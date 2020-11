Viking gir Bjarne Berntsen en verdig avskjed på lørdagskupongen

Torsdag ble det kjent at Viking-trener Bjarne Berntsen er ferdig etter sesongen. Vi tror klubblegenden vil avslutte med stil i sine siste kamper og at det fort blir tre poeng i lørdagens hjemmekamp mot nedrykkstruede Start.

Norsk fotball er endelig tilbake på tippekupongen igjen! Det er to kamper fra Eliteserien her hjemme, tre kamper fra Premier League, mens de sju siste kampene er hentet fra Championship i England på denne ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i 700 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Viking - Start

Viking fulgte opp den sterke 3-0 seieren hjemme over Rosenborg med å snu 0-1 til seier 2-1 borte over Sarpsborg 08 sist helg. Det plasserer Stavanger-laget på 7. plass med 36 poeng før de fem siste rundene nå skal spilles og at de neppe får noe med utfallet å gjøre verken i topp eller bunn. 5-3-4 hjemme på SR Bank Arena er fasiten så langt og det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen endte 1-1. Ibrahimaj, Løkberg og Vikstøl er alle ute med karantene i denne, mens Hove og Furdal er ute fra før. Torsdag ble det kjent at trener Bjarne Berntsen ikke får lede laget etter årets sesong og at duoen Morten Jensen/Bjarte Lunde Aarsheim overtar treneransvaret fra 1. januar.

Start tok tre livsviktige poeng søndag da hjemmesterke Odd ble slått 2-1 i Skien - lagets første borteseier for året og samtidig lagets andre strake trepoenger. De klatret dermed opp på 13. plass og trygg grunn med sine 25 poeng før turen går til Stavanger lørdag. Ett poeng skiller nå ned til Strømsgodset på kvalik, mens det etter sist helgs kamper nå skiller fem poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. 1-3-8 borte. Gjesdal er som kjent langtidsskadet og ikke aktuell, mens Ugland er usikker til denne.

Naturlig at Viking blir favoritter hjemme mot et Start-lag som har slitt på utebane. Det blir H på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget så halvgarderer vi med HU.

2. Brann - Aalesund

Brann tok en etterlengtet og uhyre viktig trepoenger tirsdag kveld da laget slo Rosenborg 3-2 borte på Lerkendal og klatret samtidig opp på 11. plass med 28 poeng. Skaffet seg dermed et høyst nødvendig pusterom ned til lagene under streken før tabelljumboen gjester Brann Stadion lørdag kveld. Står med skuffende 2-4-6 hjemme i Bergen og spilte 2-2 i Ålesund da lagene møttes i det omvendte møtet tidlig i sesongen. Pedersen, Ordagic og Olsen Pettersen er alle på skadelista, mens Kolskogen var tilbake på benken sist etter sitt fravær. Keeper Ahamada er fortsatt i karantene og ikke aktuell, mens Acostas dager i klubben skal være talte.

Aalesund er sist med elleve poeng på 25 kamper og spiller etter alle solemerker i OBOS-ligaen kommende sesong, selv om laget fikk en sjelden opptur i forrige helgs 1-1 kamp hjemme mot tabelltreer Vålerenga på Color Line. De står med svake 1-2-9 på reisefot (seieren kom i Haugesund) og etter en tapsrekke på sju strake nederlag etter Lars Arne Nilsens inntog, har det nå blitt 1-1-1 og fire poeng på de tre siste. Spissen Sigurd Haugen er oppe på seks gule kort og må dermed sone.

Det kan være skummelt å stole på denne Brann-utgaven, men vi tror Lerkendal-seieren ga såpass med selvtillit og mersmak at de holder seg på vinnersporet. En H i Bergen lørdag kveld.

3. Manchester City - Burnley

Det endte 5-0 her sist sesong, mens Manchester City også vant det omvendte møtet i Burnley 4-1 i en kamp som ble spilt like før jul i fjor. Da lagene møttes i ligacupen så seint som i slutten av september endte det med 3-0 seier til Guardiolas mannskap. Vertenes noe ustabile ligaform fortsetter, mens det har blitt fire strake seire i gruppespillet i Champions League der avansementet ble sikret onsdag da laget slo Olympiakos 1-0 på bortebane. De kommer fra 0-2 tap borte mot serieleder Tottenham sist helg, noe som plasserer mesterne fra 18/19-sesongen på en skuffende 13. plass med tolv poeng i øyeblikket. Det skiller nå åtte poeng opp til tabelltoppen, men da skal det sies at de har én kamp til gode på de fleste lagene foran seg og at vi snart går inn i en periode med tett kampprogram der ting fort kan snu. Forsvarsspiller Nathan Ake er den eneste på skadelista i øyeblikket.

