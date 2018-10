Vi jakter suksess på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagskupongen denne weekenden gir oss en fin blanding av kamper i flere ligaer. Kupongen starter med Manchester United – Everton fra Premier League, deretter følger seks kamper fra Eliteserien med blant annet toppoppgjøret i Bergen mellom hjemmelaget og Rosenborg. Videre to kamper fra OBOS ligaen, før kupongen avsluttes med en kamp fra toppdivisjonene i henholdsvis Italia, Tyskland og Spania. En krevende utfordring, hvor de som er heldige og dyktige i plasseringen av tippetegnene fort kan hente fine penger. Fristen for å delta denne søndagen er 16:55.

1. Manchester United - Everton

Kupongen åpner med oppgjøret på Old Trafford i Manchester, hvor Everton tar den korte turen fra Liverpool til møtet med United.

Manchester United sliter fortsatt en god del på og utenfor det grønne gressteppet. Manager Jose Mourinho klarer så langt ikke å få skuta på trygg grunn. Tiendeplass på tabellen er selvsagt uakseptabelt, og må forbedres. Hjemme på Old Trafford står laget med moderate 2-1-1 etter fire spilte. Og det har ikke vært noe voldsom tøff motstand de røde djevlene har møtt på eget gress så langt. Newcastle, Wolverhampton og Leicester har vært tre av lagene. Mot Leicester i den første hjemmekampen er rødtrøyene heldig som får et poeng.

United står også i fare for å falle ut av Champions League etter midtukens 0-1 tap hjemme for Juventus. Siste kamp i ligaen ga pene 2-2 borte mot Chelsea i London. United gjorde en elendig førsteomgang, men tok seg ordentlig sammen i den andre. De var svært uheldig da Barkley scoret langt på overtid for Chelsea. De trenger dagens trepoenger veldig sårt.

Sanchez, Rojo og Lindgard er alle usikre før denne kampen.

Everton ankommer Old Trafford poenget foran vertene. Ikke mange hadde trodd det før sesongen sparket i gang. På fremmed gress har laget 1-2-1 på de fire første. Scouserne vant 2-0 hjemme over Crystal Palace sist, og det gir tre strake gevinster i ligaen. Med andre ord, det ankommer et formsterkt lag til Old Trafford. Everton håper at både McCarthy og Jagielka rekker kampen i Manchester. Hornby er ute med ankelskade. Everton har scoret seks mål på de første fire bortekampene i år, det er hyggelige tall.

Everton ankommer utvilte til denne kampen. United var ute mot Juventus i midtuken. Vi tror allikevel mest på hjemmelaget, men henger på en gardering for uavgjort på 432 rekker spillet.

H (HU på 432 rekker spillet)

2. Brann - Rosenborg

Rosenborg tar turen til Bergen til en kamp som langt på vei kan avgjøre Eliteserien denne sesongen.

Brann ønsker velkommen til et fullsatt Brann Stadion, og toppkamp mot Rosenborg. Vertene to poeng etter RBK fire runder før slutt. Seier betyr serieledelse, og et mulig mesterskap. Bergenserne har sterke 7-4-1 på stadion og er meget sterke hjemme. Siste kamp endte i en fin borteseier da Stabæk ble beseiret 2-1 på Nadderud. Brann har Fredrik Haugen suspendert, samt Marengo ute for resten av sesongen. Samuel Radlinger og Ruben Kristiansen er tilbake i trening.

Rosenborg som før sesongen var store favoritter til å vinne Eliteserien, tåler nok ikke tap i denne toppkampen. Laget ankommer Brann stadion uten å være i toppform. Det har blitt fem kamper uten seier, noe som er svært uvanlig kost for trønderne. To klare tap for Salzburg i Europa-ligaen og tre kamper uten seier i Eliteserien. Sist 0-0 borte mot Lillestrøm, gangen før 1-1- mot bunnlaget Sandefjord på Lerkendal og tredje sist 0-1 tap i Molde. RBK må opp i tauene i Bergen, om ikke kan fort Eliteseriegullet forsvinne vestover. Rosenborg har 8-2-3 på utebane, og har skader på Birger Meling og Tore Reginiussen. Begge er tvilsomme i forkant av toppkampen i Bergen.

En kamp som langt på vei kan avgjøre Eliteserien. Helt åpent. Vi dekker med alle tegn. HUB

3. Bodø/Glimt - Stabæk

Stabæk tar turen nordover til Bodø, og en meget viktig kamp i bunnen av tabellen mot Glimt på Aspmyra.

