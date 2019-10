Vi skal doble pengene på Raheem Sterling-scoring

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er sju EM-kvalifiseringskamper på mandagens langoddsprogram og både England, Frankrike og Portugal er blant landene som skal i aksjon. I tillegg er det fire kamper i EM-kvalifiseringen for U21-EM. På hockeyfronten kan vi glede oss over at fire NHL-kamper har kampstart kl 19.00 norsk tid og ellers er det som vanlig noen kamper fra KHL.

Raheem Sterling scorer mål - 2,00 i odds (spillestopp kl. 2040)

England hadde ikke tapt en kvalifiseringkamp på ti år, og det så ut som den statistikken skulle forlenges da Harry Kane ga Three Lions ledelsen fra straffemerket etter fem minutter i kampen mot Tsjekkia.

For etter fire minutter løp Raheem Sterling gjennom på venstrekanten – og ble feid over ende av Lukas Masopust innenfor 16-meteren. Det var et soleklart straffespark.

Tsjekkia kom tilbake og utlignet fire minutter etterpå. 25 minutter før slutt ødela den tidligere Tromsø-spilleren Zdenek Ondrasek statistikken til engelskmennene. I 43 kvalikkamper til EM og VM var England uten tap. De sto med 34 seire. Jeg og flere med mg hadde ventet at den 35. seieren skulle komme fredag, men slik gikk det altså ikke.

Tapet mot Tsjekkia var en påminnelse for engelskmennene at de fortsatt har en vei å gå, men de har et meget ungt og spennende lag på gang.

Harry Kane, som scoret hat-trick mot Bulgaria på Wembley i forrige måned, og resten av det engelske laget vil slå tilbake mot Bulgaria som ennå har til gode å vinne i denne kvaliken. Det ferske bulgarske laget skal få kjørt seg mot en av de beste angrepsrekkene i verden. Kane har scoret i alle de fem første kvalikkampene!

Raheem Sterling er ikke stort dårligere. Han scoret i begge kampene til England i september, og han har etablert seg som en nøkkelspiller hos Three Lions. Dortmund-spilleren Jadon Sancho scoret sine to første landslagsmål for England i 5-3-seieren mot Kosovo. Sancho er en av fem spillere som er 22 år eller yngre i den engelske troppen. De andre fire er Trent Alexander-Arnold, Fikayo Tomori, Mason Mount og Tammy Abraham.

England er ikke sikret en plass i EM 2020 ennå, men med fire seire og 20 scoringer har de et godt utgangspunkt før de siste kampene. Bulgaria mangler flere av sine mest rutinerte spillere. Strahil Popov og Vasil Bozhikov trakk seg begge fra troppen før kampen mot Montenegro. Bare kaptein Ivelin Popov, keeper Nikolay Mihaylov og Petar Zanev har mer en 20 landskamper før mandagens kamp. Jeg tror ikke det uerfarne bulgarske laget kan hamle opp med revansjesugne engelskmenn.

Etter fire strake tap på rad spilte Bulgaria 0-0 mot Montenegro sist, men de er fortsatt uten seier i de ti siste kampene.

England er ubeseiret mot Bulgaria. Statistikken viser syv seire og fire uavgjorte på elleve kamper. Da lagens møttes på Wembley vant England 4-0. Hatty Kane scoret hat-trick i den kampen, og Raheem Sterling scoret det siste.

Tsjekkia-keeper Tomas Vaclik får en finger på ballen, og han hindrer dermed Raheem Sterling i å score i sin femte landskamp på rad i EM-kvaliken.

Sterling burde scoret sitt niende mål på ni landskamper mot Tsjekkia, men Vaclik fikk pirket ballen vekk fra en overrasket Sterling.

Sterling har scoret mer enn Kane for klubb og landslag de siste 14 månedene - med åtte mål for England på de ni siste kampene. Manchester City-stjernen har scoret eller hatt målgivende pasninger på 13 mål, og det er ingen andre spillere hos de ti beste landslagene i verden som har vært involvert i like mange mål siden starten av forrige sesong.

2,00 i odds på at Raheem Sterling scorer er ok.