Burnley tok sin første seier for sesongen mandag da laget slo Crystal Palace 1-0 på hjemmebane og tok med det spranget opp på 17. plass med fem poeng (1-2-5) etter åtte kamper. Røk 0-5 her sist sesong og totalt 1-9 over to oppgjør mot dagens motstander. Cork og Brady er bekreftet ute, mens det er høyst usikkert om Stephens rekker oppgjøret.

Manchester City må begynne å stabilisere seg og ta trepoengere for å melde seg på i toppstriden igjen. Da skal slike kamper bare vinnes. H.

4. Everton - Leeds

Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden april 2004 sist Leeds var oppe på øverste nivå. Everton åpnet med sesongen med fire strake seire og alt så rosenrødt ut en periode for Carlo Ancelottis mannskap, helt til laget gikk på tre strake nederlag etter 2-2 kampen mot naboen Liverpool. Har med det 5-1-3, 16 poeng og ligger på 6. plass med 16 poeng før denne runden. Søndag tok de sin første seier på fem kamper da svakt plasserte Fulham ble slått 3-2 på bortebane i en kamp der de spesielt i 1. omgang så bra ut og der toppscorer Dominic Calvert-Lewin noterte seg for to nye scoringer. Gbamin og (trolig) Coleman er fortsatt ute og torsdag ble det kjent at den viktige venstrebacken Lucas Digne har pådratt seg en ankelskade som holder han borte fra fotballen de neste to-tre månedene. Ellers ser det etter hvert bedre ut på skadefronten enn på lenge for de blå fra Merseyside.

Nyopprykkede Leeds startet sesongen med et brak og tok poeng blant annet fra Manchester City og knuste Aston Villa på bortebane, men på de siste tre har det kun blitt ett poeng (0-1-2) og én seier på de siste fem for Bielsas gutter. Sist helg ble det 0-0 hjemme mot Arsenal -et resultat som plasserer laget på 14. plass på tabellen med elleve poeng før møtet med Everton lørdag. Forshaw og Berardi er fortsatt ute, mens Llorente trolig er tilbake igjen til denne. Shackleton og Hernandez testes opp mot kampstart.

Everton varierer fortsatt altfor mye til at vi kan gi laget full tillit på lørdagskupongen, men vi tror og håper det skal holde med HU i kamp fire.

5. West Bromwich - Sheffield United

Et realt bunnoppgjør mellom de to nederste lagene på Premier League-tabellen. West Bromwich er nest sist med tre poeng etter ni kamper og venter fortsatt på sin første fulltreffer for sesongen (0-3-6). De har kun gjestene bak seg på tabellen etter sist helgs 0-1 tap borte mot Manchester United på Old Trafford. Det var lagets tredje strake tap etter 0-3-1 på de fire foregående. Field, Livermore og Gibbs er trolig fortsatt ute for manager Bilic. Sist gang disse klubbene møttes her var i Championship i februar 2019. Da ble det 0-1 i tilsvarende oppgjør.

Sander Berges Sheffield United innehar jumboplassen i Premier League med ett fattig poeng etter ni kamper og kommer fra 0-1 tap hjemme mot West Ham. Lagets eneste poeng til nå kom i 1-1 kampen hjemme mot Fulham i midten av oktober. Med seier her passerer de vertene på tabellen. O'Connell er som kjent ute lenge, men både Mousset og Stevens kan være aktuelle igjen til denne.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere bunnoppgjøret. HUB.

6. Norwich - Coventry

De sju siste kampene er hentet fra Championship. Topp mot bunn. Norwich er inne i en flott periode med tre strake seire og ni kamper uten tap og topper nå Championship med sine 27 poeng etter 13 kamper (8-3-2). Tirsdag tok de en sterk 3-2 seier borte over Stoke. De ligger poenget foran Bournemouth, som i likhet med Norwich rykket ned fra Premier League i sommer, mens det er tre poeng ned til Bristol City på tredjeplass. Dette er for øvrig lagenes første møte i seriesammenheng siden mai 2011, sist Coventry var oppe på dette nivået. Sliter med en rekke fravær om dagen og her skal Dowell, Byram, Cantwell, Idah, Krul, McLean, Quintilla, Mumba, Hugill og Hernandez alle være ute - et tydelig tegn på at de er inne i en periode med et hektisk kampprogram igjen.