Bodø/Glimt er et av seks lag som kan rykke ned etter årets Eliteserie. Laget har fire poeng til gode på gjestene fra Bærum, som ligger på direkte nedrykk fire runder før slutt. På Aspmyra har Glimt svake 4-4-5 etter 13 spilte. Siste kamp endte 0-0 borte mot Ranheim. Det er et Glimt-lag i svak form som ankommer denne kampen. Men det skal sies at laget har tatt noen imponerende hjemmeseire i år. Et Sarpsborg som kun har fokus på Europa, ble smadret 3-1 av Glimt for to måneder siden. Dette er sterk selv om Sarpsborg er dårlige i serien. Et par uker før det sendte dem Kristiansund hjem med 3-0. Det var sterkt. Mens i mai scoret Bodø hele fire mål mot Ranheim, og vant 4-1. De har i tillegg spilt uavgjort mot Brann, Odd og Godset. Men bare to av de siste 15 mulige poengene er gått inn på kontoen, så det er en fattig trøst. De skal være favoritter i dagens kamp.

Endre Kupen er ute for resten av sesongen, ellers full tropp.

Stabæk er i desperat poengnød. Bare Sandefjord er bak på tabellen, og laget tåler nok ikke et tap i Bodø. Bærumsklubben står med fatale 0-4-9 på fremmed gress, og jager altså fortsatt sin første trepoenger på bortebane etter 13 spilte. Det ble 1-2-tap hjemme for sterke Brann i siste kamp. Stabæk er ikke et dårlig fotballag, og for oss i Nettavisen er det et lite sjokk at laget ligger der dem er. Problemet er at de spiller hyggelig fotball, men sliter med å vinne. Også tar dem jo ikke poeng borte. Det hjelper ikke å spille fint i banespillet da. Laget sliter med en del småskader, og har Vetlesen, Østvold, Strømnes og Skogseid usikre før kampen.

Meget viktig kamp i nedrykksstriden. Vi tror ikke Stabæk vinner og går for HU.

4. Kristiansund - Sandefjord

Kristiansund ønsker Sandefjord velkommen til sesongens nest siste hjemmekamp på Kristiansund stadion i kupongens kamp nummer fire.

Kristiansund har hatt en fin sesong i årets Eliteserie. Sjuende plass og i midtsjiktet på tabellen, duger nok godt for klubben. Flott 2-0 seier borte mot Vålerenga sist, og enda mer solide 5-1 over Tromsø hjemme før det. Hjemme på stadion er laget solide, med 6-4-3 etter 13 spilte. Ingen viktig kamp for vertene dette, men laget ønsker nok å avslutte på en fin måte. Ingen skader eller suspensjoner.

Sandefjord ankommer Kristiansund med bare teoretiske sjanser på ny kontrakt. Laget har dog vist fremgang den siste tiden. Etter fem uavgjorte på rad, vant klubben 2-1 hjemme mot Strømsgodset sist. Laget fra hvalfangerbyen er svake borte, og står med 1-6-6 med to bortekamper igjen.

Foss og Fellah er usikre med småskader før denne kampen.

Vi tror vertene vinner dette og spiller bare et tegn. H

5. Odd - Tromsø

Tromsø reiser sørover til Skagerak Arena i Skien og møtet med Odd. Begge lag forankret trygt midt på tabellen fire runder før slutt.

Odd er i meget bra form. Tapte riktignok 0-2 borte mot Haugesund sist, men hadde 10 strake uten tap i Eliteserien før det. 7-3-3 hjemme på Skagerak er akseptabelt, men ikke mer for vanligvis meget hjemmesterke Odd. Berge og Kaasa er skadet, mens Espen Ruud soner karantene.

Tromsø har i likhet med Odd bare æren å spille for. Laget ankommer til oppgjøret fire poeng bak vertene i midtsjiktet på tabellen. Svake i 1-2 tapet for bortesvake Start sist, og enda svakere nest sist da laget måtte returnere fra Kristiansund med 1-5 i bagasjen. Runar Espejord eneste tvilsomme før kampen, dog tilbake i trening.

Vi tror poengene blir igjen i Skien, og spiller bare H.

6. Ranheim - Lillestrøm

Årets store overraskelse i Eliteserien Ranheim ønsker Lillestrøm velkommen til EXTRA Arena i denne kampen. Et bortelag i stor poengnød i feil ende av tabellen.

