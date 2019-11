Sportspills øvrige søndagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Tippetips: Viking ødelegger Rosenborgs medaljehåp

Oddssingel PL: Tøff bortekamp for Manchester United

Oddsdobbel Eliteserien: Kun tre poeng som gjelder for Sarpsborg 08

Oddssingel Eliteserien: Nå er det ingen vei tilbake for Strømsgodset

V64 Bro Park: Dobbel jackpot på galoppen

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Det er en herlig tippekupong vi har foran oss denne søndagen. Alle åtte kampene i den nest siste serierunden i Eliteserien spilles samtidig med avspark kl 18.00. I Premier League tar Sheffield United imot Manchester United. I tillegg er det en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga og en kamp fra Serie A. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,5 mill. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Onsdag er det ca 144 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



1. Sheffield United - Manchester United

Nyopprykkede Sheffield United på en smått sensasjonell 5. plass etter de tolv ørste serierundene. Er faktisk ubeseiret på sine seks første bortekamper (1-5-0), mens det blitt mer variable 3-0-3 seks spilte hjemmekamper på Bramall Lane. Alle tre tapene er kommet med ett mål. 1-2 for Leicester, 0-1 for både Southampton og Liverpool. De to siste hjemme er dog vunnet med hhv 1-0 over Arsenal og 3-0 mot Burnley. Solide 1-1 borte mot Tottenham for 14 dager siden. Førstekeeper Dean Henderson er på utlån fra Manchester United og får ikke spille denne, det betyr at Simon Moore får sin Premier League-debut. Forsvarsspilleren John Egan er usikker med hodeskade.

Manchester United fortsetter å levere hjemme på Old Trafford og tok en komfortabel 3-1 seier mot Brighton for 14 dager siden. Men Ole Gunnar Solskjærs menn fortsetter å slite på bortebane og røk 0-1 for Bournemouth i forrige bortekamp og har kun vunnet en bortekamp hittil (1-2-3). Avsluttet forrige sesong med kun ett poeng på de fem siste bortekampene, og tar vi med disse står altså Manchester United med meget svake 1-3-7 på sine elleve siste bortekamper i Premier League. Scott McTominay (som kanskje har vært Uniteds beste spiller denne sesongen) er ute i flere uker etter å ha skadet seg på landslagsoppdrag for Skottland. Paul Pogba er fortsatt ute. Luke Shaw og Nemanja Matic er begge tilbake i trening, men ikke klar til søndagens bortekamp.

Åpen kamp dette, men vi tror ikke Manchester United taper. UB.

2. Bodø/Glimt - Kristiansund

Etter fire strake poengdelinger, måtte Glimt se at Rosenborg snudde kampen på Lerkendal for 14 dager siden. Glimt ledet 2-1 i det lengste Rosenborg kom tilbake og Marius Lundemo satte inn seiersmålet og 3-2 til RBK fem minutter på overtid. To serierunder før slutt holder Glimt andreplassen med to poeng ned til Odd og tre poeng ned til Rosenborg på 4. plass. Glimt har åtte mål bedre målforskjell enn trønderne, så vinner de søndagens hjemmekamp, blir det medalje. Har en lei bortekamp mot Molde i siste serierunde. Solide 9-4-1 på Aspmyra, men tre av de fire siste har endt med poengdeling. Det skal ikke være fravær for hjemmelaget.

Kristiansund har gjennomført nok en strålende sesong på øverste nivå og smadret Sarpsborg 0-4 med hele 4-0 hjemme i Kristiansund i forrige serierunde. Er helt oppe på 6. plass på tabellen med 41 poeng, men har som vanlig vært klart best hjemme på Nordmøre med 8-4-2 på 14 spilte hjemmekamper. Betydelig mer moderate 3-4-7 på bortebane. Høstens slager Amahl Pellegrino er ferdigspilt for sesongen med en skade i håndleddet.

3-0 til Glimt i tilsvarende kamp på Aspmyra i fjorårssesongen. Glimt sikrer medalje med seier og må ha meget gode vinnersjanser i denne. H.

3. Odd - Tromsø

Borteproblemene fortsetter for Odd og laget skapte knapt en målsjanse mot Brann i Bergen for 14 dager siden og tapte meget fortjent 0-1. 3-4-7 er meget svake tall på bortebane for et lag som kjemper om medaljer. Hjemme på Skagerrak Arena er det som vanlig helt andre takter med råsterke 11-3-0. Holder 3. plassen før de to siste rundene og har to poeng opp til Glimt på sølvplass, mens Rosenborg på 4. plass kun er poenget bak. Bortekamp mot Haugesund i siste serierunde. Espen Ruud og Fredrik Semb Berge blir nok begge spilleklare og Fagermo kan dermed stille med sitt beste lag.

Tromsø er som vanlig i nedrykkstrøbbel, slik de også har vært de foregående sesongene. Ligger femte sist med 29 poeng, men har kun ett poeng ned til Mjøndalen på kvalikplassen og kun tre poeng ned til Strømsgodset på direkte nedrykksplass. Har hjemmekamp mot ferdigspilte Stabæk i siste serierunde og trolig er det nok med tre poeng i den for å berge plassen. Meget svake 3-1-10 på bortebane. Anders Jenssen soner karantene, mens Onni Valakari er tilbake fra karantene. Både Daniel Berntsen og Fitim Azemi er friskmeldt og med i troppen til Skien.

6-3-0 på de ni siste tilsvarende i Skien. Det lukter hjemmeseier også denne gang. H.

4. Ranheim - Lillestrøm

Seks poeng på de siste 11 seriekampene for tabelljumbo Ranheim og 1-3 tapet borte mot Mjøndalen i siste serierunde, forverret situasjonen ytterligere for trønderne. Ligger altså helt sist med 24 poeng, og har fire poeng opp til sikker plass og tre poeng opp til kvalik. Har Rosenborg borte i siste serierunde og må sannsynligvis ha seks poeng på de to siste for å berge plassen. 3-2-9 totalt på hjemmebane. Erik Tønne er ferdigspilt for sesongen, det ser samtidig ut til å være hjemmelagets eneste fravær-.

Formløse Lillestrøm har fem lag bak seg på tabellen før de to siste serierundene, men er langtfra sikre. Står med 29 poeng og har kun to poeng ned til Mjøndalen på kvalikplass og tre poeng ned til Strømsgodset på direkte nedrykksplass. Tok sin siste seier borte mot Haugesund så langt tilbake som 25. august. De ni påfølgende seriekampene har gitt fire poeng (0-4-5). Arnor Smarasson er usikker og starter neppe kampen,mens Daniel Pedersen har trent hele uken og i følge Romerikes Blad klar for å starte kampen.

3-2 til Ranheim i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Dette er uten tvil søndagskupongens mest åpne kamp. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Sarpsborg 08 - Haugesund

Etter en flott periode med fem kamper uten tap (2-3-0) havarerte Sarpsborg 08 på Nord-Vestlandet for 14 dager siden og ble regelrett utspilt av Kristiansund og fikk 0-4 med seg hjem til Østfold. Ligger fjerde sist med 28 poeng, og har ett poeng ned til Mjøndalen på kvalikplassen og to poeng ned til Godset på direkte nedrykk. I siste serierunde venter en ekkel bortekamp mot Lillestrøm. Kun to tap hjemme på Sarpsborg stadion denne sesongen, men hele åtte poengdelinger (4-8-2). Har Jon Helge Tveita, Jørgen Horn, Alexander Ruud Tveter og Mate Manes langtidsskadd. Av de dagsaktuelle er Amin Askar usikker.

Haugesund er altså klare for cupfinale 8. desember mot Viking, men er ubeseiret på tre seriekamper etter at de ble klare for cupfinalen. Etter to strake 2-2 kamper, ble nettopp Viking slått 1-0 hjemme i Haugesund i forrige serierunde. Ligger på 8. plass med 36 poeng og har ingenting å spille for i de to siste. Brukbare 4-6-4 på bortebane. Det er ingen nye skader eller karentener for Haugesund.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende på Sarpsborg stadion. Hjemmelaget har alt å spille for. H.

6. Stabæk - Mjøndalen

Med 3-3-0 og kun ett baklengsmål på de seks siste seriekampene, har Jan Jönsson og Stabøk på imponerende vis sikret Eliteseriekontrakten. Står med 36 poeng og har avansert til 9. plass. Enda mer imponerende er det at de tre seirene på slutten er tatt på bortebane. Hjemme på Nadderud har faktisk ikke Stabæk bedre enn 4-7-3 totalt. Det er ingen nye skader eller karantener for Stabæk.

