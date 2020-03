Vidar vant nesten 500 000, blir du millionvinner i dag?

Extra-spillet arrangeres hver eneste tirsdag, og denne tirsdagen kan du stikke av med 2 millioner kroner.

Kanskje det blir du som tar med deg en Extra fin premie denne andre tirsdagen i mars? Extra-kandidaten den 10. mars var 55 år gamle Vidar Haugstvedt fra Drammen. Han fikk nesten 500 000 i gevinst. Da Norsk Tipping ringte var han selvfølgelig glad:

- Dette er en utrolig fin kveld og jeg er veldig glad nå. Tenk å ha slik flaks, og så moro at vi satt og så det, sa den heldige Drammenseren da han vant.

Vidar fikk inn ett tall på tirsdagens trekning, og vant dermed nøyaktig 472 635 kroner.

For å være med i trekningen om å vinne opptil 2 millioner kroner, trenger du kun en gyldig Extra-kupong. Extra-kandidaten trekkes tilfeldig ut blant alle som har levert en kupong.

Fullt bilde, full ramme eller brett kan resultere i at kontoen din får et ekstra påfyll. I Extra har du 16 vinnermuligheter per kupong.

Husk å spille Extra innen klokken 17 på tirsdag for å være med i trekningen.

Vinnersannsynlighet Extra:

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr