helg gjør at London-klubben fortsatt ligger i bunn av Premier League-tabellen, ett poeng bak lørdagens motstander. 2-0-seieren mot Norwich tidligere denne måneden er the Hornets eneste seier denne sesongen. Det er likevel verdt å merke seg at de kun har tapt to av de siste seks kampene under Quique Sanchez Flores. Begge tapene kom på hjemmebane. Watford har faktisk prestert bedre på bortebane enn på Vicarage Road.

Southamptons midtbanespiller Sofiane Boufal går trolig glipp av lørdagens kamp etter å ha skadet storetåen på kjøkkenet. Stuart Armstrong er ute på grunn av en strekkskade, men Jannik Vestergaard er tilbake etter sykdom.

Watford mangler Craig Dawson som måtte syes i hodet forrige helg. Roberto Pereyra er friskmeldt etter en belastningsskade i låret, men det er ikk sikkert at han starter. Christian Kabasele, Daryl Janmaat, Sebastian Prodl, Tom Cleverley, Danny Welbeck og Daniel Bachmann er alle på skadelisten.

Southampton venter fortsatt på sin første hjemmeseier denne sesongen. Statistikken viser at de bare har vunnet fem av de siste 18 hjemmekampene i Premier League siden Hasenhuttl tok over. De fire siste kampene har endt med tap. En eller annen gang må Southampton vinne hjemme, men jeg er ikke helt sikker på at det skjer i denne serierunden. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Liverpool — Brighton

Liverpool måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Napoli i Champions League onsdag. Resultatet gjør at Liverpool må unngå tap mot Erling Braut Haaland og Red Bull Salzburg i siste gruppespillkampen 10. desember. I Premier League, derimot, viser Merseyside-laget fantastisk form. Sist helg slo de Crystal Palace etter å ha scoret 2-1-målet helt på tampen av kampen. Det var Liverpools tolvte seier på de siste 13 Premier League-kampene, og de har dermed fortsatt en luke på åtte poeng ned til Leicester på andreplass. Det er en skremmende god statistikk, og det viser hvilken vanskelig oppgave Brighton har lørdag ettermiddag.

The Seagulls ligger på tolvteplass på tabellen, men det er interessant å registrere at Albion har tatt elleve av 15 poeng denne sesongen hjemme på Amex Stadium. På bortebane har Brighton vært svake, og seieren i åpningskampen mot Watford er fortsatt den eneste trepoengeren på bortebane siden sommeren. På lørdag skal Brighton-forsvaret, som har sluppet inn minst to mål i fire av de fem siste bortekampene, prøve å stoppe den røde angrepsbølgen på Anfield. Det blir tøft. For tøft. Jürgen Klopps menn har vært drepende effektive offensivt foran egne fans. Kun Manchester City har skapt flere målsjanser enn Liverpool på hjemmebane så langt denne sesongen.

Liverpool må klare seg uten Fabinho som er suspendert, men skaden han pådro seg mot Napoli ville trolig holdt ham på sidelinjen i denne kampen uansett. Naby Keita har ristet av seg sykdommen, og er spilleklar til kampen mot Brighton.

Brighton mangler sannsynligvis Solly March, men spissen Aaron Connolly er spillklar. Kaptein Lewis Dunk er tilbake etter å ha vært suspendert mot Leicester i forrige serierunde. Han vil forsterke Brighton-laget, men neppe nok til å stå imot et Liverpool-lag som har scoret 14 mål på de siste fire hjemmekampene mot the Seagulls.

Liverpool har vunnet de syv siste kampene mot Brighton i alle turneringer. Vi tror de tar en ny seier her. H

3. Chelsea — West Ham

Chelsea rotet vekk 2-1-ledelsen mot Valencia i Champions League onsdag. Kampen endte 2-2, og Frank Lampard har nå kun to seire på de seks siste kampene.

The Hammers får det ikke til å fungere om dagen, og Manuel Pellegrini er under press. Han må snu den dårlige trenden West Ham er inne i. Laget fra Øst-London er uten seier i de åtte siste kampene, og de har tapt fem av de seks siste. Før det andre London-derbyet på like mange uker, er de kun tre poeng over nedrykksstreken.

Chelsea vil teste Tammy Abraham, som måtte gå av banen mot Valencia med en hofteskade. Antonio Rudiger og Ross Barkley er tilbake i trening, men det er usikkert om de rekker kampen mot West Ham. Callum Hudson-Odoi har hatt problemer med en strekkskade. Han er tvilsom.

West Ham's Issa Diop er suspendert på grunn av fem gule kort, mens Jack Wilshere og Manuel Lanzini er fortsatt ute. Tredjekeeper David Martin kan få sin debut på Stamford Bridge. Førstekeeper Lukasz Fabianski er skadet, mens Roberto har gjort så mange tabber at han trolig får avløsning.

Chelsea er uten tap i de siste 14 hjemmekampene mot West Ham, men Lampard trenger tre poeng i denne kampen om de skal henge med i toppen. Jeg synes Chelsea har vist svakhetstegn i de siste kampene, og jeg er usikker på om de klarer å ta den fjerde strake hjemmeseieren her. Denne kampen garderes. HU

4. Burnley — Crystal Palace

Etter tre tap på rad har Burnley slått tilbake med to 3-0-seire. For to uker siden vant Lancashire-laget 3-0 hjemme på Turf Moor mot West Ham, og forrige helg fulgte de opp med å slå Watford 3-0 på Vicarage Road. Sean Dyche sine menn er stinn i selvtillit før hjemmekampen mot Crystal Palace. Kanskje ikke så rart, siden the Clarets har vunnet fire av seks hjemmekamper denne sesongen. Tapene har kommet mot topp seks-lagene Liverpool og Chelsea.

Formkurven til Crystal Palace har pekt nedover en stund. Etter 1-2-tapet mot Liverpool sist helg står London-klubben uten seier i de fem siste kampene, og de har tapt fire av dem. I denne perioden har Palace hatt et marerittaktig kampprogram som har inkludert lag som Manchester City, Arsenal, Leicester City, Chelsea og Liverpool. The Eagles skal spille sin første kamp utenfor London for første gang siden slutten av august, og de har en brukbar statistikk mot Burnley. Roy Hodgson's sine menn har vunnet de tre siste kampene mot Burnley, og de har vunnet to av de fire siste kampene på Turf Moor. Likevel tror jeg ikke på en ny seier til laget fra Sør-London her. Sean Dyche's menn har imponert på hjemmebane, og de viser gryende form foran mål. Det er bare topp fire-lagene i Premier League og Tottenham som har scoret flere mål enn dem denne sesongen. Det er dårlig nytt for et Palace-lag som ikke henger sammen defensivt. Burnley er oppe på syvendeplass, og de øyner muligheten til å klatre. HU.

5. Tottenham — Bournemouth

Jose Mourinho har fått en drømmestart som Tottenham-manager, og han jakter sin tredje seier på rad når Bournemouth kommer til Nord-London på lørdag. I debuten som Spurs-sjef vant Tottenham 3-2 mot West Ham. Det var London-lagets første borteseier siden januar, og i midtuken fortsatte oppturen da de slo Olympiakos 4-2 hjemme i Champions League. Tottenham viste stor moral da de havnet under 0-2 mot grekerne, men snudde til 4-2-seier. Dermed sikret de seg en plass i åttendelsfinalen.

Spurs har vært et mareritt for Bournemouth. Hjemme i Nord-London har Tottenham vunnet de fire siste kampene mot the Cherries med 13-0 i målforskjell. Situasjonen blir ikke bedre av at Bournemouth viser skral form. De har bare vunnet én av de siste syv Premier League-kampene. Nå skal det sies at Eddie Howe's menn startet sterkt på bortebane. De vant to av de tre første kampene, men nå står de uten seier i de tre siste på fremmed gress.

