Viking kroner verket

Viking har gjort en kanonsesong. Søndag kan de krone verket med seier i cupfinalen.

Søndagens langoddsprogram har sitt aller største høydepunkt i den norske cupfinalen mellom Haugesund og Viking. De norske håndballjentene spilles første kamp i mellomrunde mot Danmark i håndball-VM. Det spilles fire kamper i Premier League og det er kamper i både Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1. I tillegg er det ligacupfinale mellom Rangers og Celtic i Skottland. Det er ellers masse verdenscup på menyen.

Haugesund - Viking B 2,60 (spillestopp kl 13.10)

Den norske cupfinalen som altså er et Rogalandsoppgjør i år. Haugesund tok seg til finale etter at de overraskende slo Odd 3-0 i Skien i semifinalen. Tok seg av Mjøndalen i kvartfinalen, også den kampen bli spilt på bortebane. 3-1 vant Haugesund i den. Men måtte ha ekstraomganger hjemme mot Strømmen i 4. runde. Haugesund har en gang tidligere spilt cupfinale, det var mot Lillestrøm i 2007 og den kampen endte med 0-2 tap. Det var forøvrig femte gangen et lag fra Haugesund var i cupfinalen. To ganger har det vært Haugar (1961 og 1979) og to ganger Vard Haugesund (1962 og 1975). Også alle de fire foregående finalene har endt med tap for lagene fra Haugesund.

Haugesund gjorde ellers en godkjent sesong i Eliteserien med totalt 40 poeng og endte på 7. plass. Trener Jostein Grindhaug må unnvære Fredrik Pallesen Knudsen, Dennis Horneland, Benjamin Karamoko, Alexander Stølås og Ibrahima Wadji til søndagens cupfinale, men disse har alle vært ute i lang tid.

Viking var på forhånd spådd en tøff sesong etter opprykket fra OBOS-ligaen i fjor høst. Men Bjarne Berntsens menn har overrasket alle og endte tilslutt med 5. plass. Avsluttet Eliteserien med stil og banket Brann hele 5-1 i Bergen i siste serierunde forrige helg. Var storfavoritt i semifinalen hjemme mot Ranheim og vant da også denne komfortabelt 3-0. I kvartfinalen måtte laget ha ekstraomganger borte mot Aalesund og det stod 1-1 også etter ekstraomgangene. I den påfølgende straffesparkkonkurransen var Viking best. Viking har ellers fem cupgull, i hhv 1953, 1959, 1979, 1989 og 2001. Bjarne Berntsen kan glede seg over skadefritt mannskap.

Haugesund vant en slags generalprøve i Eliteserien 9. november med 1-0 på Haugesund stadion, mens det omvendte oppgjøret på SR-bank Arena i Stavanger 5. juli endte 0-0. Norsk Tipping har oddsen på Haugesund og Viking til identiske 2,60, mens uavgjortoddsen er 3,25. Det blir garantert en tett og jevn finale, men Viking har momentum for tiden. Vi tror på Viking og spiller Viking til å vinne etter ordinær tid til klart godkjente 2,60 i odds.