Coventry har som ventet fått det småtøft etter opprykket fra League One sist sesong, men kunne endelig juble for tre poeng igjen onsdag da laget slo Cardiff 1-0 på hjemmebane. De ligger dermed på 21. plass med tolv poeng (3-3-7) før møtet med serielederen og har nå tre poeng ned til Wycombe under nedrykksstreken. Jones, Dacosta og Godden mangler for gjestene i denne.

Serielederen får tillit på hjemmebane. Det blir H i kamp seks på kupongen fra oss.

7. Watford - Preston

Watford er tilbake i Championship igjen for første gang siden 2015 etter noen sesonger på øverste nivå i Premier League der de rykket ned i siste runde på Emirates i sommer. De har 6-5-2 og 23 poeng etter 13 runder og ligger med det på 5. plass på tabellen, fire poeng bak Norwich som topper. 2-2-1 viser formen på de siste fem. Onsdag ble det 0-0 borte mot Bristol City, lagets andre strake poengdeling. Success, Hughes, Masina og Dele-Bashiru er fortsatt ute hos hjemmelaget.

Preston har tapt og vunnet annenhver kamp i det siste og ligger på 15. plass med 16 poeng før helgens runde. De røk 0-3 hjemme mot Blackburn lørdag etter at de slo Sheffield Wednesday 1-0 på hjemmebane tre dager i forveien. 5-1-7 er tallenes klare tale etter 13 runder. Rafferty og Moult er helt sikkert ute, mens det er usikkert om duoen Hughes og Davies rekker oppgjøret.

Helt riktig at Watford er favoritter på eget gress, men vi halvgarderer oppgjøret og spiller HU både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

8. Sheffield Wednesday - Stoke

Det endte 1-0 her sist sesong, mens det ble 3-2 til Stoke da lagene møttes der på selveste Boxing Day for snart ett år tilbake. Sheffield Wednesday startet som sikkert mange husker sesongen med tolv minuspoeng, en straff som nylig ble omgjort til seks og en betydelig lettere oppgave med tanke på å sikre kontrakten med det utgangspunktet de ble gitt før sesongstart. De har 3-4-6 så langt og 13 innspilte poeng, noe som gir klubben sju poeng før dette oppgjøret. De har er nest sist på tabellen, men har nå "kun" fem poeng opp til Coventry på trygg grunn. Onsdag fikk de med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Swansea som endte 1-1. Flint og Dunkley er begge trolig ute.

Stoke varierer i kjent stil og er ikke helt lette å bli klok på for den som følger med og tipper på Championship. De har tre seire og to tap på de siste fem og totalt 21 poeng etter 6-3-4 på de første 13 kampene av inneværende sesong. Tirsdag røk de 2-3 hjemme mot serieleder Norwich etter at de slo Huddersfield 4-3 på samme arena tre dager tidligere. Røk 0-1 her sist sesong. Shawcross, McClean, Gunn, Davies og Allen er alle på fraværslista og rekker neppe denne.

En åpen affære. Vi endte opp med HU på det minste kupongforslaget, mens det blir HUB og helgardering på det største.

9. Rotherham - Bournemouth

Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden januar 2015. Nyopprykkede Rotherham er nummer 19 med tolv poeng i øyeblikket og tre poengs luke ned til Wycombe under streken før denne runden. Det har blitt to strake tap etter landslagspausen: 0-1 borte mot Swansea sist helg før de røk 2-3 mot QPR på utebane i midtuka. Sadlier, Robertson, Ogbene og McDonald er bekreftet ute hos vertene.

Bournemouth er i form om dagen og står med tre strake seire der de ligger på 2. plass på tabellen med 26 poeng - ett poeng bak serieleder Norwich som i likhet med Bournemouth rykket ned fra Premier League forrige sesong. Sist lørdags 4-2 seier hjemme over Reading ble fulgt opp med 2-0 over Nottingham på eget gress i midtukerunden tirsdag. Joshua King er som kjent i koronakarantene og ikke aktuell enda. Det er heller ikke Carter-Vickers.

Litt småskummelt med bortefavoritter i denne ligaen, men vi satser på at den formsterke tabelltoeren fra Bournemouth fikser biffen. B.

