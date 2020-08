Vi skal doble pengene på Sterling-show mot Lyon

Raheem Sterling aldri har tapt en Champions League-kamp når han har tegnet seg på scoringslisten. Vi tror han scorer for i kveld.

Manchester City har scoret 20 mål i Champions League så langt. Raheem Sterling har seks av dem på samvittigheten. Vi tror den kjappe kantspilleren kommer på scoringslisten igjen i kveld.

Manchester City - Lyon - Raheem Sterling scorer mål - 1,90 (spillestopp kl. 20.55)

Manchester City har vært i superb form i Champions League denne sesongen. De har vunnet seks og spilt uavgjort i to av kampene så langt. Raheem Sterling er Citys toppscorer i Champions League denne sesongen med sine seks mål.

Det er verdt å merke seg at Sterling aldri har tapt en Champions League-kamp når han har tegnet seg på scoringslisten (14 seire og to uavgjorte) - bare seks spillere har scoret i flere kamper uten å tape. Nederlandske Patrick Kluivert har rekorden (23 seire og to uavgjorte).

Sterling City er i kjempeform nå. Han har scoret imponerende elleve mål på de siste tolv kampene for Manchester City, uansett turnering. Han er mannen franskmennene må passe opp for.

Det som styrker oss i troen på scoring for den engelske landslagsspilleren er at City spiller borte fra Etihad. Det er nemlig der han har hatt best utteling denne sesongen. 19 av Sterlings 30 mål i alle turneringer denne sesongen har vært scoret på utebane.

Vi synes 1,90 i odds på Raheem Sterling som målscorer er spennende. Spillestopp er klokken 20.55.

