Viktig bunnoppgjør på lørdagskupongen

Det viktige bunnoppgjøret mellom Start og Sandefjord er en av kampene på lørdagskupongen denne uken.

Det er to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra engelsk Premier League og sju kamper fra nivå to i Championship i England på denne ukens lørdagskupong. En av kampene er den uhyre viktige kampen i bunnstriden mellom Start og Sandefjord.

Bonuspotten er nå oppe i 480 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Brann - Stabæk

Brann er inne i det vi kan kalle en liten krise etter at laget tapte 0-2 borte mot Mjøndalen forrige lørdag. Søndag ble Eirik Horneland presentert som Kåre Ingebrigtsens nye assistenttrener, Ingebrigtsen som har 1-2-5 og fem poeng på åtte kamper ette at han overtok som hovedtrener i klubben. De ligger på 12. plass med 23 poeng når ni runder gjenstår å spille og begynner nå for alvor å kjenne pusten av lagene bak seg på tabellen. Skuffende 2-3-5 hjemme i Bergen. De vant tilsvarende oppgjør 2-1 i juli fjor og slo Stabæk 2-0 på bortebane tidligere i sesongen i det som var Ingebrigtsens første (og så langt eneste) seier som Brann-trener. Forren og Pedersen sto begge over sist, men ventes å være tilbake i løpet av kort tid. Nykommer Rasmussen spilte fra start i Mjøndalen, mens Sander Svendsen kom inn fra benken. Han er nok fort aktuell for en startplass her. Ordagic er fortsatt ute, mens Haugen er usikker.

Stabæk slo tabelljumbo Aalesund 4-0 hjemme på Naddderud søndag i en kamp der trener Jan Jönsson like godt ga de tre nysigneringene Sturla Ottesen, Marcus Antonsson og Gustav Valsvik alle sjansen fra start. Sistnevnte noterte seg til og med for scoring i sin første kamp for klubben. Laget ligger på 8. plass med 28 poeng før turen til Bergen søndag og ser ut til å gå mot en ny sesong i Eliteserien. 2-4-4 på reisefot, der seirene har kommet mot Aalesund og Kristiansund BK. Viktige Solheim pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen sist og må dermed sone her. Moe er langtidsskadet og ikke aktuell.

Hjemmelaget får tipset, men vi stoler absolutt ikke på dagens Brann-lag og iler til med helgardering allerede i kamp 1.

2. Start - Sandefjord

Uhyre viktig kamp for begge lag i de nedre regioner der Start plutselig er ett poeng bak gjestene med seier, mens Sandefjord på sin side har en gyllen mulighet til å få en sju poengs luke ned til hjemmelaget dersom de reiser hjem med full pott. Start ledet 1-0 borte mot Strømsgodset søndag kveld og spilte store deler av 2. omgang med ti mann, men måtte til slutt nøye seg med 1-1 og ett poeng mot uavgjortspesialistene fra Drammen. De ligger fortsatt på kvalikplassen med sine 19 poeng, men avstanden ned til Mjøndalen er nå bare på to poeng siden Mjøndalen vant sin kamp mot Brann forrige helg. 4-4-3 hjemme i sør er godkjent for Hardarssons mannskap, men 0-3-7 er skrekkelige tall. Det ble 2-2 da lagene møttes i Sandefjord tidlig i sesongen. Gjesdal er langtidsskadet og ikke aktuell, mens keeper Deumeland har stått over de siste kampene og er tvilsom. Det samme er midtstopper Daland.

Sandefjord var i realiteten sjanseløse hjemme mot Vålerenga søndag i en kamp de tapte 0-3 som ble overskygget av nok en rasisme-skandale i norsk fotball. De er nummer 13 med 23 poeng før denne, men kan ta et stort skritt mot fornyet kontrakt med tre poeng i Kristiansand i kveld. Fire seire og sju tap viser bortefasiten så langt for Cifuentes sine gutter. Ze Eduardo er ute med skade, mens Kralj var tilbake igjen sist.

Vi tror det skal holde med HU i Kristiansand lørdag. Tviler på at Start taper denne kampen.

