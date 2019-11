Viking kan skrelle i rogalandsderbyet

Vi har en deilig fotbal-lørdag foran oss. Det spilles seks spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Arsenal, Tottenham og Leicester er i aksjon. Det er også full runde i Championship, og det spilles en haug med kamper fra 1. runden i FA-cupen. Her hjemme spilles det én kamp i Eliteserien. Haugesund og Viking møtes til Rogalandsderby. I tillegg avvikles den siste serierunden i OBOS-ligaen. Start er klar for playoff, men fire lag kjemper om de tre siste playoffplassene. Det er heller ikke avgjort hvilke lag som ut i nedrykkskvalik. Ellers spilles den avgjørende kampen i opprykkskvaliken fra 2. divisjon mellom Kvik Halden og Åsane.

NB! Husk å spille Lotto lørdagskveld. Det ligger 14 millioner i premiepotten og kupongen må inn før 18:00!

Haugesund - Viking 2,18 - 3,40 - 3,10 B (spillestopp kl. 1755)

Eliteserien. Det ventes tilnærmet stinn brakke når FK Haugesund og Viking lørdag kveld barker sammen på Haugesund Stadion i det første av to møter denne senhøsten. Lørdag skal rogalendingene kjempe om tre poeng i Eliteserien, og i desember skal de to lagene slåss om kongepokalen på Ullevaal.

Svak resultater på hjemmebane

Haugesund ligger nede på en skuffende åttendeplass, og det er først og fremst på hjemmebane de har sviktet denne ssesongen. Jostein Grindhaug sine menn har kun vunnet tre av 13 kamper på Haugesund stadion. Selv om de vinner de to siste hjemmekampene sine, har de ikke vunnet så få hjemmekamper siden de rykket ned i 2015-sesongen. Den gangen vant de kun tre hjemmekamper totalt.

På bortebane har de vist bedre takter denne sesongen. Haugesund imponerte med å slå ut Odd i semifinalen i cupen på Skagerak Arena. Odd hadde ikke tapt en eneste kamp der denne sesongen. At rogalendingene gjør det uten flere av sine beste spillere er rett og slett rått. De kommer fra en solid kamp mot Glimt hvor de havnet under 0-2 etter 17 minutter, men kjempet seg tilbake og tok ett poeng på Aspmyra.

Viking har levert en glimrende comeback-sesong i Eliteserien. Etter at Odd tapte mot Brann i Bergen fredag, har Stavanger-laget nå fortsatt muligheten til å ta medalje i serien, men da må de ha tre poeng mot Haugesund.

Viking har trøbbel i Haugesund

Viking har vært solide hjemme i oljebyen, der de har tatt 30 av 43 poeng så langt. På bortebane har de ikke prestert like bra. De har bare vunnet én av sine syv siste kamper på fremmed gress. Det var 4-0-seieren mot Vålerenga i Oslo i september.

I forrige bortekamp ble det 2-4-tap mot Kristiansund, men i den kampen hvilte Bjarne Berntsen en haug med spillere for å ha dem klar til semifinalen i cupen mot Ranheim. Lørdag forventer jeg at han stiller med det sterkeste mannskapet sitt.

Haugesund har vært et seigt lag å slå denne høsten De har nemlig kun ett tap på de åtte siste kampene, men seks av dem har endt med poengdeling. Viking på sin side har ikke imponert på bortebane i høst, men derbykamper ever ofte sitt eget liv. Siddisene har bare vunnet én av de ti siste bortekampene mot rogalandsrivalen nord for Boknafjorden, men disse kampene pleier å være tette og jevne.

Det laget som vinner denne kampen skaffer seg et lite psykologisk overtak før cupfinalen 8 desember, og jeg tror det laget blir Viking. 3,10 i odds på Viking-seier er ok Spillestopp er klokken 1755.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset