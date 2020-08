Viking møter Molde på riktig tidspunkt

Viking borte kan fort bli tøffere enn antatt for et Molde-lag som var i aksjon i Europa onsdag og som kommer til Stavanger uten sin playmaker Magnus Wolff Eikrem grunnet karantene.

Tabelltoer Molde er allerede sju poeng bak suverene Bodø/Glimt og har i tillegg én kamp mindre spilt. De har vært inne i en hektisk periode med mange kamper og tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen onsdag kveld. Søndag kveld må de klare seg uten sin mest sentrale spiller når laget møter Viking på bortebane.



Viking - Molde U 3,80 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Det endte 0-2 her sist sesong, mens Molde vant 5-0 i det omvendte møtet mellom lagene i midten av juli. Viking tok en meget viktig 2-0 seier borte over Strømsgodset forrige helg og klatret med det opp på 12. plass med 16 poeng og passerte samtidig Mjøndalen og Sandefjord og vekk fra kvalikplassen. Har 2-2-3 hjemme i Stavanger til nå og til denne kampen slippes supporterne på Felt O inn for første gang etter at koronapandemien inntraff og kun 200 tilskuere fikk slippe inn på kampene. Østensen er tilbake igjen, mens keeper Austbø er tilbake i trening og aktuell etter landskampspausen. Hove og Bjørshol er fortsatt ute.

Molde snudde 0-1 til seier 2-1 borte over Celje i CL-kvalifiseringen onsdag og er dermed i trekningen for tredje kvalifiseringsrunde kommende mandag. De slo Odd 2-0 hjemme i Eliteserien forrige helg og holder fortsatt noenlunde følge med serieleder Bodø/Glimt i toppen, selv om det er sju poeng opp og de i tillegg har én kamp mer spilt. 4-1-3 på utebane før denne. Gregersen og Haraldseid er helt sikkert ute, mens Bjørnbak har stått over de siste kampene med skade. Sentrale Wolff Eikrem har fire gule kort og må sone.

Molde er inne i en hektisk periode med Europa-fokus og mangler i tillegg playmaker Wolff Eikrem i denne. Prøver derfor en godt betalt U i Stavanger til 3,80 i rundens hovedkamp søndag kveld.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset