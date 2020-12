Vikinglotto-potten vokser videre

Resultatet fra årets siste Vikinglotto-trekning er klart.

Onsdag 30. desember 2020 var det duket for årets siste Vikinglotto-trekning. Potten var på ca. 32 millioner kroner.

Hovedtall: 13 - 14 - 17 - 32 - 44 - 46

Vikingtallet: 6

Ingen hadde 6 rette tall, ei heller 6+1 rette tall onsdag. Neste ukes førstepremiepott blir dermed på ca. 46 millioner kroner.

Mann fra Alta vant 2,5 millioner kroner

En mann fra Alta ble trukket ut som onsdagens Joker-kandidat. Datamaskinen Embla tok valgene for ham.

På det fjerde tallet ble det jackpot, og mannen føk dermed rett opp til topps i premiestigen, der 2 517 000 millioner kroner ventet.

Nordmann vant 310 millioner lille julaften

Lille julaften ble en norsk Vikinglotto-spiller alenevinner. Nordmannen vant hele førstepremiepotten på 310 millioner kroner.

Som eneste spiller med 6+1 rette vant vedkommende potten alene. Vinnerbeløpet gikk dermed inn som den fjerde største Vikinglotto-premien gjennom tidende.

Spillefrist for Vikinglotto er onsdag kl. 18.00

Slet med å tro på det

- Jeg så på telefonnummeret at det var Norsk Tipping som ringte, men jeg kunne ikke helt tro det. Jeg er så glad nå, men jeg er nesten i sjokk, fortalte vinneren til Norsk Tipping.

Øverst på vinnerens ønskeliste i år sto muligheten til å feire jul med familien, men en Vikinglotto-førjulsgave var heller ikke å forakte.

- Jeg har vært veldig heldig i livet. Jeg er frisk, har arbeid, et hjem og en familie. Jeg har følt meg heldig, men det er klart at dette gir helt spesielle muligheter, sa vinneren tankefullt.

Vinnersjanse i Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890