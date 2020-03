Vidåpent i kampen om å møte Magnus Carlsen til tittelkamp

Det er rekordjevnt i kandidatturerningen i Jekaterinburg. Torsdag er det klart for dag 3 der åtte mann kjemper om retten til å møte Magnus Carlsen i tittelkamp.

Koronaviruset skaper enorme utfordringer for sport og idrett verden over og tirsdag ble det kjent at fotball-EM utsettes til 2021. I tillegg er det utsettelser og innstillinger over en lav sko innen sportens verden.

Fredag er det ca 817 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Men fortsatt er det litt som skjer. Både i Tyrkia og i Russland er det spill i øverste fotballdivisjon og i Sør-Amerika er det fremdeles spill i noen ligaer.

Her ser du en oversikt over hvor det fortsatt spilles fotball

Også i sjakkens verden er det restriksjoner, men i Jekaterinburg i Russland spilles det kandidatturnering. Kirill Alekseenko, Jan Nepomnjasjtsjij, Anish Giri, Wang Hao, Fabiano Caruana, Ding Liren, Aleksandr Grisjtsjuk og Maxime Vachier-Lagrave skal i tre uker sitte nærmest innesperret på luksushotellet Hyatt Regency. I løpet av tre uker, skal det kåres en vinner og i slutten av desember skal denne vinneren møte Magnus Carlsen til tittelkamp.

Se med norske kommentatorer under:

Se med engelske kommentatorer (avansert) under:

Torsdag er det dag tre av denne kandidatturneringen. Fire av de åtte første kampene har endt med remis. Slik er oversikten blant de åtte kandidatene etter to spilte kamper:

Fabiano Caruana - 1 seier og 1 remis

Hao Wang - 1 seier og 1 remis

Jan Nepomnjasjtsjij - 1 seier og 1 remis

Maxime Vachier-Lagrave - 1 seier og 1 remis

Aleksandr Grisjtsjuk - 2 remis

Kirill Alekseenko - 1 remis og ett tap

Anish Giri - 1 remis og ett tap

Ding Liren - 2 tap

Torsdag spilles altså kandidat runde 2 og remis er den klare favorittoddsen i samtlige kamper også i dag. Lavest favorittodds er det på Jan Nepomnjasjtsjij i hans kamp mot Kirill Alekseenko. 3,60 står Nepomnjasjtsjij til. Uansett er det som ventet meget jevnt hittil, med fire spillere som står likt med 1 seier og 1 remis.

Klikk her for å spille på kandidat runde 3