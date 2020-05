Vi tror på målfest for storlaget

Ny manager-effekten fortsetter for storklubben. Dinamo Minsk vinner hjemme mot serieleder Slutsk.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen videre. Lørdag spilles det tre kamper i den hviterussiske ligaen, blant annet er serieleder Slutsk i aksjon mot storlaget Dinamo Minsk.

Lørdag er det ca 14 millioner i Lotto-potten. Trykk her for å levere Lotto-kupongen!

Dinamo Minsk - FC Slutsk (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) - Over 1,80 (spillestopp kl. 16.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Dinamo Minsk skuffet stort i starten av sesongen. De tapte de to første kampene, først 0-1 hjemme mot nyopprykkede Ruh Brest og deretter 2-3 i et dramatisk byderby mot FC Minsk. De slo tilbake med å slå Torpedo 2-0 hjemme i den tredje serierunden, og da trodde de fleste at hovedstadsklubben var tilbake på vinnersporet, men nei.

Dinamo fulgte opp med å tape 0-1 mot Gorodeya i en kamp de slet tung etter at den brasilianske midtbanespilleren Danilo ble utvist i det 64. minutt. De reiste seg igjen foran egne fans da de vant 2-0 mot Neman Grodno, men seieren var ikke nok til å redde jobben til manager Sergey Gurenko som fikk sparken. Han ble erstattet av Leonid Kuchuk.

Ny Dinamo Minsk-trener vant i debuten

Ny manager-effekten ga umiddelbart resultater, og storlaget slo nyopprykkede Smolevichi-STI 3-1 i debuten hans. Dinamo Minsk spilte bra fotball i den kampen, og de fortjente å vinne.

Venstrebacken Artem Sukhotsky spilte ikke kampen mot Smolevichi og er usikker. Igor Shitov spilte sin første kamp fra start på høyrebacken. Dinamo-kapteinen vil bidra til å løfte laget. Den brasilianske midtbanespilleren Danilo var også tilbake fra suspensjon sist. Han er en viktig spiller for den hviterussiske storklubben. Den sørkoreanske kantspilleren Jun-Young Kim sliter med en skade og er usikker. Evgeni Shikavka er i kjempeform med fire mål og én målgivende på de tre siste kampene han har startet. Den tidligere AE Larisa-spissen funker supert sammen med 21-åringen Ivan Bakhar på topp. De kommer til å lage problemer for Slutsk-forsvaret.

Spiss i superform

Slutsk topper overraskende tabellen etter de seks første serierundene. De startet sesongen med å slå Slavia Mozyr 3-1 hjemme, deretter tapte de 0-1 mot regjerende seriemester Dinamo Brest. Det er også lagets eneste tap så langt denne sesongen.

Vitali Pavlovs mannskap slo tilbake med å vinne mot Isloch, hvor de snudde 1-2 til 3-2-seier. Deretter ble det 1-1 mot Vitebsk for de tok en sterk 2-1-seier mot Shakhter Soligorsk, til tross for at midtstopper Denis Obrazov ble utvist i det 51. minutt.

Slutsk beholdt førsteplassen i ligaen etter 3-2-seieren mot Belshina forrige helg. Umar Muhammed Bala og Artem Serdyuk ga vertene ledelsen 2-0, men de slapp inn ett billig mål like før pause. Syv minutter ut i andre omgang sov forsvaret til Slutsk og Belshina utlignet. Belshina var nå på offensive, og bare to feberredninger av Pankratov sørget for at det sto 2-2. Belshina fikk en mann utvist fem minutter før slutt, og det skulle vise seg å bli kostbart for dem. Muhammed Bala stanget inn 3-2 like etterpå.

Venstreback Roman Krivulkin er usikker, og Aleksandr Anyukevich er ventet å få en ny sjanse i startelleveren. Midtstopper Denis Obrazov er tilbake etter suspensjonen. Artem Serdyuk og Abdoul Gafar kjemper om spissplassen. Nigerianeren Umar Muhammed Bala har startet tre mål på de to siste kampene, og han blir en mann Dinamo Minsk må passe seg for.

Slutsk trøbler defensivt

Dinamo Minsk har fått et oppsving under sin nye manager Leonid Kuchuk, og vi tror oppturen fortsetter lørdag. De har massevis avtalentfulle spillere, særlig offensivt. Evgeni Shikavka og Ivan Bakhar er et spennende spisspar. Slutsk topper tabellen, men de har ikke klart å holde nullen i de syv siste kampene. De slapp inn to mål mot et Belshina-lag som sliter i bunn av tabellen. Det kan bli en del mål i denne kampen, tror vi.

Dinamo Minsk har vunnet med to mål eller mer i tre av de fire siste kampene i den hviterussiske toppdivisjonen, mens gjestene sliter med å holde tett bakover. Det ligger an til en underholdende match i hovedstaden. Oddsen på at det scores mer enn 2,5 mål i løpet av kampen gis 1,80 i odds. Det blir vårt singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset