Vi jakter suksess på lørdagskupongen

Etter en midtukekupong fyllt opp med lag fra land vi svært sjelden ser fotball i, er det denne weekenden norsk ball som står for tur. Lørdagskupongen består av andre, tredje og fjerde nivå i våre hjemlige serier. Det er en kamp fra OBOS–ligaen, fire kamper fra PostNord-ligaen og sju kamper fra Norsk Tipping-liga. Vi har noen klare favoritter, men også mange oppgjør hvor lagene virker svært jevne. Innleveringsfristen er som vanlig 15:55. Bonuspotten øker, og er for øyeblikket på 600 000.



1. Kongsvinger – Florø

OBOS-ligaen sparkes i gang igjen etter et lite sommeropphold. Kongsvinger ønsker Florø velkommen til Gjemselund. Hjemmelaget er trygt forankret midt på tabellen, mens gjestene ligger helt sist.



Kongsvinger har hatt en grei sesong så langt. 20 poeng betyr lang avstand både til nedrykk og opprykkskamp. De har dog tatt seg opp og spilt bedre etter en svak innledning på sesongen. Laget har skuffet noe på Gjemselund med 4-0-4 på de første åtte spilte. Før oppholdet kunne man reise hjem fra bortekampen mot Nest-Sotra med 2-2 og et poeng.



Florø ligger helt sist på tabellen. Laget som havnet på en fin åttende plass sist sesong, sliter mye mer i år. En katastrofal borteform på 0-1-6, og med bare 3 mål scoret må forbedres om nedrykk skal unngås. Målforskjellen er i øyeblikket på -20. Dette er blytungt. Før sommeroppholdet tapte Florø 1-2 hjemme for Sogndal.



Vi tror poengene blir igjen på Gjemselund og spiller H.



2. Kjelsås – Hødd

Vi er over i PostNord-ligaen og et toppoppgjør på Grefsen stadion i Oslo. Hødd gjester hovedstaden og møter Kjelsås. Fire lag har så langt skilt seg ut i denne avdelingen. Disse to lagene i tillegg til Skeid og KFUM. Bare et poeng skiller de fire.



Kjelsås er svært vanskelige å møte på Grefsen stadion. 4-1-0 på eget gress er meget solid. I siste kamp noterte man svært sterke 3-0 borte over Brattvåg. Vi har ventet litt på en sprekk fra Kjelsås,m en de er i ferd med å gjøre tipset til skamme. De blir våre favoritter i dette oppgjøret.



Hødd ankommer Oslo med like mange poeng som hjemmelaget. Begge to et fattig poeng etter lederlaget Skeid. Borteformen til gjestene lyder på 2-2-1. Hødd sliter økonomisk, og gikk til det drastiske skrittet å permittere tre stykker i støtteapparatet sist uke. Vanskelig å si om dette vil slå ut noe på det sportslige. I siste kamp ble Flekkerøy slått 2-1 hjemme på Høddvoll. Vi spår at laget får det tøft mot hjemmesterke Kjelsås.



Vi synes Kjelsås er så sterke hjemme at vi sjanser på at poengene blir igjen i Oslo, H.



3. Stjørdalsblink-Blink – Vidar

Lagene møtes på Blinkbanen i Stjørdal. Begge to i sjiktet over nedrykksstreken. En meget viktig kamp.



Stjørdals-Blink ligger et poeng etter gjestene før denne kampen, og tre poeng fra nedrykksplass. Hovedårsaken er en meget slett hjemmeform på 1-2-2 på de første fem spilte. 2-1-tap borte mot Egersund i siste kamp.



Vidar ankommer Stjørdal fire poeng over nedrykk. Laget sliter borte og har svake 1-1-3 på de fem første. Bare fire mål riktig vei på disse fem. Dette er tung statistikk. Vidar vant dog 2-1 hjemme mot Nardo i sin siste kamp, og har garantert fått en god del selvtillit av dette.

I dette meget viktige oppgjøret heller vi ørlite i retning hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



4. Vard Haugesund – Egersund

Bunnlaget Vard ønsker formlaget Egersund velkommen til Haugesund stadion i dette oppgjøret.



Vard har hatt en meget svak sesong så langt. Fire fattige poeng innspilt av de første 33 mulige lukter nedrykk alle dager i uka. Svært mye må snu, men Vard er nok ikke gode nok for PostNord i år, tror vi. 1-1-9 så langt sier i grunnen alt. Sist tapte man 3-5 for reservene til Vålerenga i Oslo.