3. Liverpool - Sheffield United

Over til Premier League. Det endte 2-0 her forrige sesong. Sist sesongs mester Liverpool åpnet sesongen med tre strake seire før de røk 2-7 borte mot et godtgående Aston Villa-lag. Sist helg ble det 2-2 i lokaloppgjøret mot Everton på Goodison Park i en kamp der både Van Dijk (langtidsskadet) og nykommer Thiago måtte gi seg med skade. Onsdag slo de Ajax 1-0 på bortebane i den første kampen i gruppespillet i Champions League. Nevnte Van Dijk og Oxlade-Chamberlain er helt sikkert ute, mens det trolig er for tidlig for keeper Alisson også. Keita, Thiago og Matip er alle usikre.

Sheffield United hadde en strålende sejour som nyopprykket forrige sesong, men starten på denne sesongen har vært langt tyngre for Sander Berges lag. Etter fire strake tap innledningsvis kom det første poenget søndag i 1-1 kampen hjemme mot Fulham i en kamp der innbytter Billy Sharp reddet det ene poenget med sitt straffespark fem minutter før full tid. Fleck, Mousset og O'Connell er alle ute for manager Wilder.

På en vrien lørdagskupong med få klare holdepunkter støtter vi oss til Liverpool. H.

4. Manchester United - Chelsea

Storkamp på Old Trafford lørdag kveld. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kan se tilbake på en flott uke med 4-1 seier borte over Newcastle i ligaen, før de fulgte opp med å slå Paris SG 2-1 på bortebane i Champions League tirsdag kveld. Har 2-0-2 og seks poeng etter en ustabil innledning på hjemlig liga der laget faktisk har tapt begge sine hjemmekamper til nå, blant annet stygge 1-6 mot Tottenham. De vant 4-0 i det tilsvarende oppgjøret på åpningsdagen forrige sesong, men røk 1-3 mot kveldens motstander i FA Cupens semifinale i sommer sist disse to møttes. Martial soner, mens Jones og Bailly begge er ute. Maguire, Cavani, Lingard og Greenwood sto alle over sist, men kan muligens være tilbake her.

Chelsea spilte 0-0 hjemme mot Sevilla i Mesterligaen tirsdag kveld. De har åtte poeng etter 2-1-1 på de fem første kampene i Premier League der de blant annet har vært involvert i to elleville 3-3 kamper. Forrige helg ble det nettopp 3-3 hjemme mot Southampton i en kamp de ledet både 2-0 og 3-2 før gjestene utlignet helt på tampen. Ingen nye skader å melde om hos Frank Lampard.

Helt åpent på Old Trafford. Manchester United har fortsatt tilgode å ta poeng på hjemmebane inneværende sesong, men sist ukes resultater har nok gitt troppen et nødvendig løft. Det blir HU på Old Trafford.

5. Fulham - Crystal Palace

Sist disse lagene møttes i Premier League var for to sesonger siden sist Fulham var oppe. Da ble det 0-2 i tilsvarende oppgjør i en kamp som ble spilt på åpningsdagen. Fulham åpnet med fire strake tap i høst før laget fikk meg seg sesongens første poeng sist helg da laget spilte 1-1 borte mot Sheffield United. Det betyr at laget fortsatt ligger sist på tabellen og har i likhet med nettopp Sheffield United og Burnley ett poeng og venter på sin første seier. Tete, Andersen, Kongolo og Onomah er alle ute, mens Reed er usikker.

Crystal Palace så ut til å gå mot tre kjærkomne poeng i søndagens hjemmekamp mot Brighton, men måtte til slutt nøye seg med ett da gjestene utlignet helt på tampen i oppgjøret som endte 1-1. De åpnet sesongen med to strake seire og full pott før de tapte både mot Everton og Chelsea. Står dermed med sju poeng etter fem kamper (2-1-2). Hennessey, Wickham, McCarthy, Ferguson og Ayew er helt sikkert ute, mens Cahill og Tomkins kan returnere til denne.

Vi tror det skal holde med UB, selv om vi ikke er helt trygge. Fulham har sett svake ut i høst og blir nok å finne i bunnen utover i sesongen.