10. Blackburn - Barnsley

3-2 her sist sesong. Etter en trøblete periode med koronasmitte og skader ser det lysere ut igjen for Blackburn med 2-2-0 på de fire siste. Tirsdag kveld tok de en sterk 3-0 seier over Preston borte på Deepdale. Det plasserer Tony Mowbrays mannskap på 12. plass med 18 poeng før denne etter 5-3-5 til nå. Travis, Bennett og Dack er fortsatt ute, men sistnevnte rapporteres å være klar om ikke så lenge og blir spennende å se etter sitt lange skadeavbrekk for Rovers.

Barnsley tok to strake seire før og etter landslagspausen helt til laget kom ned på jorda igjen tirsdag da det ble 0-1 hjemme mot Brentford. Sist helg slo de Nottingham 2-0 hjemme i en kamp som også sto på lørdagskupongen. Har 16 poeng etter 4-4-5 på de første 13 kampene og ser i øyeblikket ut til å slippe unna den samme bunnstriden de var involvert i gjennom store deler av forrige sesong da de blant annet røk 2-3 i tilsvarende oppgjør her. Williams er ute, ellers ser det greit ut.

Vi stoler på at Blackburn får jobben gjort og tar tre nye poeng hjemme på Ewood Park. En H.

11. Birmingham - Millwall

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1 i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden, mens det ble målløst i det omvendte møtet i London noen måneder senere. Birmingham var et av mange lag som lenge var involvert i bunndramaet sist sesong, men 15 poeng etter 13 kamper inneværende sesong (3-6-4) holder foreløpig Wycombe seks poeng unna. To seire ble etterfulgt av to strake tap før de har spilt uavgjort i sine to siste etter landslagsoppholdet. Tirsdag ble det 1-1 i bortekampen mot Luton etter at de spilte 0-0 mot Coventry fire dager i forveien. McEachran, Clayton og Jeacock er ute.

Millwall har i likhet med vertene spilt uavgjort titt og ofte i høst. De har 19 poeng etter 13 kamper av sesongen og 4-7-2 så langt der de ligger på 10. plass på tabellen i Championship. Onsdagens 1-1 kamp hjemme mot Reading var faktisk den fjerde strake poengdelingen for London-klubben. Mahoney, Bennett, Zohore og Mitchell er ute hos bortelaget.

Poengdelingen ligger nærmest her. Synes dog Millwall har vært det beste laget, så det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største systemet lørdag.

12. Huddersfield - Middlesbrough

Det endte 0-0 her sist sesong, mens Middlesbrough vant 1-0 i det omvendte møtet. Huddersfield er nå inne i sin andre strake sesong på dette nivået etter nedrykket fra Premier League våren 2019. De har 15 poeng etter 4-3-6 på sine første 13 og kommer fra 0-0 borte mot svakt plasserte Wycombe i midtuken. Det har blitt fire strake uten seier nå: 0-2-2 på de siste fire.

Middlesbrough er litt som mange av de andre lagene i Championship, ganske ujevne, selv om de ligger oppe på en finfin 7. plass med 21 poeng når 13 runder nå er unnagjort. 5-6-2 er fasiten til nå, med 1-2-1 på de siste fire. Onsdag slo de tabelljumbo Derby med klare 3-0 på hjemmebane etter at de røk 0-1 hjemme mot serieleder Norwich fire dager tidligere. Browne og Fletcher er trolig ute, mens Morsy er tvilsom til denne.

Vi har ikke råd til annet enn UB, men for de som sparer markeringer andre steder kan vi like godt anbefale helgardering her som i noen av de andre kampene fra Championship. Vi nøyer oss med halvgardering - og håper og tror at de skal holde i kamp tolv på lørdagskupongen denne uken.

Sportspills 96-rekker:

1. Viking - Start H

2. Brann - Aalesund H

3. Manchester City - Burnley H

4. Everton - Leeds HU

5. West Bromwich - Sheffield United HUB

6. Norwich - Coventry H

7. Watford - Preston HU

8. Sheffield Wednesday - Stoke HU

9. Rotherham - Bournemouth B

10. Blackburn - Barnsley H

11. Birmingham - Millwall UB

12. Huddersfield - Middlesbrough UB





Sportspills 432-rekker:

1. Viking - Start HU

2. Brann - Aalesund H

3. Manchester City - Burnley H

4. Everton - Leeds HU

5. West Bromwich - Sheffield United HUB

6. Norwich - Coventry H

7. Watford - Preston HU

8. Sheffield Wednesday - Stoke HUB

9. Rotherham - Bournemouth B

10. Blackburn - Barnsley H

11. Birmingham - Millwall HUB

12. Huddersfield - Middlesbrough UB