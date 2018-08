Vi starter midtukekupongen med United-seier

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi er fremme ved en ny midtukekupong. Denne gangen er det så lite spillobjekter på onsdagen, at Norsk Tipping legger midtukekupongen til fredag 10.08. Vi har en mildt sagt vanskelig og internasjonal kupong foran oss. Vi starter med serieåpningen i England. Deretter en kamp fra den norske Eliteserien. Fra kamp tre og nedover er det innslag fra Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland og Polen. Supervrient. Vi tar utfordringen og har gått gjennom alle lagene. Innleveringsfrist til dagens kupong er 18:55, og bonuspotten er nå på 2,2 millioner.

Nettavisens 432 rekker sist lørdag (04.08) gikk inn med 1 x 11 og 10 x 10 rette, og spilte inn 6865 kr, til de som fulgte oss i den spilleomgangen. Vi manglet bare West Bromwich – Bolton i jakten på 12 rette. 12 rette betalte ut 212 300 kr.

1. Manchester United – Leicester

En etterlengtet serieåpning i Premier League for mange, åpner denne midtukekupongen. Leicester gjester Old Trafford og Manchester United i denne fredagskampen.

Manchester United har slitt i sommer. Mye skader, og flere spillere har kommet sent i gang grunnet VM-sluttspill. Noen vil nok være tilbake her, men det er vanskelig å forutsi United sin lagoppstilling. Kaptein Valencia er definitivt ute, sammen med Matic og Rojo. United tapte sin generalprøve 0-1 for Bayern München sist søndag. Sist sesong endte United på andreplass hele 19 poeng etter seriemester Manchester City. De røde djevlene hadde 15-2-2 hjemme på Old Trafford. Dette er veldig sterkt, og selv om laget til tider ikke imponert på ærverdige Old Trafford i fjor, vant dem de fleste kampene.

Spennende blir det å se om manager Mourinho kjører Lukaku og Pogba rett inn på laget etter bare noen dagers trening etter ferie. Vi tror ikke han gjør det, men man vet aldri. I sommer har laget hentet inn brasilianske Fred. Dette er en spennende signering. Ved siden av dette har ikke Mourinho og co vært veldig aktive på markedet. Lee Grant, den 39 år gamle keeperen har dog ankommet klubben.

Leicester sliter også litt, grunnet ferie etter VM i Russland i sommer. Toppscorer Vardy og midtstopper Harry Maguire (tungt linket til United, men forblir trolig i Leicster) er nettopp tilbake i trening, og er usikre. Leicester endte på niendeplass i fjor, og vant bare fem ganger på fremmed gress. Generalprøven var solid, med en fin 2-1-seier mot franske Lille.

Det var tungt å se stjernespiller Riyad Mahrez ta turen til Manchester City, men Leicster har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Den dyreste spilleren laget har kjøpt er James Maddison fra Norwich. Ricardo Pereira fra Porto er og hentet inn, samt Caglar Söyüncü fra Freiburg og Filip Benkovic fra Dinamo Zagreb. Johnny Evans og Danny Ward er og to spennende signeringer.

Evans (tidligere Man United) er ute med skader foran serieåpningen.

United har slitt en del i sommer. Vi tror allikevel laget starter med tre poeng hjemme på Old Trafford. H



2. Sandefjord – Tromsø

Kamp to beveger oss over i vår egen Eliteserie. Bunnlaget Sandefjord tar i mot Tromsø hjemme på Komplett Arena. Vertene akterutseilt i bunnen, mens Tromsø er litt over midtsjiktet av tabellen.

Sandefjord sliter enormt i årets sesong. Sju små poeng av 51 mulige er nedrykkstall alle dager i uken. En liten opptur fikk man dog sist helg, med 2-2 borte mot Vålerenga på Intility i Oslo. En kamp Sandefjord ledet 2-0 til 88 minutter spilt. Hjemme på Komplett Arena har vertskapet svake 0-2-6 etter åtte spilte. Et under må til for å redde plassen i Eliteserien. Sander Moen Foss er eneste tvilsomme før kampen.