Ranheim har falt litt av i høst, men har allikevel gjennomført en flott førstesesong i Eliteserien. Femte plass med fire kamper igjen hadde gitt store odds før sesongen. Laget har gjort alle eksperters tips til skamme. Kommer til denne kampen med 7-4-2 hjemme i Trøndelag. Litt svake 0-0 hjemme mot Bodø/Glimt i siste kamp. Karlsen og Blakstad usikre inn mot denne kampen

Lillestrøm står plantet med begge bena i nedrykksstriden. Tre poeng ned til direkte nedrykk og et fattige poeng til kvalik plass, hvor Strømsgodset i øyeblikket befinner seg. Et tap her vil trolig være skjebnesvangert og for LSK er dette som en cupfinale å regne. Klubben fra Romerike er meget svake på fremmed gress, og står med 2-2-9 etter 13 spilte. For første gang på over 40 sesonger kan vi i 2019 få en toppserie uten Lillestrøm. Laget har to sterke resultater fra de to siste, med uavgjorte kamper mot Brann og Rosenborg. Erling Knudtzon er ankelskadet og tvilsom.

Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men kampen er svært viktig for Lillestrøm.

HU (HUB på 432 rekker spillet)

7. Sarpsborg - Haugesund

Haugesund reiser til Østfold, og møtet med Sarpsborg 08 i kamp sju på kupongen. Bortelaget spiller for bronsemedaljer, Sarpsborg kun for æren fra sin posisjon midt på tabellen.

Sarpsborg 08 har vist fryktelig form i Eliteserien. Et fattig poeng er spilt inn av de siste 24 mulige, og laget har falt til niende plass på tabellen. Etter sju strake tap, ble det endelig et poeng sist, da laget spilte 2-2 borte mot Molde. Muligens er det involveringen i Europa-ligaen som har hatt fokus, men formen i Eliteserien må kunne kalles en kollaps. Østfoldingene har 6-2-5 på hjemmebane og er normalt gode på Stadion i Sarpsborg. I europa-ligaen ble det 1-1 mot svenske Malmø FF torsdag.

Sarpsborg har ingen skade/karantene problemer i forkant av kampen.

Haugesund har hatt en enorm sesong. Fjerde plass på tabellen, med like mange poeng som Molde på bronse er nok over forventningene. Laget er faktisk meget bra, og fint organisert. Fine 2-0 hjemme over Odd sist, og tre strake seire i Eliteserien. Haugesund er sammen med Ranheim den store positive overraskelsen denne sesongen. 6-3-4 er den fult ut godkjente bortestatistikken.

Sondre Tronstad soner karantene og Per Kristian Bråtveit er tvilsom med en ryggskade.

Et hjemmelag ute av form, mot et bortelag som spiller for medalje. Vi tror på avgjørelse på Sarpsborg stadion og sjanser med HB.

8. Levanger - Notodden

Kamp åtte bringer oss over i OBOS-ligaen her hjemme og en viktig kamp for bortelaget Notodden, som tar turen til Levanger og møtet med hjemmelaget på TOBB Arena.

Levanger har ikke holdt OBOS-liga nivå og er klare for nedrykk med klar margin. Sist på tabellen, med 12 poeng opp til neste lag sier alt. Tragiske 1-2-10 på eget gress er også stygge tall. 0-1 tap hjemme for nettopp nestjumbo Florø sist.

Notodden trenger poeng i denne kampen. Laget innehar kvalikplassen (tredje sist) på tabellen og bør nok vinne for å ha sjans på ny OBOS kontrakt. 3-2-8 på utebane er ikke bra, men laget møter meget begrenset motstand her. 1-1 hjemme mot Strømmen sist, 0-1 tap borte mot Nest Sotra nest sist.

Veldig viktig kamp for Notodden, som møter divisjonens desidert svakeste lag. Vi tror gjestene vinner og spiller B.

9. Sogndal - Aalesund

Ny viktig kamp i OBOS-ligaen på Fosshaugane Campus, spesielt for bortelaget Aalesund som gjester Sogndal.

Sogndal med ambisjoner om opprykk, har vært med i toppen av tabellen i hele år. Dog har laget sakket akterut den siste tiden, og må innse at det direkte opprykkstoget nok har forlatt plattformen i Sogn. Det blir trolig kvalikspill (plass 3-6) etter at de tre siste serierundene er unnagjort. Det vanligvis meget sterke hjemmelaget har sviktet litt på Fosshaugane og står med småsvake 6-3-4 på eget gress. Sogndal tok en 2-1-seier borte mot Åsane sist, mens de ikke fikk med seg poeng nest sist, og tapte 0-1 borte mot Sandnes Ulf.

