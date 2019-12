Vi tror på et nytt målkalas på Lillehammer

Kampene mellom Lillehammer IK og Narvik har vært målrike. Vi tror på en ny målfest i kveld.

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på full serierunde i Get-ligaen i ishockey her hjemme og full runde i den svenske Eliteserien. På fotballfronten er det ganske stille denne torsdagen før en meget hektisk førjulshelg. Det spilles cup i både Nederland og Belgia. Verdenscupsirkuset i skiskyting har forflyttet seg til franske Annecy og der er det sprint for gutta i ettermiddag.

Lillehammer - Narvik over 6,5 mål - 1,85 (spillestopp kl 18.25)

Disse lagene møtes for andre gang på to dager i Eidsiva Arena, tidligere Kristians Hall. Onsdagens kamp ble en målrik affære. Selv om hjemmelaget dominerte, holdt Artic Eagles lenge følge. Etter to perioder viste resultattavlen 3–3, og narviklaget ante at de kunne få med seg poeng fra OL-byen. Slik gikk det ikke.

LIK avgjorde kampen med to kjappe scoringer tidlig i tredje perioden, og vant til slutt 7-3. Opplendingene ligger på tredjeplass med 45 poeng før torsdagens kamper, tre poeng foran Vålerenga.

Lillehammer fortsetter der de slapp sist sesong. De er best offensivt, men sliter med å tette igjen bakover. Med 73 baklengsmål er soleklart mest av de seks topplagene.

Viktige spillere tilbake

Stian Kaltrud Nystuen er klarert etter skaden han pådro seg mot Manglerud Star 24. november og er tilgjengelig for spill til kveldens kamp mot Narvik. Narvik på sin side får tilbake viktige Wade Murphy. Kanadieren måtte sone matchstraff etter å ha blitt sendt av isen i kampen mot Frisk Asker.

Etter onsdagens målfest mot narvikingene står Lillehammer med fire strake seire. De har slått Storhamar, Oilers, Grüner, Vålerenga og Narvik. Jeg tror LIK tar sin femte hjemmeseier på rad torsdag, men 1,22 i odds frister ikke til spill. Da mener jeg det er mer interessant å gå for et målspill.

Målrike renner inn

Både Lillehammer og Narvik har vært involvert i mange målrike kamper denne sesongen. I fire av de fem siste kampene til LIK har det vært scoret seks mål eller mer etter ordinær spilletid. Kampene til nyopprykkede Narvik har også vært målorgier. I fem av de siste seks kampene til the Arctic Eagles har det vært scoret syv mål eller mer, og i syv av de siste ti kampene har vært scoret syv mål eller mer. Disse to lagene lekker som en sil om dagen, og det er ingen grunn til å tro at det skal bli færre mål i torsdagens oppgjør.

Alle de tre kampene så langt mellom disse to lagene har endt med over 6,5 mål. Da lagene møttes innerst i Ofotfjorden i oktober vant Lillehammer begge oppgjørene - henholdsvis 5-1 og 5-2. Jeg tror på et nytt målkalas i Eidsiva Arena torsdag. Oddsen på at det scores over 6,5 mål gir 1,85 i odds. Det funker som singelspill.

