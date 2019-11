Vi skal doble pengene på høytflyvende Burnley

Crystal Palace har vunnet de tre siste kampene mot Burnley. Vi tror Chris Wood og Burnley bryter seiersrekken i dag.

Det er et herlig oddsprogram for oss denne lørdagen. I Premier League spilles det seks kamper, blant andre Liverpool, Chelsea og Jose Mourinhos Tottenham er i aksjon. Det er også full rulle i Championship, og det spilles åtte kamper i den andre runden i FA-cupen. Ellers er det spennende kamper i 1 Bundesliga, i Serie A og i La Liga. Håndball-VM for kvinner er også i gang denne lørdagen, og Norge spiller åpningskampen sin mot Cuba.

Burnley - Crystal Palace H 2,25 (spillestopp kl 15.55)

Etter tre tap på rad i oktober, har Burnley slått tilbake med to 3-0-seire i de to siste kampene. For to uker siden vant Lancashire-laget 3-0 hjemme på Turf Moor mot West Ham, og forrige helg fulgte de opp med å slå Watford 3-0 på Vicarage Road.

Sean Dyche sine menn er stinn i selvtillit før hjemmekampen mot Crystal Palace. Kanskje ikke så rart, siden the Clarets har vunnet fire av seks hjemmekamper denne sesongen. Tapene har kommet mot topp seks-lagene Liverpool og Chelsea.

Tre seire på rad mot Burney

Formkurven til Crystal Palace har pekt nedover en stund. Etter 1-2-tapet mot Liverpool sist helg står London-klubben uten seier i de fem siste kampene, og de har tapt fire av dem. I denne perioden har Palace hatt et marerittaktig kampprogram som har inkludert lag som Manchester City, Arsenal, Leicester City, Chelsea og Liverpool. The Eagles skal spille sin første kamp utenfor London for første gang siden slutten av august, og de har en brukbar statistikk mot Burnley.

Roy Hodgson's sine menn har vunnet de tre siste kampene mot Burnley, og de har vunnet to av de fire siste kampene på Turf Moor. Likevel tror jeg ikke på en ny seier til laget fra Sør-London her.

Burnley mangler Ashley Westwood. Han er suspendert etter å ha pådratt seg fem gule kort. Dermed kan Danny Drinkwater få sjansen fra start for første gang siden august.

Crystal Palace må klare seg uten forsvarsspilleren Joel Ward frem til nytt. Han er ute med en kneskade. Martin Kelly vil antakeligvis vikariere på backen. Midtstopper Gary Cahill er usikker på grunn av trøbbel med et kne.

Har funnet scoringsformen

For en jobb Sean Dyche gjør i Burnley. De flyr høyt om dagen. Dette er en tøff kamp, men Crystal Palace scorer rett og slett ikke nok mål.

Sean Dyche's menn har imponert på hjemmebane, og de viser gryende form foran mål. Det er bare topp fire-lagene i Premier League og Tottenham som har scoret flere mål enn dem denne sesongen. Det er dårlig nytt for et Palace-lag som ikke henger sammen defensivt. Burnley er oppe på syvendeplass, og de øyner muligheten til å klatre. 2,25 i odds på hjemmeseier er spillbart.