6. Bristol City - Swansea

De sju siste kampene på lørdagskupongen er hentet fra Championship i England. Bristol City startet sesongen på nivå to i høst med å vinne sine fire første kamper før laget spilte 2-2 borte mot Barnsley forrige helg. Tirsdag kom det første tapet 0-1 kampen hjemme mot Middlesbrough. Det plasserer Bristol-klubben på 2. plass med 13 poeng etter seks runder. Kun Reading ligger foran i øyeblikket. Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-0. Baker er bekreftet ute, mens Williams er tvilsom.

Swansea har elleve poeng etter seks kamper (3-2-1) og har også de kommet godt i gang med sesongen. Med seier i dag passerer de vertene på tabellen. De tok to strake seire før landslagspausen, mens det kun har blitt ett poeng på de to siste. Tirsdag spilte de 1-1 borte mot nyopprykkede Coventry etter at de røk 1-2 hjemme mot Huddersfield sist helg. Byers er ute hos gjestene.

De sju siste kampene på lørdagskupongen krever sine markeringer. Vi prøver HU på 96-rekkeren. Det blir helgardering på det største kupongforslaget.

7. Huddersfield - Preston

Det ble 0-0 her sist sesong i en kamp som ble spilt i juli, mens Preston vant 3-1 hjemme på Deepdale i det omvendte oppgjøret mellom lagene på samme tid i fjor. Etter en tøff start har det nå blitt to strake trepoengere for Huddersfield og 3-1-0 på de fire siste etter at laget tapte de de to første kampene. Rykket som kjent ned fra Premier League våren 2019 og har hadde også en tung sesong på nivået under året etter. Tirsdag slo de svakt plasserte Derby 1-0 hjemme. Ward, Elphick og Edmonds-Green er ute.

Preston var nære å kapre en Play Off-plass sist sesong, men endte til slutt utenfor topp seks etter en mindre bra innspurt. De har sju poeng etter seks kamper med fasiten 2-1-3 til nå. De kommer fra en sterk 2-0 seier borte over Queens Park Rangers i midtuken og tok fire av seks mulige poeng mot dagens motstander forrige sesong. Moult, Fisher og Earl er alle trolig ute, mens Pearson er usikker til denne.

Huddersfield viser flott form om dagen. Vi spiller HU på 96-rekkeren, mens det blir HUB på 432-rekkeren.

8. Sheffield Wednesday - Luton

Sheffield Wednesday startet sesongen på minus-siden med hele tolv minuspoeng. De er nå nede i minus fire etter 2-2-2 på sine seks første kamper og faktum er at det "bare" skiller sju opp til Barnsley som ligger på trygg grunn på en veldig tidlig Championship-tabell. Onsdag røk de 1-2 hjemme mot Brentford etter at de slo Birmingham 1-0 på bortebane forrige helg. 1-0 her sist sesong. Shaw og Brown er begge usikre hos hjemmelaget, mens Iorfa, Dunkley, Lees og Urhoghide er ute.

Luton startet sesongen bra, men nå har det blitt to strake tap for klubben som berget seg nærmest på mirakuløst vis forrige sesong etter at de rykket opp fra League One i 2018/2019-sesongen. De har ni poeng etter tre seire og like mange tap så langt, men tirsdagens 0-2 tap borte mot Millwall var det andre strake nederlaget på kort tid. Potts, Galloway og Bree er ute.

Har klart mest tro på Sheffield Wednesday og at laget snart kommer seg på pluss-siden poengmessig. Det blir H i kamp åtte.

9. Coventry City - Blackburn

Nyopprykkede Coventry, med norske Leo Østigård på laget, har kommet greit i gang på nivå to med fem poeng på de seks første kampene etter 1-2-3 så langt. Tirsdag spilte de 1-1 hjemme mot Swansea i en kamp der nevnte Østigård ble sittende på benken hele oppgjøret. Seieren kom da Queens Park Rangers ble slått 3-2 på "hjemmebane" i Birmingham i andre serierunde. Bartlett, Jones og Dacosta er ute i denne, mens Bapaga, Hilssner og Jobello alle er usikre og må testes før kampstart.

Blackburn har satset friskt på spillersiden i sommer og høst og har tydelige ambisjoner om å være med i toppen denne sesongen, selv om starten har vært så som så for laget fra Ewood Park. Det har blitt sju poeng på seks kamper så langt (2-1-3) og etter en fin start har det nå blitt to strake tap. Onsdag tapte de 1-3 borte mot et godt Watford-lag. Dette er forøvrig første gang lagene møtes i ligasammenheng på over 20 år! Travis, Dack og Bennett mangler.

Tar en råsjans her og spiller B. Vi tror Blackburn reiser seg.

10. Queens Park Rangers - Birmingham

Lik start på begge disse to med seks poeng på like mange kamper (1-3-2). QPR har fem strake uten seier etter at de vant åpningskampen. Onsdag røk de 0-2 hjemme mot Preston på Loftus Road etter at de tre foregående alle endte med poengdeling. 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i slutten av februar like før koronautbruddet. Amos er ute og ikke aktuell her.

Birmingham har i likhet med vertskapet seks poeng etter seks kamper og 1-3-2 til nå denne sesongen. De har scoret færre mål enn QPR, noe som plasserer de bak på tabellen. Det har blitt to strake tap etter landslagspausen, tirsdag røk de 0-1 borte mot Norwich i en kamp der vinnermålet ble scoret allerede før ti minutter var spilt. Clayton og McEachran er begge ute.

Vi gir tillit til QPR hjemme i hovedstaden på en lørdagskupong man må ta noen sjanser for å redusere kostnadene. H.

11. Cardiff - Middlesbrough

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-0 i september i fjor, mens Cardiff gjorde dobbelen komplett da de vant 3-1 på Riverside i Middlesbrough i sommer. Jevn start av Cardiff med åtte poeng på seks kamper, med to seire, to uavgjor og to tap. Onsdag spilte de 1-1 hjemme mot Bournemouth etter at de Preston 1-0 borte søndag. Vassell og Cunningham er begge ute, mens det er usikkert om duoen Bennett og Osei-Tutu rekker oppgjøret.

Middlesbrough har ni poeng etter seks kamper (2-3-1) og har kun gått på et nederlag til nå før møtet med laget de tapte begge de to innbyrdes oppgjørene mot forrige sesong. Tirsdag to de en sterk borteseier da de påførte Bristol City sitt første tap for sesongen i kampen de vant 1-0 på utebane. Fletcher og Hall er bekreftet ute, mens Assombalonga er usikker.

Cardiff hadde et godt tak på Boro sist sesong og får tipset på hjemmebane i ettermiddag. En H i kamp 11.

12. Stoke - Brentford

Disse to lagene møttes tre ganger forrige sesong og det endte med én seier til hvert av lagene og én poengdeling. Det ble 1-0 i ligaen her i juli da Stoke reddet plassen, mens det endte 0-0 da lagene møttes i Brentford der laget slo Stoke ut av FA Cupen i januar (1-0). Stoke har ni poeng etter seks kamper av inneværende sesong (2-3-1) og har kommet brukbart i gang og kun tapt én til nå. Onsdag ble det 2-2 hjemme mot Barnsley i et oppgjør de lå under to ganger og berget ett poeng til slutt. Forrige helg slo de Luton 2-0 på bortebane. Allen er fortsatt ute, mens Shawcross er tvilsom.

Brentford var som kanskje mange husker ytterst nære å rykke opp til Premier League forrige sesong og har som en følge av det mistet flere av sine mest sentrale spillere siden den gang. De har likevel kommet fint i gang i høst og står med ti poeng (3-1-2) etter seks kamper der de ligger på 7. plass på tabellen. Det har blitt to strake seire etter landslagspausen og onsdag slo de Sheffield Wednesday 2-1 på utebane etter to mål av Ivan Toney. Baptiste er helt sikkert ute, mens Balcombe, Norgaard og Marcondes er usikre.

Prøver B i kamp tolv, men på det største kupongforslaget halvgarderer vi med UB. Det er som nevnt en utfordrende lørdagskupong som ligger foran oss denne uken.

Sportspills 432-rekker:

1. Brann - Stabæk HUB

2. Start - Sandefjord HU

3. Liverpool - Sheffield United H

4. Manchester United - Chelsea HU

5. Fulham - Crystal Palace UB

6. Bristol City - Swansea HUB

7. Huddersfield - Preston HUB

8. Sheffield Wednesday - Luton H

9. Coventry City - Blackburn B

10. Queens Park Rangers - Birmingham H

11. Cardiff - Middlesbrough H

12. Stoke - Brentford UB