Vi tror på gullfest i kveld

Med seier i fredagens kamp vinner Yunost Minsk sluttspillet, og vi tror det blir gullfeiring i Minsk i kveld.

Det fleste ishockeyligaene i verden har stengt ned, men ikke i Hviterussland. Der spiller de fortsatt både ishockey og fotball. I kveld kan sluttspillserien mellom Shakhter Soligorsk og Yunost Minsk bli avgjort.

Yunost Minsk - Shakhter Soligorsk (over/under ant. mål fulltid 4.5) - over 1,82 (spillestopp kl 17.55)

Extraliga, sluttspill, finale. Kamp 5 i best av 7 serien. Yunost Minsk leder 3-1 etter de tre første kampene.

Yunost Minsk gjorde en solid innsats i det andre bortemøtet mot Soligorsk, og de leder 3-1 i kamper før fredagens match i den hviterussiske hovedstaden. Minsk har muligheten til å sikre tittelen foran sine egne hjemmefans. Minsk tok to strake seire på bortebane, og det vil styrke selvtilliten hans før denne kampen. Den første kampen i Soligorsk endte 2-1 etter spilleforlegelse, mens onsdagens kamp endte med 3-0-seier til gjestene fra den hviterussiske hovedstaden.

Vinn eller forsvinn for Soligorsk

Soligorsk virket mentalt slitne. Denne kampen må de vinne for å presse frem en sjette sluttspillkamp, og vi tror ikke de klarer det.

Minsk gjorde det de trengte for å slå Soligorsk i to strake bortekamper. Selv om Minsk har et meget sterkt mannskap, så er det likevel imponerende å vinne to strake kamper på borteis i en finaleserie. Nå leder hovedstadslaget 3-1 i kamper, og de har en gyllen mulighet til sikre tittelen på hjemmebane. Det vil gjøre vertene ekstra motiverte, og vi tror de kommer til å gå ut i hundre.

For Soligorsk sin del må man innstille seg på at sesongen er over fredag kveld. De var underdog før sluttspillserien, men skaffet seg et ørlite overtak etter at de vant 3-2 i den andre kampen i Minsk. Da de tapte den tredje kampen etter spilleforlegelse virket det som luften gikk litt ut av laget. Vi trodde på en jevn fjerde kamp onsdag, men at Minsk skulle gå av med seieren til slutt. Minsk vant, men det ble ingen jevn kamp. Gjestene fra hovedstaden scoret to raske mål i første perioden, og de vant til slutt kampen 3-0.

Soligorsk har en håpløs oppgave. De må vinne tre strake kamper for å ha sjansen, og det virker helt usannsynlig at de skal klare. Iallfall etter det vi har sett så langt i sluttspillserien.

Begge disse klubbene er famerlagene til Hviterusslands beste klubb, Dinamo Minsk, som spiller i den internasjonale hockeyligaen KHL, men det er kvalitetsforskjell på de to lagene. I den fjerde kampen ble forskjellen veldig tydelig.

Mer rutine i Minsk-laget

Soligorsk er et bra lag. Det er ingen tvil om det, men slik denne sluttspillserien har utviklet seg tror jeg ikke at de klarer å snu dette. To strake tap på hjemmebane er ikke bra nok om man skal utfordre Minsk, og vi tror de får problemer her. Minsk har et stort hjemmepublikum. Cyzouka-Arena har plass til over 8800 tilskuere, men koronasituasjonen gjør at det neppe blir fullt på tribunene. Samtidig har Yunost Minsk-laget spillere med mer erfaring fra denne typen kamper. Andrei Stepanov har spilt for flere klubber i KHL, mens Mikhail Stefanovich ble draftet av Toronto Maple Leafs, men fikk aldri spille i NHL. Begge er viktige brikker i Minsk-laget. Aller viktigst er det likevel at Soligorsk har slitt med å score på Minsk-keeper Igor Brukin.

Soligorsk var sjanseløse i onsdagens kamp, og de har kun klart å få fem pucker bak Brukin i Minsk-buret. Vi tror det blir gullfest i Cyzouka-Arena fredag kveld, og vi spiller ren hjemmeseier til 1.40 i odds.

Men oddsen på hjemmeseier er litt kjedelig. I fire av de seks siste kampene mellom disse to lagene i Minsk har det vært scoret fem mål eller mer. Vi tror på en ny underholdende kamp, og går for at det scores mer enn 4,5 mål i kampen. Det gir 1,82 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.