Jose Mourinho mangler Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela og Ben Davies som alle er ute med skaderh. Den nye Tottenham-sjefen har antydet at han vil gjøre noen endringer på laget Det kan bety at Jan Vertonghen og Tanguy Ndombele får sjansen fra start. Christian Eriksen starter trolig på benken igjen, selv om han kom inn for Eric Dier etter en halvtime mot Olympiakos.

Skadeproblemene har tårnet seg opp for Eddie Howe. Dominic Solanke, David Brooks, Junior Stanislas, Charlie Daniels og Josh King er alle på skadelisten. I tillegg er Simon Francis suspendert siden han ble utvist i første omgang da Bournemouth tapte 1-2 mot Wolverhampton.

Mourinho har hatt en positiv effekt på Spurs, og alt tyder på at Tottenham tar sin tredje seier på rad med portugiseren som sjef. Et lite skår i gleden for Mourinho er det likevel at de defensive problemene fortsetter. De har sluppet inn to mål i begge de to siste kampene.

Tottenham har vunnet de fire siste hjemmekampene mot Bournemouth, uten å slippe inn et eneste mål. Mourinho-effekten fortsetter for Spurs. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

6. Leeds — Middlesbrough

Leeds fremstår igjen som den sterkeste opprykksfavoritten i Championship Selv om de ikke imponerte mot Reading tirsdag kveld, så klarte de likevel å få med seg tre viktige poeng etter et sent seiersmål av Jack Harrison. Yorkshire-laget har nå fire strake seire i ligaen, og de er ubeseiret i de syv siste kampene.

På sitt beste er Marcelo Bielsa sine menn overlegen alle de andre lagene i Championship, men problemet har vært at de har svingt for mye i prestasjonene. Nå har de også marginene med seg på de dårlige dagene, og det bør bekymre opprykksrivalene.

Middlesbrough kommer til Elland Road som outsidere De har tapt tre av de siste fem bortekampene sine. Boro har ennå ikke vunnet på bortebane, hvor de står med 0-4-4 og 8-13 i måforskjell. Da disse to agene møttes i august i fjor var det en toppkamp mellom to managere som hadde ambisjoner om opprykk. Tony Pulis ledet Boro til en syvendeplass, men han fikk fyken etter at han ikke klarte å skaffe klubben en playoffplass. Etterfølgeren hans, Jonathan Woodgate, har ført Boro rett inn i nedrykkskampen.

Leeds er uten tap i de seks siste hjemmekampene mot Boro, og de har vunnet fire av dem. Hjemmeformen viser fire strake hjemmeseire. Det er ikke vits å sløse med garderingene. H

7. Nottingham Forest — Cardiff

Nottingham Forest er virkelig i dytten I midtukerunden feide de over QPR og vant 4-0 på Loftus Road. Lørdag jakter de sin fjerde seier på de fem siste kampene. Forest har direkte opprykk innen rekkevidde. Før lørdagens kamper ligger vertene på fjerdeplassen med 32 poeng, fem poeng bak Leeds som okkuperer den siste direkte opprykksplassen.

Etter storseieren mot QPR konkurrerer de med Leeds om å ha det beste forsvaret i Championship. Forest har sluppet inn 13 mål så langt Bare Leeds har færre baklengsmål (10). Cardiff, som ennå har til gode å vinne en bortekamp denne sesongen, har en formidabel oppgave mot skogvokterne. Waliserne håper at den nye Bluebirds-manageren Neil Harris skal klare å gjøre noe med den elendige bortestatistikken. Han har iallfall fått en bra start Cardiff har tatt fire poeng på de to første kampene hans.

Forrige helg spilte Cardiff 2-2 mot Charlton, men the Addicks resultater den siste tiden indikerer at de fleste lagene kunne klart å ta ett poeng mot dem. Harris får det ikke enkelt på City Ground. Cardiff er det fjerde dårligste bortelaget i ligaen., og nå møter de et Forest-lag som har muret igjen bakover De har ikke sluppet inn mål i de tre siste kampene. Det er ikke mulig å gi Cardiff tillit her. Forest har vunnet fem av seks kamper hjemme mot lag utenfor playoffen. Forest har en glimrende mulighet til å ta tre nye poeng. H.

8. Bristol City — Huddersfield

Bristol City har lenge virket som en playoffkandidat, men resultatene den siste tiden tyder ikke på at de skal klare det. Etter 1-4-tapet mot West Brom på the Hawthornes i midtuken, har the Robins kun én seier på de fem siste kampene.

Forrige sesong gikk Bristol City glipp av en playoffplass fordi de var for ustabile, og det samme kan skje igjen om de ikke skjerper seg. Etter onsdagens tap mot WBA falt de ned på syvendeplass, men luken opp til Fulham på tredjeplass er fortsatt bare tre poeng.

Bristol City har kun tapt én av åtte hjemmekamper, men de spiller for mye uavgjort til å blande seg inn helt i toppen. Statistikken på Ashton Gate viser 3-4-1. The Robins har hatt et godt tak på Huddersfield De har vunnet de tre siste hjemmekampene mot the Terries, uten å slippe inn mål Målforskjellen viser 9-0. Det spørs om de klarer å holde nullen denne gangen.

Huddersfield har scoret i alle bortekampene sine denne sesongen De har kun gått målløs av banen i én av de siste elleve kampene under lagets nye manager Danny Cowley. de viser stigende form. Huddersfield er etter en horribel start nå ubeseiret i ni av de siste ti kampene. De har spilt uavgjort i de to siste kampene. Jeg tror det blir en jevn kamp på Ashton Gate. Huddersfield taper ikke her. UB.

9. Derby — Queens Park Rangers

Disse to lagene har begge 24 poeng, og før helgens serierunde er de seks poeng bak en playoffplass og åtte poeng over nedrykksstreken. Begge er trygt plassert midt på tabellen, men de to lagene viser vidt forskjellig form. Derby er på opptur og har vunnet de fem siste hjemmekampene sine. QPR har opplevd en liten kollaps, og de står nå med tap i fire av de fem siste kampene.

Derby er ubeseiret i de seks siste hjemmekampene mot QPR (5-1-0), og de har vunnet de fem siste kampene på rad. Det er over ti år siden sist de tapte hjemme mot gjestene fra London. Siden seieren i playoff-finalen mot Derby i mai 2014, har QPR bare vunnet én av de siste åtte kampene mot the Rams.

London-laget får det ikke til å fungere defensivt. De har sluppet inn hele 36 mål. Kun bunnlaget Barnsley har flere baklengsmå (37).

Derby må stå som klare favoritter på hjemmebane, særlig siden de også har hatt et godt tak på QPR. Vi bruker Derby som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

10. Birmingham — Millwall

Birmingham står uten seier i de fire siste Championship-kampene, og de er i fritt fall på tabellen. Før helgens kamper ligger de nede på 15.-plass med 24 poeng. I forrige hjemmekamp tapte Birmingham 1-0 mot Fulham, og det gi grunn til bekymring. Det er resultatene på hjemmebane som har holdt dem unna nedrykkssonen, men skulle hjemmeformen svikte vi the Blues være i alvorlige problemer.

Formkurven til Millwall peker oppover. De virker som et helt annet lag under tidligere Birmingham-manager Gary Rowetts ledelse. Laget har kun ett tap på de seks siste kampene og er på full fart oppover tabellen. London-klubben ligger på tolvteplass med ett poeng mer enn vertene før lørdagens kamp på St Andrews. Bare tre lag i Championship har tatt flere poeng enn Millwall på de åtte siste kampene, og det har sørget for at Rowett & Co har skaffet seg en solid luke ned til lagene i nedrykkssonen.

Kun en av de siste seks kampene mellom disse to lagene har endt med seier til hjemmelaget. Millwall har tre strake seire på St Andrews. Millwall har imponert under Rowetts ledese, og de har kun tapt to av de siste ti kampene.

Jeg heller mot borteseier, men venter liksom på at the Blues skal få et oppsving. Helgarderer denne. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Stoke — Blackburn

Stoke tapte 1-0 mot Cardiff i midtukerunden, men the Potters tar sikte på å komme tilbake på vinnersporet igjen mot Blackburn. Michael O’Neill jakter sin tredje seier på de fire siste kampene. Den nordirske manageren har hatt en positiv effekt på laget etter at han tok over. Han har løftet laget opp fra bunnplasseringen, og de er nå kun tre poeng bak Luton som ligger på plassen over nedrykksstreken.

Stoke har en meget god statistikk mot Blackburn. De har kun tapt én av de siste ni kampene mot Lancashire-laget, og de har vunnet syv av dem 7-1-1).

O'Neill vil neppe gjøre store endringer på laget før kampen mot Blackburn, selv om de tapte mot Cardiff i midtuken. Tom Edwards er aktuell for for the Potters på høyrebacken etter at han ble erstattet av Cameron Carter-Vickers.

Blackburn dårlige bortestatistikk gir grunn til bekymring. De har tapt seks av åttekamper på fremmed gress denne sesongen. Før kampen mot Stoke har Rovers fire strake bortetap i Championship. Sist de tapte fem bortekamper på rad i Football League var tilbake i apri 2013.

Rovers-boss Tony Mowbray håper å få klar Sam Gallagher og Derrick Williams. Danny Graham er friskmeldt og starter på topp hos gjestene.

Stoke har vunnet syv av de siste ni kampene mot Blackburn. Stoke bør unngå tap nå. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Brentford — Luton



Brentford gikk på et overraskende tap i midtuken mot Blackburn. The Bees var blant de sterkeste hjemmelagene i Championship forrige sesong, men denne sesongen har de kun vunnet tre av de åtte første kampene på Griffin Park. Luton kan være den perfekte motstanderen for et Brentford-lag som skal forsøke å komme tilbake på vinnersporet foran sitt eget publikum.

Vertene har muligens gjort det litt svakere på hjemmebane denne sesongen, men alt i alt er de bedre. På denne tiden sist sesong hadde Thomas Frank så vidt kommet til Griffin Park, og klubben lå nede på 15.-plass. På det tidspunktet var the Bees allerede ti poeng bak topp seks-lagene, og de hadde kun vunnet fem av 18 kamper. Denne sesongen er det annerledes. Brentford er bare to plasser og tre poeng bak topp seks-lagene. De kan være inne på playoffplass med seier, og hvis de andre resultatene går deres vei. Det burde være mulig mot et Luton-lag som vaker like over nedrykksstreken.

Etter fem tap på rad, vant Luton 2-1 hjemme mot Charlton i midtuken. På bortebane har det vært helsvart for dem. De har nemlig tapt syv av ni bortekamper denne sesongen. Luton har tapt nesten alle bortekampene sine, selv om de kun har møtt ett av topp åtte-lagene. Dette skal være en sikker H.





96-rekker:

1. Southampton — Watford HU

2. Liverpool — Brighton H

3. Chelsea — West Ham HU

4. Burnley — Crystal Palace HU

5. Tottenham — Bournemouth H

6. Leeds — Middlesbrough H

7. Nottingham Forest—Cardiff H

8. Bristol City — Huddersfield UB

9. Derby — Queens Park Rangers H

10. Birmingham — Millwall HUB

11. Stoke — Blackburn HU

12. Brentford — Luton H





432-rekker:

1. Southampton — Watford HUB

2. Liverpool — Brighton H

3. Chelsea — West Ham HU

4. Burnley — Crystal Palace HU

5. Tottenham — Bournemouth HU

6. Leeds — Middlesbrough H

7. Nottingham — Cardiff H

8. Bristol City — Huddersfield UB

9. Derby — Queens Park Rangers H

10. Birmingham — Millwall HUB

11. Stoke City — Blackburn HUB

12. Brentford — Luton H