Egersund har spilt seg voldsomt opp etter en svak start. Laget har nå spilt seks kamper uten tap og fosser oppover tabellen. Det er bare litt for mange uavgjorte hjemme (1-4-1) som skiller Egersund fra å blande seg inn i opprykkskampen så langt. Sist ble Sjørdals-Blink sendt hjem fra Egersund med tap (1-2) i kofferten.



Vi tror Egersund fortsetter fremgangen og tar med seg alle poengene fra Haugesund. B



5. Nardo – Brattvåg

Et meget viktig oppgjør når Brattvåg gjester Nardo til kamp på Nissekollen kunstgress. Begge lag under nedrykksstreken etter 11 spilte kamper.



Nardo er svake. 1-0-4 på de siste fem kampene er ikke hyggelig tall. De er i øyeblikket nest sist, med bare Vard Haugesund bak seg på tabellen. Tre poeng opp til trygg plass. 1-1-3 hjemme og bare to gevinster så langt i årets PostNord-liga er blytungt. Sist tapte Nardo 1-2 borte for Vidar. Nardo har altså gått Andre del av sesongen må bli bedre enn første del om nedrykk skal unngås. Vi tror nettopp dette blir tøft.



Gjestene fra Brattvåg ankommer Trondheim med to poeng mer enn Nardo så langt i årets PostNord-liga. Ja, det har seg slik at dette laget er voldsomt mye bedre på bortebane enn på eget gress. Hvorfor? Det er ikke enkelt å si, men dette er fakta. Brattvåg har 3-1-1 på fremmed gress så langt, men seks strake hjemmetap gjør situasjonen alt annet enn lys. Hjemmeformen må forbedres om nedrykk ikke skal være et faktum til høsten. Men vi tror faktisk de har en god mulighet til å vinne dagens bortekamp.



Vi har mest tro på Brattvåg her, men henger på en uavgjort på det største spillet. B (UB på 432 rekker spillet)



6. Brodd – FK Fyllingsdalen

Med denne kampen beveger vi oss over i Norsk Tipping–liga. Brodd ønsker Fyllingsdalen velkommen til Stavanger. Begge lag rett over midtsjiktet på tabellen, men samtidig langt etter ledende Sola.



Brodd som så vidt styrte klar av nedrykk i fjor, har hatt en fin sesong så langt. Sjetteplass hittil er klar fremgang fra 2017. Sist noterte man seg for en fin 3-2-seier borte mot Øystese. Brodd har akseptable 3-0-2 på eget gress etter fem spilte hjemmekamper.



Fyllingsdalen ankommer Stavanger tre poeng foran vertene. En fin fjerdeplass så langt, dog hele åtte poeng etter serieleder Sola. Laget kan vise til 2-2-1 på bortebane etter de første fem spilte, og kommer fra en meget fin 2-0 seier hjemme mot gode Lysekloster.



To gode lag. Vi tror det blir jevnt, men satser på at hjemmelaget ikke taper. HU



7. Sotra – Øystese

Den soleklare serielederen Sotra ønsker Øystese velkommen til dette oppgjøret på Straume stadion. Et Øystese lag som etter 11 spilte kamper ligger på nedrykk, to poeng fra sikker plass.



Sotra som endte i midtsjiktet i fjor er i ferd med å gjennomføre en meget fin sesong. De er klare serieledere etter 11 kamper, fem poeng foran reservene til Viking som er på andreplass. 7-1 over Tertnes på bortebane sist var veldig bra, og det bare understreker Sotra sin fine sesong så langt. Hjemme har laget 4-0-1. Det merkelige hjemmetapet for jumbolaget Varegg er det eneste i årets serie.



Øystese sliter i andre enden av tabellen enn Sotra. Laget ligger under streken for nedrykk, med to poeng opp til trygg plass. 2-1-2 borte er for så vidt akseptabelt, men en slett hjemmeform ødelegger så langt. Som nevnt i kamp seks tapte Øystese sin siste kamp 2-3 hjemme mot Brodd.



Serielederen roter ikke bort dette og vi spiller H.



8 Tillerbyen - Verdal

Lagene møtes på TOBB stadion. Hjemmelaget ligger på åttendeplass, men kun fire poeng over nedrykk. De tilreisende gjestene er på andreplass, og kun poenget etter serieleder Byåsen.



Tillerbyen reddet plassen i fjor med et lite poeng. I øyeblikket er det fire poeng ned til nedrykk. Laget spilte 2-2 borte mot Tynset i siste kamp, og har svake 1-1-3 på eget gress. Hjemmeformen må nok forbedres om laget skal slippe å bli innblandet i nedrykksstriden.



