Viking har funnet formen

Etter en tung start på sesongen har det blitt to strake seire for fjorårets cupmester Viking. I kveld venter Rosenborg på Lerkendal.

Etter 0-5 tapet borte mot Molde for to uker siden har Viking plutselig sett ut som et langt bedre fotball-lag igjen. De har slått FK Haugesund 2-0 borte og Sarpsborg 08 3-0 hjemme i sine to siste kamper og kan fort skape trøbbel for Rosenborg i kveld.



Rosenborg - Viking U 3,90 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tilsvarende møte forrige sesong endte 5-1 på denne tiden av året, mens det ble 2-2 da lagene møttes i Stavanger i nest siste serierunde. Rosenborg gikk på sitt første nederlag etter at Trond Henriksen overtok treneransvaret søndag da laget røk 0-1 borte mot FK Haugesund. Ligger på 6. plass med 15 poeng og har allerede 15 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt! 2-2-1 på de første fem hjemme på Lerkendal, mens formen siste tre viser 1-1-1 i kamper der de har møtt Start, Sandefjord og nå sist FK Haugesund. Keeper Hansen, Adegbenro og Hedenstad er på skadelista, men sistenevnte kan muligens bli klar. I tillegg så nærmer Skjelbred seg et comeback i RBK-trøya. Zachariassen og Islamovic er begge ute med karantene etter å ha på dratt seg sitt fjerde gule kort for året i helgen.



Viking har omsider våknet til liv etter en noe trøblete start og kommer til Lerkendal fulle av selvtillit med to strake seire og null baklengs i kofferten. Det har blitt 2-0 borte over FK Haugesund og 3-0 hjemme over Sarpsborg 08 i de to siste etter at laget røk hele 0-5 i Molde for to uker siden. 1-1-3 på de første fem på reisefot og ligger som nummer ti med elleve poeng før denne runden. Keeper Østbø, Hove, Bjørshol, De Lanlay, Østensen og De Souza har stått over de siste kampene på grunn av skade, men her kan den tidligere RBK-spilleren De Lanlay være tilbake igjen.

1,70 på et RBK-lag som viser skuffende takter frister lite. Viking har dessuten sett veldig solide ut i sine to siste opptredener. Vi prøver en godt betalt U på Lerkendal torsdag kveld.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset