Vi skal doble pengene på to favorittseire

Vi stoler på to favoritter i Eliteserien og Premier League onsdag kveld.

Det spilles kamper både i Premier League og Eliteserien i kveld, og her lanserer vi en favorittdobbel.



Start - Molde 6,00 - 4,00 - 1,52 B (spilestopp kl. 17.55)

Start har spilt 2-2 i de to første kampene, og sørlendingene har vist at de kommer til å bite fra seg i Eliteserien. Det hadde faktisk ikke vært noe å si på om de sto med seks poeng etter de to første kampene. I forrige serierunde ledet de to ganger mot Sandefjord, men de ga bort to dødballmål. Dermed måtte de reise hjem til Kristiansand med bare ett poeng. Akinyemi og Ramsland er fortsatt ute.

Spillemessig har ikke Molde overbevist oss i de to første kampene, men laget har likevel full pott etter to serierunder. De regjerende seriemesterne slo fylkesrival Aalesund 4-1 i serieåpningen, og vant 1-0 mot erkerival Rosenborg i helgen. James er tilbake fra skade, og kan spille i Kristiansand. Det er dårlige nyheter for Start. Regjerende seriemester Molde virke sterke. Klubben har vært flinke på spillerkjøp de siste årene, de har kjøpt unge, sultne spillere, spillere som har passet godt inn i måten laget vil spille på. Før denne sesongen har de fått inn Ola Brynhildsen fra Stabæk og John Kitolano på lån fra Wolverhampton. Begge spennende typer. Romsdalingene har stor fart i laget, særlig offensivt. Start-forsvaret skal få kjørt seg.

Start har sluppet inn fire mål på to kamper mot et Sandefjord-lag som rykket opp før denne sesongen, og et Godset lag som så vidt berget plassen sist sesong. Molde har møtt tøffere motstand. Vi tror gjestene stikker av med alle tre poengene her. 1,52 er kjedelig som singeltips, men funker i en dobbel.

Wolverhampton - Bournemouth 1,56 - 3,85 - 5,65 H (spillestopp kl. 1855)

Wolves er i kjempeform. De banket West Ham 2-0 på bortebane i helgen etter scoringer av Raul Jimenez og Pedro Neto. Dermed er de ubeseiret i de seks siste ligakampene, og de har holdt nullen i fem av dem.

Molineux-laget er nå kun fem poeng bak Chesea som ligger på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill. Prestasjonen til Nuno Espirito Santos menn er enda mer imponerende med tanke på at de fortsatt henger med i Europa League.

Wolves er et vanskelig lag å slå. Kun ligaleder Liverpool har tapt færre kamper enn Wolves denne sesongen. Fortsetter West Midlands-laget den fantastiske formen de er i nå, så er de med i kampen om en plass i Champions League neste sesong. De skal ta tre poeng onsdag. Da møter de et Bournemouth-lag som er helt ute av form. The Cherries tapte 0-1 mot Crystal Palace lørdag, og dermed viser fasiten at de står med fire tap på de fem siste kampene.

Bournemouth er særlig svake på bortebane De har kun tatt ett poeng på bortebane i 2020 De står med seks bortetap på rad og har kun scoret to mål. Faktisk har ti av de siste tolv bortekampene endt med tap.

Wolves-vingen Pedro Neto er aktuell for en plass i startelleveren etter å ha scoret som innbytter i helgen. Adama Traore imponerte også som innbytter sist, og kan få sjansen fra start onsdag.

Den norske landslagsspissen Joshua King er usikker hos Bournemouth. King fikk en smell i ankelen mot Palace på lørdag. Selv om skaden ikke er så alvorlig som først antatt, kan han komme til å måtte stå over onsdagens kamp. Philip Billing er også tvilsom, og the Cherries kunne trengt duellstyrken hans på midtbanen. Charlie Daniels og Ryan Fraser er sannsynligvis fortsatt ute.

Bournemouth slipper inn mange mål, og akkurat nå sliter de med å få ballen i mål. Det er oppskriften på å tape fotballkamper. Wolves på sin side fortsetter å imponere. Dette skal være en grei hjemmeseier. 1,56 i odds er greitnok i en dobbel.

Onsdagens dobbelttips er Molde + Wolverhampton. Denne dobbelen gir 2,37 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.