Verdal er gode. Bare et lite poeng etter Byåsen på tabelltopp så langt. Solide 4-0-1 på fremmed gress etter fem spilte bortekamper. 1-- seier hjemme mot Kolstad i siste kamp. Det er ofte lite mål når Verdal spiller, men de tar veldig mye poeng. Dette tyder på at laget er veldig solid bakover. Til tross for den meget fine andreplassen så langt, er det bare Løten på nedrykksplass som har scoret mindre mål.



Verdal er best av disse to. Grunnet lagets problemer med å score henger vi på uavgjort. UB



9. FK Gjøvik-Lyn – Løten

Lagene møtes på Gjøvik stadion. Gjøvik-Lyn midt på tabellen, mens Løten er på nedrykk så langt.



Gjøvik-Lyn ligger med sine 17 poeng midt på tabellen. Dette er en meget jevn avdeling, og Gjøvik har seks poeng både til nedrykk og tabelltopp. Laget tapte 0-1 for serieleder Byåsen borte i siste kamp. Gjøvik-Lyn står med 2-1-2 hjemme, og med en noe bedre statistikk på eget gress, ville laget vært helt i toppen.

Løten ligger på nedrykk, dog bare målforskjell fra trygg plass. Laget sliter foran motstanderen sitt mål, og har scoret minst i avdelingen. Sist tapte laget med stygge sifre, da Brumunddal kunne reise fra Løten med 5-1-seier. Med 0-2-3 på bortebane har laget ennå ikke vunnet på fremmed gress. Borteformen må opp skal plassen reddes.

Vi tror Gjøvik-Lyn er best her og vinner. H



10. Orkla – Tynset

Tabelljumbo Orkla ønsker Tynset rett over nedrykk velkommen til stadion i et særdeles viktig oppgjør i nedrykksstriden.



Orkla ligger sist på tabellen, i en meget jevn avdeling. Til tross for bunnplassering så langt er det bare to poeng opp til trygg plass. Hjemmeformen på 2-0-3 etter fem spilte må forbedres skal plassen fornyes i Norsk Tipping-liga. Sist tapte Orkla 1-2 borte for Ottestad som ligger nest sist.



Tynset ligger over streken for nedrykk, dog bare to poeng foran dagens motstander Orkla helt i bunnen. Laget har svake 0-1-4 på bortebane så langt. 2-2- hjemme mot Tillerbyen sist.

Begge disse lagene blir nok innblandet i kampen for å overleve i Norsk Tipping-liga.



Vi gir gjestene et ørlite tips, men dekker fult ut på det store spillet. UB (HUB PÅ 432 rekker spillet)



11. Grei – Melbo

Nok en kamp mellom to naboer på tabellen. Begge i sjiktet rett over nedrykk. Kampen på Grei kunstgress i Oslo blir derfor særdeles viktig for begge lag.



Grei har hatt en brukbar sesong etter opprykket i fjor, men heller ikke mer. I øyeblikket ligger laget fra Groruddalen i Oslo på åttende plass, to poeng over nedrykk. Denne avdelingen starter opp igjen etter en liten sommerpause, og Grei avsluttet vårsesongen med en veldig solid 3-0 seier oppe i Harstad. Dette er litt typisk. Grei har vært gode borte, men 1-1-3 hjemme på Greibanen er for svakt.



Melbo ankommer hovedstaden poenget etter vertene. Laget er et utpreget hjemmelag. Kun et tap hjemme, ingen seire borte er merkelige tall. 2-1 hjemme over gode Junkeren i siste kampen før sommeroppholdet.



En særdeles for å unngå nedrykk. Vi tror ikke Grei taper. HU



12. Junkeren – Fløya

Toppkamp inne i Nordlandshallen. Lag to og tre på tabellen. Lagene har like mange poeng så langt, og ligger to etter Senja på tabelltopp.



Junkeren ble nummer fire i fjor og har tatt ytterligere steg. Andre plass så langt, og for fult med i kampen om opprykk. Laget tapte 1-2 borte for Melbo sist. Med seier der ville Junkeren toppet tabellen. Hjemme i Nordlandshallen har laget ikke tapt. 4-1-0 så langt, og solide 29-5 i målforskjell.



Fløya styrte unna nedrykk på målforskjell sist sesong, og har virkelig tatt steg i riktig retning i årets Norsk Tipping-liga. Tredje plass, bare to poeng fra tabelltopp. 4-3 seier borte mot Stålkameratene i siste kamp. Sterke 4-0-2 på fremmed gress så langt etter seks spilte bortekamper.



Viktig kamp i opprykkstriden. Vi dekker fult ut her. HUB.

