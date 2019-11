Vi skal tjene penger på NHLs toppscorer

Tsjekkiske David Pastrnak er toppscorer i NHL med 23 mål. Vi tror han scorer igjen i kveld, og vi får over 4,25 i odds på det.

Det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss fredag. Det er kamper i Bundesliga, engelsk Championship, La Liga, dansk Superliga, tysk 2. bundesliga. I tillegg er det som vanlig fulle serierunder i både Ligue 2 i Frankrike og nederlandsk Eerste divisie. På hockyefronten er det full serierunde i Hockeyallsvenskan, det er en kamp i Get-ligaen og det er NHL-kamp mellom Boston Bruins og New York Rangers med kampstart allerede kl 19.

Boston Bruins - New York Rangers - David Pastrnak scorer mål i 1. periode - 4,25 (spillestopp kl. 1855)

Klassisk kamp mellom to av the Original Six i NHL. Spillefrist allerede kl 18.55. Boston Bruins med sin femte strake seier da Ottawa ble slått 2-1 på borteis torsdag. Knuste Montreal Canadiens 8-1 borte i kampen før. Poengmaskinene Brad Marchand og David Pastrnak leverer hele tiden, og de skal ha mye av æren for at Boston leder Atlantic Division ti poeng foran Panthers.

Mike Zibanejad var endelig tilbake for Rangers etter skadefravær og noterte seg for ett mål da slo Carolina Hurricanes 3-2 natt til torsdag. Det var New York-lagets tredje seier på rad. De ligger på sjetteplass i Metropolitan Division, seks poeng bak Pittsburgh som innehar den siste sikre playoffplassen og 13 poeng bak Capitals som leder divisjonen.

Rangers har vunnet syv av de siste ti kampene, men Boston har stukket av med seieren i de to siste kampene. Så sent som 28. oktober banket Bruins Eastern Conference-rivalen 7-4 i Madison Square Garden.

1,55 på Boston er ikke allverden, men vi har funnet et annet spennende spill i denne kampen. Med 23 mål på 25 kamper så langt denne sesongen, er Pastrnak toppscorer i NHL. Ikke bare er tsjekkeren målkonge i NHL, men han er også den spilleren i ligaen som scorer flest mål i 1. periode. Målmaskinen, som har en fortid i svenske Södertälje, har en ellevill statistikk. Han scoret elleve av sine 23 mål i 1. perioden, og syv av 1. periode-scoringene har kommet i power play.

At Boston spiller på hjemmebane i kveld styrker sjansene for Pastrnak-mål i løpet av de første 20 minuttene. 23-åringen har nemlig scoret syv av de elleve 1. periode-scoringene hjemme i TD Garden.

Pastrnak har scoret fire mål på de tre siste kampene mot Rangers. Han scoret tre mål sist newyorkerne var på besøk i TD Garden, og én av scoringene kom i 1. periode. Jeg tror toppscoreren i NHL slår til igjen i kveldens kamp. 4,25 i odds på Pastrnak-scoring i 1. periode gir 4,25 i odds. Det må prøves.