Tromsø ankommer hvalfangerbyen på en sjuendeplass etter 17 spilte kamper. Laget er vesentlig bedre hjemme på Alfheim, enn på bortebane. Så langt lyder statistikken på fremmed gress 2-1-5. Høstsesongen startet ikke bra, med 1-2 tap hjemme for Haugesund. Gjestene mønstrer full tropp til denne kampen.

Sandefjord er svake. Vi gir allikevel laget muligheten til et poeng her og spiller UB.

3. IFK Gøteborg – Sirius

Kamp tre bringer oss over i den svenske toppdivisjonen Allsvenskan. Sirius gjester ærverdige Ullevi i Gøteborg for å møte IFK. Hjemmelaget på plass 11, gjestene fjerde sist på tabellen.

IFK sliter litt i årets Allsvenskan. Laget har ikke innfridd forventningene så langt. Kommer til dette oppgjøret fem poeng foran gjestene, og sju poeng ned til direkte nedrykk. 4-0-4 på Ullevi er også svakere enn forventet. I siste kamp tapte laget 1-2 borte for sjuendeplassen Kalmar.



Sirius ligger som sagt fem poeng bak IFK før denne kampen. Laget har bare tre lag bak seg på tabellen, og ikke mer enn to fattige poeng ned til direkte nedrykk. Det blir en kamp for å overleve for Sirius i årets Allsvenskan. Laget vant 3-1 borte mot bunnlaget Dalkurd sist helg.

Vi tror poengene blir igjen på Ullevi og Gøteborg i denne kampen, og spiller bare et tegn. H

4. Landskrona – Degerfors

Vi beveger oss over på nivå to i Sverige i den såkalte Superettan. Hjemmelaget fjerde sist. Degerfors rundt midten av tabellen.

Landskrona sliter denne sesongen. Bare tre lag bak på tabellen, og kvalik plass for nedrykk så langt. Svake 2-4-3 på eget gress er heller ikke bra. Laget vant 3-1 hjemme mot svake Gefle sist helg. Det blir nok en lang kamp for å overleve for Landskrona denne sesongen.

Degerfors har prestert på det jevne, og kommer til dette oppgjøret ni poeng foran Landskrona. Laget er omtrent like gode borte og hjemme, og står med 3-3-3 etter ni spilte bortekamper. Sist helg vant Degerfors 2-1 hjemme mot Jönköpings Sødra

Hjemmelaget trenger poeng i nedrykksstriden. Vi tror laget får maksimum et, og spiller UB.

5. Vendsyssel FF – Vejle BK

Kamp fem tar oss til Danmark, og den danske Superligaen. Lagene har rukket å spille fire serierunder, og begge disse to har så langt lagt seg i midtsjiktet av tabellen

Vendsyssel rykket opp til Superligaen fra nivå to før denne sesongen med en tredje plass i fjor. Så langt har laget tatt nivået i den danske toppdivisjonen greit. Laget startet med to seire, men har tapt de to siste, og ligger på sjette plass, med sine seks poeng. I siste kamp på mandag denne uken, ble det 0-1 hjemme for Aalborg.

Vejle rykket i likhet med Vendsyssel opp etter fjorårssesongen. Laget ble seriemestere i 1 divisjon, som er nivå to i Danmark. Ved den anledningen var man ni poeng foran dagens hjemmelag. Så langt har Vejle spilt inn et poeng mindre enn vertene i årets toppserie, og ligger i øyeblikket på åttende plass med fem poeng. Det er dog bare spilt fire runder så langt. I siste kamp tapte laget 1-3 hjemme for Midtjylland.

Kamp mellom to nyopprykkede lag. Jevnt tror vi, med en ørliten fordel til hjemmelaget. Vi dekker dog fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



6. PEC Zwolle – Heerenveen

Kamp seks byr på et møte fra den nederlandske toppserien. Heerenveen gjester Zwolle i denne kampen. Begge lag midt på tabellen i fjor. Denne kampen markerer serieåpning i Nederland.

PEC Zwolle endte på niende plass i den nederlandske toppserien i fjor. Laget var et hav etter toppen, men også langt foran nedrykksstriden. PEC var i fjorårets serie klart sterkere hjemme enn på bortebane. Allikevel ingen topp statistikk hjemme med 8-4-5 på de 17 hjemmekampene. Laget har spilt fem treningskamper i sommer, frem mot seriestart, og prestert noe ujevnt. Tre seire og to tap er fasiten på disse fem spilte.

Heerenveen endte fjorårets serie på plassen foran hjemmelaget, og med to poeng til gode. Laget presterte omtrent likt på borte og hjemmebane. Vi har bare registrert to spilte kamper i oppkjøringen mor seriestart på Heerenveen. To stygge tap er det blitt (2-8 for Hoffenheim og 1-3 hjemme for Levante)

Vi tror ikke Heerenveen vinner dette, og spiller HU.

7. Marseille – Toulouse

I denne kampen tar Marseille imot Toulouse på velkjente Stade Velodrome i den franske ligaen.

Marseille endte fjoråret helt oppe på fjerdeplass i Frankrike, bare et fattig poeng unna Champions League kvalik. Laget tapte bare fem kamper av 38, og var dessuten meget gode på eget gress. Statistikken her stoppet på 12-5-2 etter endt sesong. Dette er seriestarten i Frankrike, og Marseille har prestert noe ujevnt i oppkjøringen i sommer. I generalprøven sist helg gjestet man Premier League laget Bournemouth og tapte hele 2-5.

Toulouse hadde bare to lag bak seg i den franske toppdivisjonen i fjor, og styrte så vidt unna nedrykk. Laget var i tillegg meget svake på fremmed gress med 2-5-12 på de 19 spilte kampene. I likhet med hjemmelaget var man i England under generalprøven sist helg, og i likhet med Marseille gikk man på et tremålstap, med 1-4 for Crystal Palace på Selhurst Park i London.

Det bør være forskjell på disse lagene. Vi nøyer oss med et tegn her. H



8. Valenciennes – Chateauroux

De tre neste kampene er hentet fra det franske ligasystemets nivå to. Veldig ukjent farvann for de fleste her på berget. I motsetning til nivå en har League 2 rukket to serierunder i årets sesong.

Valenciennes endte fjorårssesongen på 13 plass av 20 lag på nivå to i Frankrike. Laget har startet årets sesong svært bra. Det er rukket å spille to serierunder i denne ligaen, og hjemmelaget har vunnet begge disse.

Chateauroux endte fjorårssesongen på niende plass i samme liga som dagens hjemmelag. I årets serie har laget startet svakt, med bare et poeng etter to runder. 1-2 tap hjemme for Lorient i siste kamp

Veldig vanskelig, med svært ukjente lag. Vi tror Valenciennes er sterkest og sjanser med en ugardert H.



9. Nancy – Lens

Vi fortsetter med nivå to i Frankrike, når Lens gjester Nancy. Begge lag langt nede på tabellen i fjor.

I år har lagene åpnet veldig forskjellig. Hjemmelaget har tapt sine første to, mens gjestene kan vise til to fine seire. Nancy slet i fjor, og endte fjerde sist, bare to poeng fra nedrykk. Også i år har starten vært tung. To strake tap uten noen scoringer rett vei, gir nest siste plass på tabellen.

Lens endte fjoråret fem poeng og tre plasseringer foran Nancy. Laget var klart bedre på eget gress, og vant ikke mer enn tre av 19 bortekamper. I år har laget startet fint, med to strake gevinster, uten å slippe inn mål.

Jevnt mellom disse i fjor. Lens med best start i år. Vi heller mot gjestene, men dekker fult ut på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

10. US Orleans – Auxerre

Kupongens tredje og siste kamp fra nivå to i Frankrike. Auxerre gjester Orleans i noe vi allerede i tredje serierunde, må kunne kalle et bunnoppgjør. Begge lag uten poeng på de to første Kampene.

Orleans endte litt under midten på tabellen i fjor. Laget var relativt svake hjemme, og vant bare sju av 19. Laget har startet denne sesongen med to strake tap. Meget svake 1-5 mot Metz sist helg.

Auxerre var tabellnabo med hjemmelaget i fjor, og endte på plassen foran Orleans. Laget vant seks av 19 på fremmed gress. I likhet med hjemmelaget har denne sesongen startet med to tap, senest 1-3 for Valenciennes.

To svake lag møtes. Veldig åpent. Vi dekker fult ut. HUB



11. St. Pauli – SV Darmstadt 98

Vi fortsetter rundturen i Europa, og i kamp 11 ender vi på nivå to i Tyskland, i 2. Bundesliga. Darmstadt reiser til møte med St. Pauli. Begge midt på tabellen i fjor. Begge åpnet med seier i årets 2. Bundesliga.

St. Pauli spilte inn 43 poeng i fjor og havnet på plass nummer 12 i 2. Bundesliga. Laget var ikke spesielt gode hjemme, med 5-8-4, men tapte tross alt bare fire av 17 spilte. I årets eneste seriekamp vant laget 2-1 borte mot Magdeburg.

SV Darmstadt 98 spilte som dagens motstander inn 43 poeng i fjor. Laget maktet bare fire seire på 17 spilte bortekamper. Laget startet med 1-0 over FC Paderborn i den eneste seriekampen så langt i år.

Vi begynner å gå tom for garderinger på denne vanskelige kupongen, og sjanser med H.

12. Wisla Krakow – Wisla Plock

Vi er kommet frem til kupongens siste kamp, og vi gjester land nummer åtte. Denne gangen går ferden til Polen hvor Wisla Krakow tar i mot Wisla Plock.

Wisla Krakow endte på sjette plass i Polen i fjor. I årets serie, hvor polakkene har rukket å spille tre serierunder har Krakow startet med 1-1-1 og fire poeng innspilt av ni mulige.



Wisla Plock endte fjorårets serie to poeng foran dagens hjemmelag. Lagene endte på de to plassene nærmest spill i Europa i år. I år har gjestene ennå ikke vunnet, og står med 0-1-2 etter tre spilte.

Vi tror mest på at poengene blir igjen i Krakow, og spiller H på 96-rekkeren. På 432-rekkeren spiller vi HU.

96-rekkeren:

1. Manchester United - Leicster H

2. Sandefjord - Tromsø UB

3. IFK Göteborg - Sirius H

4. Landskorna - Degerfors UB

5. Vendsyssel - Vejle BK HU

6. PEC Swolle - Heerenveen HU

7. Marseille - Toulouse H

8. Valenciennes - Chateauroux H

9. Nancy - Lens UB

10. US Orleans - Auxerre HUB

11. St. Pauli - SV Darmstadt 98 H

12. Wisla Krakow - Wisla Plock H







432-rekkeren:

1. Manchester United - Leicster H

2. Sandefjord - Tromsø UB

3. IFK Göteborg - Sirius H

4. Landskorna - Degerfors UB

5. Vendsyssel - Vejle BK HUB

6. PEC Swolle - Heerenveen HU

7. Marseille - Toulouse H

8. Valenciennes - Chateauroux H

9. Nancy - Lens HUB

10. US Orleans - Auxerre HUB

11. St. Pauli - SV Darmstadt 98 H

12. Wisla Krakow - Wisla Plock HU

embed----