Mjøndalen grep sjansen og tok tre livsviktige poeng i bunnoppgjøret hjemme mot Ranheim for 14 dager siden. Det tok bruntrøyene forbi Strømsgodset og opp på kvalifiseringsplass. Står med 27 poeng og har kun ett poeng opp til sikker plass. Stod med 0-4-5 på de ni siste seriekampene før Ranheim-kampen og avslutter hjemme mot ferdigspilte Vålerenga. Må nok ha minst fire poeng på de to siste, for ihvertfall å beholde kvalikplassen. Men dette beror jo veldig på hvor mange poeng de andre lagene i nedrykkstriden tar. Svært moderate 1-6-7 på bortebane. Trener Vegard Hansen har ingen fravær av betydning.

Det er ikke lett å argumentere for borteseier i denne med tanke på hvor svake Mjøndalen har vært på bortebane. HU.

7. Strømsgodset - Brann

Etter fire strake poengdelinger fikk Godset det som ventet tøft borte mot Molde for 14 dager siden. Serielederen og gullvinneren Molde ga seg ikke før det stod 4-0. I og med at Mjøndalen vant sin kamp mot Ranheim, ligger nå Godset på direkte nedrykk. Det er ett poeng opp til kvalikplassen og to poeng opp til sikker plass og i siste serierunde har Godset en steintøff bortekamp mot Kristiansund. Det ser ikke bra ut for Godset. Totalt 5-3-6 hjemme på Marienlyst. Henrik Pedersen kan i det det minste glede seg over skadefritt mannskap.

Etter en rekke skuffende prestasjoner, vartet Brann opp med en meget solid hjemmekamp mot Odd for 14 dager siden og tok en meget fortjent 1-0 seier. Uansett har Brann vært en skuffelse denne sesongen. Står med 40 poeng og ligger på 7. plass. Brann kan i det minste skryte på seg færrest baklengsmål (26 innslupne), men samtidig er 31 scoringer nest svakest i Eliteserien. Totalt 5-4-5 på bortebane. Viktige Vito Wormgoor soner karantene søndag, mens Petter Strand og Amer Ordagic fortsatt er ute.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende i Drammen. Godset skal stå som klare favoritter, men en viss U-fare er det nok. HU.

8. Viking - Rosenborg

Bjarne Berntsen og Viking har sammen med Bodø/Glimt vært den store positive overraskelsen i Eliteserien denne sesongen og 8. desember kulminerer det med cupfinale mot Haugesund. Viking ligger på 5. plass med 43 poeng og har fortsatt en teeoretisk mulighet til å ta bronse. Men da må de vinne de to siste, samtidig som verken Odd eller Rosenborg kan ta flere poeng (det vil si RBK kan ta ett). Det virker naturligvis helt urealistisk. Bunnsolide 9-3-2 hjemme på SR-bank Arena og hele 30 scoringer er levert. Tommy Høiland er fortsatt ute, ellers er de andre tilgjengelige.

Rosenborg med en flott snuoperasjon hjemme mot Bodø/Glimt i siste serierunde. Snudde da 1-2 til 3-2 seier etter at Marius Lundemo scoret seiersmålet fem minutter på overtid. Har fortsatt mulighet på både sølv og bronse, men det betinger at Glimt og/eller Odd avgir poeng i de to siste, samtidig som at RBK vinner sine. Har vært gjennomgående svake på bortebane gjennom hele sesongen og står med 3-6-5 totalt og kun en av de sju siste bortekampene er vunnet (1-5-1). Pål Andre Helland soner karantene, ellers ser det bra ut.

Rosenborg har dog en kanonstatistikk i Stavanger. Det står faktisk 0-4-9 på de 13 foregående. Likevel har vi mest tro på Viking nå, med tanke på hvor svake Rosenborg har vært på bortebane denne sesongen. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Vålerenga - Molde

Ser vi tilbake til 7. mai og etter Vålerengas 6-0 seier hjemme mot Bodø/Glimt, så kunne denne kampen vært en kamp om gullet. Men slik har det ikke blitt, Vålerenga har kun vunnet en seriekamp etter den seieren og står med 1-7-6 på sine 14 seriekamper etter den maikvelden. Står med skuffende 34 poeng og har ligger på 10. plass. 6-4-4 totalt hjemme på Intility. Jonathan Tollås Nation er ferdigspilt for sesongen, mens Herolin Shala trolig mister kampen med ankelskade.

Molde var de flestes favoritter til seriegull denne sesongen og etter å ha slått Strømsgodset 4-0 hjemme for 14 dager siden, kunne Molde-spillerne feire sitt fjerde seriegull. Mest takket være formidable 12-2-0 hjemme på Aker stadion, det har vært noe mer variable takter på bortebane (7-3-4). Søndag må venstreback Kristoffer Haugen sone karantene.

1-2-5 på åtte siste tilsvarende i Oslo. Nå er det en betydningsløs kamp, men Vålerenga trenger en opptur i sesongens siste hjemmekamp for å skape et snev av optimisme foran sine egne fans.

Åpen kamp på Intitlity dette. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Hoffenheim - Mainz

Tysk Bundesliga. Etter en moderat innledning på sesongen med 1-2-3 på de seks siste seriekampene, er Hoffenheim det største formlaget i Bundesliga. 2-1 seieren borte mot Köln for 14 dager siden, var lagets femte strake seier. Har avansert til 6. plass før helgens runde og står med 20 poeng, kun ett poeng bak RB Leipzig på 2. plass. Manager Alfred Schreuder kan stille med uforandret mannskap, men mangler fortsatt blant annet Håvard Nordtveit.

Mainz sparket trener Sandro Schwarz og ansatte Achim Beierlorser mandag. Ligger tredje sist med ni poeng og har tapt åtte av elleve seriekamper. Fryktelige 0-8 tap mot RB Leipzig i forrige bortekamp. Og hele 21 baklengsmål på fem spilte bortekamper, der fire er tapt. Søndag er Moussa Niakhaté tilbake etter endt karantene.

4-1-0 på de fem siste tilsvarende. Det må være bra sjanse for at Hoffenheim tar sin sjette strake seier. H.

11. Villarreal - Celta Vigo

La Liga og 14. serierunde. Etter en oppløftende start for Villerreal tok laget kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen. Tradisjonelt bortesvake Villarreal står allerede med fem bortetap denne sesongen og nær sagt som vanlig, så er det helt andre takter på hjemmebane. Der er laget ubeseiret med 3-3-0 på de seks første. Ligger på 12. plass med 18 poeng. Det er veldig jevnt i La Liga foreløpig, Villarreal har faktisk ikke mer enn sju poeng opp til serieleder Barcelona før helgens runde. Veteranforsvareren Raul Albiol soner karantene søndag. Ellers er både Bruno Soriano og Alberto Morene fortsatt ute med skade.

Svak innledning for Celta Vigo som kun har tatt ni poeng på de 13 første seriekampene. Ligger tredje sist og har kun tatt to poeng på sesongens seks første bortekamper. Gikk på sitt femte strake tap da det ble 1-4 borte mot Barcelona for 14 dager siden. Viktige Santi Mina er fortsatt ute med skade.

Variable 4-0-4 på de åtte siste tilsvarende. Vi skjener til statistikken. HB.

12. Sampdoria - Udinese

Italiensk Serie A. Sampdoria fikk en fryktelig start på sesongen, men står med 1-3-1 på fem seriekamper etter at Claudio Ranieri tok over som trener. Ligger tredje sist med ni poeng, og har kun vunnet en hjemmekamp sålangt (1-3-2) og kun sju mål er scoret totalt. Med mannskapet ser det forholdsvis bra ut.

Det sprudler heller ikke av Udinese som kun har scoret åtte mål på sine 12 første seriekamper. Likefullt har de vunnet fire kamper og står med totalt 14 poeng. Etter å ha kun tatt ett poeng på sine fire første bortekamper, ble svakt plasserte Genoa slått 3-1 i siste bortekamp. Rodrigo Becão og Stefano Okaka soner begge karantene søndag.

Det står 3-1-0 på de fire siste tilsvarende. På tide at Sampdoria begynner å vise seg frem på hjemmebane nå. H.

96-rekker:

1. Sheffield United — Manchester United UB

2. Bodø/Glimt — Kristiansund BK H

3. Odd — Tromsø H

4. Ranheim — Lillestrøm HUB

5. Sarpsborg 08 — Haugesund H

6. Stabæk — Mjøndalen HU

7. Strømsgodset — Brann HU

8. Viking — Rosenborg HU

9. Vålerenga — Molde U

10. Hoffenheim — Mainz H

11. Villarreal — Celta Vigo HB

12. Sampdoria — Udinese H





432-rekker:

1. Sheffield United — Manchester United UB

2. Bodø/Glimt — Kristiansund BK H

3. Odd — Tromsø H

4. Ranheim — Lillestrøm HUB

5. Sarpsborg 08 — Haugesund H

6. Stabæk — Mjøndalen HU

7. Strømsgodset — Brann HU

8. Viking — Rosenborg HUB

9. Vålerenga — Molde HUB

10. Hoffenheim — Mainz H

11. Villarreal — Celta Vigo HB

12. Sampdoria — Udinese H