Vi tror Godset får revansj

Fredagens langoddsprogram byr på én kamp fra engelsk Championship, i tillegg er det kamper i både La Liga, Bundesliga og dansk Superliga. Men det definitive høydepunktet på fredagens oddsmeny er Buskerud-derbyet mellom Mjøndalen og Strømsgodset. Det er også en god del ishockey. Det spilles blant annet full runde i Hockeyallsvenskan og ellers både KHL og finsk eliteserie.

Mjøndalen - Strømsgodset 2,45 - 3,45 - 2,65

Fredag er det klart for et av landets mest hete lokalderby. Billettene til «Ælv Classico», Mjøndalen mot Strømsgodset, ble revet bort på minutter og videresalg på svartebørs har blitt oppdaget.

Kampen på fredag er mer enn et lokalderby. Det er også en kamp for å overleve.

Mjøndalen står med begge beina i nedrykksgjørmen. De ligger på nedrykkskvalik med like mange poeng som Ranheim på nedrykk, og de har bare ett poeng ned til tabelljumbo Sarpsborg. Det ligger an til å bli en thrillerhøst for så mange som syv lag i Eliteserien. Før helgens serierunde er det nemlig bare seks poeng mellom Lillestrøm på tiendeplass og Sarpsborg helt på bunn.

Formen til Mjøndalen er ikke på topp. De har kun én seier på de åtte siste kampene, og de står med tapt i fire av de fem siste.

Dette er en sekspoengskamp da det bare er ett poeng opp til Godset som er over nedrykksstreken.

Mjøndalen gikk opp i ledelsen mot Viking i Stavanger sist, men den holdt bare i en liten halvtime. I annen omgang kjørte Viking over Vegard Hansen sine menn og tok en fortjent 4-1-seier. Gauseth sliter fortsatt med en strekkskade og er usikker. Det er også Liseth.

Etter fire seire på seks kamper før Odd-kampen var Strømsgodset inne i en god stim. De har klatret bort fra jumboplassen og kunne endelig se oppover på tabellen igjen. Men etter null poeng søndag mot Odd er det kun to poeng som skiller Godset på tolvte plass - og Sarpsborg nederst på tabellen.

Drammenserne har ikke råd til å tape fredagens kamp. Danske Henrik Pedersen kom inn som ny trener i slutten av juni. Han gjorde store endringer i stallen i løpet av sommeren. Drammenserne har hatt full klaff med to av spillerne de hentet fra OBOS-ligaen. Moses Mawa og Mikkel Maigaard har vært viktige bidragsytere i høst. Det blir spennende å se hva de kan levere i derbyet.

Med Mjøndalen som nabo både på kartet og tabellen, sier det sitt om viktigheten av fredagens match. Dette er kampen Godset må vinne. De jakter også revansj etter at de tapte de omvendte oppgjøret på Marienlyst 2-3.

Statistikken på Nedre Eiker viser at de to lagene har tatt fem seire hver på de ti siste kampene, og ingen av «Ælv Classico»-derbyene har endt uavgjort her. Gjestene har vunnet tre av de fire siste bortekampene i Mjøndalen. Godset har kun vunnet én bortekamp på elleve forsøk, men det var i forrige bortekamp på Alfheim. De slo TIL 1-0. Jeg tror de tar sesongens andre borteseier fredag. 2,65 i odds på Godset-seier er spillbart. Spilestopp kl. 1855.

