Vi tror Zuccarello taper i Minnesota-debuten

Det er et velfylt oddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. De 24 kampene fra den andre runden i Europa League dominerer naturlig nok oddsprogrammet, men det spilles også et par kamper fra Segunda Division i Spania. På ishockeyfronten spilles det full runde i Get-igaen og i SHL i Sverige, og natt til fredag debutere Mats Zuccarello for Minnesota Wild i NHL på bortbanee mot Nashville Predators. Ellers spilles det syv andre kamper fra NHL natt til fredag.

Nashville Predators - Minnesota Wild 1,85 - 3,90 - 2,95 B (spillestopp kl. 0155)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Nashville var en av favorittene til å vinne Stanley Cup sist sesong, men de røk ut av playoffen allerede i første runde mot Mats Zuccarello og hans daværende klubb, Dallas Stars. Også denne sesongen omtales Nashville som en av favorittene, og det er ikke så rart om man ser på den offensive slagkraften i laget.

Det er uten tvil debuten til center Matt Duchene fansen vil være mest interessert i natt til fredag, og ut fra det han har vist i sesongoppkjøringen vil de like det de får se. Den kanadiske stjernespilleren vil sannsynligvis spille i samme rekke som Filip Forsberg og Viktor Arvidsson. Det lukter scoringer.

Også bakover har de gode spillere. Roman Josi er kaptein for tredje sesongen på rad. Han spiller trolig sammen med Ryan Ellis eller Dante Fabbro. Målvaktspillet har alltid vært en styrke for Nashville, og det blir det også denne sesongen. Bakerst har de finske Pekka Rinne som er en av NHLs beste målvakter. Juuse Saros er backup, og han holder også et høyt nivå.

Etter å ha tatt seg til Stanley Cup-sluttspillet seks sesonger på rad, klarte ikke Wild det sist sesong. Minnesota har vært gjennom en begivenhetsrik sommer, hvor det er gjort store endringer i klubbledelsen, men ikke i spillertroppen.

Den siste overgangen daglig leder Paul Fenton gjorde før han fikk sparken i Minnesota var å signere Mats Zuccarello. Nordmannen, som tjener 30 millioner dollar over fem år, er hentet til Wild for å gi laget større trøkk offensivt. Også Ryan Hartman er et nytt ansikt i Wild-laget. Det var mange som hevet øyebrynene over lengden på kontrakten til Zuccarello.

Wild har nå fem spillere som er 32 år eller eldre blant de åtte best betalte spillerne sine. Zuccarellos erfaring kan imidlertid være en fordel i et lag hvor fem spillere er 23 år eller yngre.

Devan Dubnyk har vært en av de mest stabile målvaktene i NHL, men han har ikke spilt like bra i det siste. Sist sesong endte Dubnyk på 21.-plass over målvaktene med 27 kamper eller mer når det gjaldt redningsprosent. Han får det antakeligvis travelt i nattens kamp i Nashville.

Det blir interessant å se hvordan Wild gjør det offensivt. Med Mats Zuccarello og den tidligere Preds-vingen Ryan Hartman på plass har de mer å by på fremover. Fra før har de profiler som Ryan Suter, Jason Zucker og Zach Parise i stallen. Wild kan bli gode offensivt utover i sesongen, men det virker ikke som de er helt samspilt ennå. Det er iallfall det som går an å lese ut av sesongoppkjøringen. Zuccarello & Co får også en tøff start på sesongen.

For femte sesongen på rad starter nemlig Wild sesongen på bortebane. De skal spille seks av de syv første kampene sine utenfor Minnesota. De får en knalltøff sesongstart i Bridgestone Arena i natt, hvor de møter et av tre lag som tok over 100 poeng i grunnserien sist sesong.

Wild har kun vunnet én av de siste åtte serieåpningene på bortebane, og de tapte fire av kampene mot Nashville sist sesong, to av dem etter ordinær spilletid og to ganger etter straffeslag. Wild har kun vunnet én av de seks presesonkampene. Seieren kom på hjemmebane mot Colorado. Vi tror Zuccarello og Minnesota går på en smell i Tennessee. Oddsen på Nashville-seier 1,85. Det duger som singelspill her.

