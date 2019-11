Vi tror Fyllingen tar seg til sin sjette finale

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne tirsdagen, til tross for at det er landslagpause i de store europeiske ligaene. Det spilles en rekke kamper i EFL Trophy-turneringen i England, hvor lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two er involvert. Det spilles også en spennende semifinalen i cupen i håndball mellom Fyllingen og Haslum. Det blir en thriller. På ishockeyfronten er det Champions League-kamper, i tillegg er det en rekker fra NHL natt til onsdag.

NB! Onsdag er det ca 104 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

FyllingenBergen - Haslum H 2,00 (spillestopp kl 19.10)

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet

NM, semifinale. Fyllingen har fått en forferdelig start på sesongen. De ligger nede på ellevteplass etter åtte spilte kamper. Å vake rundt nedrykksstreken er uvant kost for bergensere som sammen med Drammen er de to lengstlevende lagene i Eliteserien. De har ikke vært nede på nivå to siden 1996.

Jeg er overbevist om at Fyllingen kommer til å klatre på tabellen, men det blir tøft. Det virker som Eliteserien er jevnere enn på lenge denne sesongen. Andreas Gjeitrem sine gutter fikk en opptur i forrige serierunden, da de slo tabellnabo Runar hjemme i Framohallen. Dermed kom de seg vekk fra den direkte nedrykksplassen, og ligger på plassen over streken, men de har like mange poeng som Runar på kvalik.

Endelig semifinale på hjemmebane

I cupen slo Fyllingen først ut BI. De blågulevant kampen 36-19, og deretter ble det 31-22-seier mot Sandnes i åttendedelsfinalen. I kvartfinalen var Fyllingen underdog mot Bækkelaget, men overrasket med å valse over Oslo-laget og til slutt vinne med tolv mål, 37-25. Nå står kun Haslum i veien for det som med seier vil være bergensernes sjette cupfinale. De tre siste cupfinalene har blitt sikret med bortekamp i semifinalen. Nå skal vi altså endelig få oppleve en semifinale i Framohallen.

Boris Resovsky på linjen er ute med skade. Han var heller ikke med mot Runar. Kantspilleren Leander Myklebust Seime er usikker.

Haslum har fått en bedre start på serien enn Fyllingen. De står med åtte poeng etter de åtte første kampene. De slo Arendal i serieåpningen, deretter spilte de uavgjort hjemme mot Fyllingen, tapte med ett mål borte mot Halden, men slo Runar.

De har også spilt uavgjort hjemme mot Nærbø, før de tapte borte mot Elverum. I forrige seriekampen banket de Drammen 33-25 hjemme Det var andre gang på under en måned at de slo Drammen. Haslum sikret seg nemlig semifinaleplassen etter at de slo Drammen 32-27 i Drammenshallen. På veien til semifianlen har de også feide over Drøbak-Frogn med 50-15 og i åttendedelsfinalen vant de 32-26 mot Sandefjord.

Spilte uavgjort i serien

Fyllingen og Haslum har allerede møttes en gang i serien tidligere i høst. Den kampen endte 28-28 i Nadderudhallen. Begge disse lagene har svingt litt i prestasjonene denne sesongen, og jeg tror denne matchen er ganske åpen. Hjemmebanefordelen blir avgjørende. FyllingenBergen-trener Andreas Gjeitrem har vært i tre cupfinaler som spiller for klubben. Nå jakter han sin første som trener. Jeg tror Fyllingen går til Spektrum. Oddsen på hjemmeseier er tirsdag morgen 2,00. Det funker som singelspill.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet

Lag kode Kopier kode