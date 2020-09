Vikinglotto med samme utfall for fjerde uke på rad

Mange lave sifre ga ingen toppvinner i Vikinglotto.

For fjerde uke på rad var det ingen som hadde seks rette og vikingtallet. Dermed øker potten til over 90 millioner i neste uke.

Vikinglotto-maskinen på Hamar blandet 30. september sammen ei Vikinglotto-rekke der alle vinnertallene tilfeldigvis var satt sammen av de fem laveste sifrene, fra 0 til 4. Den ser slik ut:

1 - 30 - 31 - 34 - 42 - 44

Vikingtallet ble 2.

Ingen rekker hadde både seks rette og vikingtallet, men ei rekke hadde seks rette. Det ga en premie på 2 482 990 kroner. Vinneren er hjemmehørende i Danmark.

Øker til ca. 92 mill.

Førstepremiepotten ble utbetalt 2. september, og dette var altså den fjerde trekningen uten at noen hadde 6 + 1. Dermed vokser potten ytterligere.

I trekningen 7. oktober anslår vi den mulige førstepremien til å bli på cirka 92 millioner kroner.

Andrepremiepotten blir på ca. 2,4 millioner kroner.

Fredag er det 345 millioner i førstepremiepotten i Eurojackpot.

Vinnersjanse i Vikinglotto:

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890