Aalesund skuta styrte mot klart opprykk tidligere i sesongen. Tre runder før slutt har laget bare et fattig poeng å gå på til Viking på plassen bak. 1-3 tapet hjemme for nettopp Viking sist, kan nok ikke følges av et nytt tap her, om direkte opprykk skal sikres. Laget har 8-2-3 på bortebane og trenger definitivt poeng på Fosshaugane. De to opprykksplassene blir en thriller mellom Mjøndalen, Aalesund og Viking.

Viktigst for gjestene, og vi heller ørlite i retning av borteseier. Alle tegn skal dog på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

10. Milan - Sampdoria

Kamp ti bringer oss over til den italienske toppdivisjonen. Sampdoria gjester Milan på Giuseppe Meazza i Milano.

Det gamle storlaget Milan har slitt i sesonginnledningen i serie A. 12 poeng innspilt av de første 24 mulige er ikke sterke tall, og et lite hav etter den suverene ligaleder Juventus. Hjemme har dog ikke Milan tapt, og står med 2-1-0 etter de første tre. Laget tapte dog på eget gress i midtuken i Europa League da spanske Real Betis vant 2-1. Siste seriekamp endte også med tap 0-1 borte mot Inter.

Ivan Strinic er ute, mens Andrea Conti muligens rekker kampen.

Sampdoria ankommer Giuseppe Meazza tre poeng foran vertene, og med en femte plass på tabellen så langt. Laget har pene 2-1-1 på bortebane og har bare sluppet inn et mål på disse første fire på fremmed gress. 0-0 hjemme mot Sassuolo i siste kamp. 1-0 seier borte mot Atalanta nest sist.

Vasco Regini er ute med korsbåndskade, mensGabriele Rolando er tilbake i trening.

Åpent oppgjør i serie A. Vi heller mot Milan og spiller HU.

11. Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

Kamp 11 bringer oss til Tyskland og Bundesliga. Bayer Leverkusen tar turen til Weserstadion og møtet med Werder Bremen. Hjemmelaget fint med tre poeng etter teten, mens gjestene sliter i motsatt ende av tabellen.

Werder Bremen er gode. Bare tre små poeng skiller opp til Borussia Dortmund på toppen. Hjemme på Weserstadion er laget ubeseiret og står med 2-2-0 etter fire spilte. Fin 2-0 seier mot Schalke 04 i siste kamp borte. Litt skadeproblemer med Kauper, Kapinos og Aron Johannsson ute.

Bayer Leverkusen sliter i innledningen av årets Bundesliga. Åtte poeng på konto av de første 24 mulige er mager kost. Borte har laget 1-1-2 etter de fire første. I Europa ligaen tapte laget 2-3 borte mot Zurich i midtuken. Siste i Bundesliga endte 2-2 hjemme mot svake Hannover.

Bailey, Tah og Kirschbaum er alle trolig ute av dette oppgjøret med skader.

Bayer Leverkusen sliter, og hadde i tillegg en tøff bortekamp i Europa League i midtuken. Vi tror Werder Bremen tar dette og spiller bare et tegn. H.

12. Alaves - Villarreal

Kupongens avsluttende kamp kommer fra La Liga i Spania. Estadio de Mendizorroza er stedet når Villarreal tar turen til møtet med Alaves.

Alaves har innledet imponerende i La Liga denne sesongen. Bare et poeng etter Barcelona på toppen, og utrolige tre poeng foran Real Madrid etter ni spilte. Hjemme er laget ubeseiret med 2-2-0 etter fire spilte. I siste kamp ble Celta Vigo beseiret 1-0 på bortebane, og nest sist vant Alaves med samme sifre mot selveste Real Madrid. Det blir spennende å følge Alaves videre etter den enorme åpningen av sesongen.

Adrian Marin og Rodrigo Ely er trolig ute med skader.

Villarreal sliter i motsetning til hjemmelaget i sesonginnledningen. Ni poeng etter ni spilte er bare et fattig poeng fra nedrykk, og laget må opp i tauene om ikke sesongen skal ende meget ille. Spesielt hjemme har man vært svake, og venter fortsatt på den første trepoengeren. 2-1-1 borte er dog akseptabelt. Greie 1-1 hjemme mot Atletico Madrid i siste i La Liga. 5-0 seier hjemme mot Rapid Wien i Europa League sist torsdag. Carlos Bacca er skadet og ute, mens Soriano, Fuego og Torre muligens blir klare.

Alaves er best av disse to. I tillegg har gjestene spilt Europa League torsdag. Vi avslutter kupongen med en relativt klar H.

